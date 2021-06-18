На днях в Михайловском соборе города Киева прошла торжественная церемония прощания с ветераном дивизии ваффен-СС «Галиция» Орестом Васкулом. Кадрового эсэсовца в последний путь провожали бойцы почетного караула Президентского полка ВСУ, что даёт лишнее подтверждение официального курса на глорификацию пронацистских коллаборантов

Оруэлловские «мир — это война» и «незнание — это сила» стали реалиями майданного государства. Так, Украинский институт национальной памяти (УИНП) обвинил в чудовищном Холокосте на территории Украины… Советский Союз — то есть страну, разгромившую фашизм. Точка сброда. Террористический потенциал Украины © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

В Тернополе УИНП провел «научную» конференцию «Украинское освободительное движение во время Второй мировой войны: память vs пропаганда». Краткий смысл собрания в том, чтобы доказать — миллионы убитых нацистами украинских евреев есть закономерное следствие «советской оккупации» Украины.

Дескать, евреев выдавали нацистам жители Украинской ССР, которые «потеряли свой национально-культурный и гуманистический код под влиянием советской атеистической пропаганды». Зато жители Западной Украины, напротив, были гуманистами, а украинские националисты евреев активно спасали. Пример им показывал сам главнокомандующий УПА Роман Шухевич, спасший еврейскую девочку (многократно изобличённый фейк).

Для справки: количество жертв Холокоста на Западной Украине составило 977 тысяч человек. Это приезжие «схидняки» постарались?

В итоговом заявлении конференции говорится, что «исторической науке неизвестны документы, которые бы подтверждали непосредственное участие Романа Шухевича в уничтожении представителей еврейского народа; нет ни одного документа, который бы указывал, что главнокомандующий УПА отдавал преступные приказы».

Вообще-то, Гитлер тоже не подписывал некий условный «приказ о холокосте», что отнюдь не снимает с него ответственности за преступные деяния его палачей. А то, что украинские националисты были настроены палачествовать, гласят отнюдь не энкавэдэшные доносы эпохи довоенной УССР, а напротив — официальные документы ОУН накануне гитлеровского вторжения. Психоз по-украински. Майдан между поражением и победой © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Например, в решениях Великих Сборов ОУН* в Кракове (весна 1941 г.) говорится: «Евреи в СССР являются преданнейшей опорой господствующего большевистского режима и авангардом московского империализма в Украине… Организация украинских националистов борется с евреями как с опорой московско-большевистского режима…».

Заместитель Бандеры и руководитель «украинского правительства» Ярослав Стецько сразу после вторжения, 25 июня 1941 года, писал своему шефу Степану Бандере: «Организовываем милицию, которая поможет устранять жидов». В другом письме уточнял: «Москва и жидовство — это наибольшие враги Украины и носители разлагающих большевистских интернациональных идей… Стою на позиции истребления жидов и необходимости перенести на Украину немецкие методы уничтожения жидовства».

А один из главных идеологов ОУН Степан Ленкавский подчеркивал: «Относительно жидов применимы все меры, ведущие к их уничтожению».

Что касательно «милиции», о которой упоминал пан Стецько. Из инструкции ОУН по созданию на оккупированных территориях так называемой народной милиции: «Комендант народной милиции издает основной приказ, что вследствие революции коллектив переходит в целости, вместе землей, хозяйственным снаряжением, живым и неживым инвентарем в полную и исключительную собственность работающих членов коллектива. От членства в коллективе отстраняются жиды, трудящиеся в коллективе. Все не-члены коллектива должны быть интернированы и заключены под стражу. <…> В частности, должны быть интернированы все жиды и сотрудники НКВД и НКГБ. Народная милиция, районная команда… должны иметь следующие отделы: лагерь для жидов, асоциальных элементов и пленных. <…> Необходимо составление списков тех граждан, которые отметились в преследовании и гонении украинства. В первую очередь, речь идет о не-украинцах, а именно жидах, москалях, поляках». Русским языком говорю! О национальной гордости нормальных людей © фото из открытых источников

Там же, раздел IV: «Большие города Украины имеют характер в большинстве чуждый с большим превосходством жидовско-московского элемента. После организации порядка в городе, после проведения чистки энкаведистов, москалей, жидов и других можно приступать к организации правильной жизни в городе. <…> Главными пропагандистскими целями в этом периоде нашей борьбы являются: Обратиться с призывом к трудящимся: "Убивайте ваших врагов — жидов и сексотов". Провести по приказу ОУН* под руководством Бандеры присягу всех имеющихся (женщин и детей также) на верность до смерти украинской державе. В присяге отметить, что будут служить Украинской державе всем своим имуществом и жизнью, и охранять её до последней капли крови. Не помогайте московско-жидовским пришельцам».

И так далее, и тому подобное.

То есть начиная со знаменитого Львовского погрома националисты действовали вполне осмысленно, и массовое истребление евреев не было эксцессами отдельных исполнителей, но заранее продуманной этнической чисткой. Ныне прославляемые «борцы за независимость Украины» навсегда запятнали себя не только сотрудничеством с гитлеровцами, но и массовыми убийствами безоружных людей.

Директор Украинского еврейского центра Эдуард Долинский сообщает: «В Винницком областном краеведческом музее проходит выставка про анти-нацистскую деятельность ОУН-УПА* на Волыни и Подолье. Отдельный стенд посвящен памяти борца с нацизмом Омеляна Грабца. Пикантность ситуации в том, что Омелян Грабец никакой не борец с фашизмом, а совсем наоборот: нацистский коллаборант и военный преступник, комендант украинской вспомогательной полиции Ровно. Грабец — непосредственный участник массового убийства около 30 тысяч евреев Ровно и окрестностей, участвовал во всех этапах уничтожения евреев: погромах, гетто, грабежах, насилиях, использовании рабского труда, организации голода, избиениях и массовом уничтожении. На стенде об этом нет ни единого слова. Даже нет вот этого фото, где Грабец позирует в Ровно в 1941 году в форме полицая. Фейковая выставка организована при поддержке министерства памяти и будет демонстрироваться до конца октября этого года. В Виннице именем Омеляна Грабца назвали улицу».

Ещё один пример от Эдуарда Долинского: «Вот, например, читаю: "В Немирове освятили памятный знак на могиле воинов ОУН-УПА казненных НКВД». В этой новости все прекрасно: память, воины, связь поколений. Но это если не знать или специально умолчать, кому это памятник и что там произошло. 22 июня 1944 года в Немирове Львовской области публично повесили полицаев, членов ОУН-УПА — Мыколу Барана, Ивана Воробля, Стефана Наконечного, Дмитра Василишина, Ивана Клебана. Последние двое, кроме полиции, успели послужить в дивизии СС «Галиция». За что их казнили? Половину трехтысячного местечка Немиров составляли евреи. Еще половина — поляки и украинцы. Вышеназванные воины в июле 1941 года добровольно вступили в украинскую вспомогательную полицию и участвовали в массовом убийстве всех евреев Немирова — около 2 тысяч человек, включая женщин, детей и стариков.

После этого некоторые из полицаев пошли в УПА*, другие — в СС. Теперь в Немирове нет ни одного еврея и ни одного поляка, а есть памятник их убийцам на главной площади с именами убийц». Героям слава? Киевляне рассказали, что думают о форме сборной Украины с нацистским лозунгом © Скриншот из видео Украина.ру

В Чигирине установлен памятный знак в честь видного националиста Ивана Полтавы-Остряницы, который в 1933 году писал Гитлеру: «Мы хотим нести идеи и заповеди вашего движения на Украину и на Кавказ, так как лишь тогда наш союз и наше братство будут непоколебимы. Хайль Гитлер, да реют его знамена от Рейна до Украины и Кавказа».

В честь другого знаменитого националиста, Владимира Кубийовича, названы улицы во Львове, Ивано-Франковске, Коломые. После создания дивизии СС «Галичина» он телеграфировал гитлеровскому генерал-губернатору: «Ваше превосходительство, по случаю акта государственной важности в столице Галиции я передаю от имени украинского народа Галиции выражение глубочайшей благодарности правительству Германского рейха за возможность для украинцев с оружием в руках участвовать в борьбе против большевизма. Весь украинский народ Галиции испытывает чувство искренней благодарности к Фюреру Великогерманского рейха за разрешение сформировать Охранную дивизию СС "Галичина"». В Киеве не будут чествовать нацистов: юридическая победа или затишье перед новым боем? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как видим, ни о каких мифических «сичевых стрельцах» здесь не говорится. Зато теперь вояк, дававших клятву личной преданности Адольфу Гитлеру, изображают «борцами за независимость» Украины. После получения очередной порции документов по личному составу галичанских ваффен-СС губернатор Львовской области Максим Козицикий дословно заявил следующее: «Мы благодарны представителям Посольства и немецкого архива за помощь. Теперь мы знаем еще больше имен воинов, которые отдали жизнь, защищая наш край от захватчиков».

Итак — эсэсовцы «защищали», а Красная армия — «захватчики», украинские националисты спасали евреев, а советские украинцы их уничтожали, сто тысяч героев-бандеровцев разгромили нацистскую Германию во Второй мировой войне, а семь миллионов украинцев в составе РККА прохлаждались на фронтах запрещённой ныне к упоминанию Великой Отечественной. «Ложь — значит правда».

* Запрещённые в РФ организации