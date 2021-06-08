Европейские политики шокированы масштабами влияния украинских ультраправых

В сенате Франции обеспокоены масштабами влияния праворадикального движения в Украине. Группа французских сенаторов, которые побывали в Киеве в конце мая, подготовила официальный запрос к министру иностранных дел Франции Жану-Иву Ле Дриану, который целиком посвящен угрозе со стороны украинских ультраправых. А Натали Гуле, Жан-Пьер Мог и Жоэль Геррио из комиссии иностранных дел сената потребовали от министра специально выступить перед депутатами по украинскому вопросу.

«Неонацистские партии развивают все более активную деятельность, в том числе в центре Киева, со стрельбищами, практиками сборки и разборки автоматов Калашникова и службами вербовки молодых людей в ополчения, которые явно заявляют о нацистской идеологии. Документы, удостоверяющие личность нацистских солдат, погибших во время войны, в том числе членов зондеркоманды, распространяются на Андреевском спуске.

Эти действия сочетаются с обучением ополченцев, выступающих за превосходство белой расы, которые подстрекают к атакам по всей Европе от имени печально известного полка «Азов». Эти действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция Министерства иностранных дел по этому вопросу и какие меры оно намеревается принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии», — говорится об этом в тексте запроса французских сенаторов. «Стыдно»: к какому будущему готовят детей Украины © "Правый сектор"

Французские сенаторы имеют в виду события во время празднования Дня Киева, когда представители организаций «Правый сектор»* и «Правая молодежь» открыли на Андреевском спуске импровизированный тир для подростков — приглашая их пострелять по мишеням в виде «колорадов» и по бумажному макету Кремля.

Что же касается нацистской символики и ультраправых брошюр, их можно купить в центре Киева в любой день недели — и не только на Андреевском, но и непосредственно на Майдане, где процветает торговля антисемитской литературой. И эти обыденные факты из украинской действительности являются совершенно немыслимыми для современного французского общества.

Кроме того, европейских политиков шокирует политическое влияние ультраправых организаций из орбиты так называемого «азовского» движения. Представители «Национального корпуса» и других структур из зонтичного пула «Азова» также активно вовлекают в свою деятельность подростков и молодежь, тренируя ее на военизированных базах, которые финансируются за счет украинского государства. Лагеря организации «Юношеский корпус» действуют на территории семи областей Украины, и журналисты британского издания Daily Mail шокированно рассказывают о том, что «экстремисты из полка "Азов" учат шестилетних детей обращению с оружием, одновременно подвергая их идеологической обработке».

«Националистов обвиняют в насилии и расизме, но они поддерживают связи с правительством. Министерство молодежи и спорта выделило 4 млн гривен на финансирование некоторых молодежных лагерей среди десятков, построенных националистами», — сообщает влиятельная американская газета Washington Post. «Детские лагеря праворадикальных групп получают финансирование от Министерства молодежи и спорта в рамках поддержки "национально-патриотического воспитания молодежи"», — вторит этому материал в «Евроньюс». И эта тема рефреном проходит в репортажах целого ряда влиятельных глобальных изданий со всего мира.

Но главная причина тревоги западных политиков заключается в том, что постмайдановская Украина превратилась в международный полигон для обучения иностранных нацистов, которые приезжают на ее территорию из Европы, бывшего СССР и США. Это уже вызывало реакцию на самом высоком уровне. 39 американских конгрессменов во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Роузом направили в 2019 году письмо в Государственный департамент — требуя пояснить, почему батальон «Азов» не вносят в список террористических организаций.

Конгрессмены прямо назвали добробат «известным ультранационалистским вооружённым формированием в Украине, которое открыто принимает в свои ряды неонацистов».

«Эта группировка настолько известна, что даже в законопроекте Конгресса США о государственных расходах за 2018 год было отмечено, что "никакие средства, выделяемые в рамках данного закона, не могут быть использованы для вооружения и подготовки членов батальона "Азов" или оказания им иной помощи". Несмотря на относительно короткую историю этой группировки, ООН был зафиксирован ряд случаев нарушения прав человека и применения пыток. По данным ФБР, вопреки этим фактам "Азов" годами продолжает вербовать, радикализировать и осуществлять подготовку американских граждан», — писали они тогда в своем документе.

При этом американские политики особо отметили глобальное влияние украинских ультраправых. Убийца Брентон Таррант, устроивший теракт в новозеландском Крайстчерче, рассказал о том, что тренировался в «Азове» и постоянно носил символику вроде печально знаменитого «черного солнца». По словам авторов письма, этот теракт оказал влияние на Патрика Крузиоса и Джона Ирнеста, которые открыли стрельбу в техасском городе Эль-Пасо и в калифорнийской синагоге. Конгрессмены подчеркивают, что связь между украинским батальоном и терактами в Америке очевидна, и потребовали сделать из этого выводы практического характера. Хотя Конгресс США еще в 2015 году официально признал «Азов» нацистской группировкой, запретив тратить деньги американских налогоплательщиков на подготовку его бойцов.

Конечно, это не слишком влияет на позицию американских властей, которые привыкли использовать в своих целях радикальных исламистов, латиноамериканских парамилитарес и ультраправых из государств Восточной Европы. Однако понимание проблемы постепенно растет. В конце 2020 года базирующийся в Лондоне Центр противодействия цифровой ненависти представил специальный доклад, называя Украину одним из центров распространения нацистской идеологии — причем в качестве примера подобной деятельности были обозначены именно военизированные ультраправые добробаты. Такие факты все чаще озвучиваются в Европе со стороны либеральных политических сил или сотрудничающих с ними изданий. Хотя их никак нельзя записать в число агентов Кремля. Стражи пропаганды. Как победить цензуру от украинских ультраправых в Facebook © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

Запрос со стороны французских сенаторов подтверждает эту тенденцию. Его подготовили представители центристов, экологов и республиканцев, которые не были замечены в критических высказываниях по адресу Украины. Об украинских ультраправых традиционно писали французские левые, а теперь речь идет о позиции политического истеблишмента. Правительству Франции приходится реагировать на ситуацию вокруг «бойцов за белую расу», и министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан будет отчитываться об этом в сенате, комментируя проблему украинских нацистов.

Потому что игнорировать ее больше нельзя.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.