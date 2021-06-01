Вопрос не в государстве Украина — с ним уже всё понятно, но в сохранении на этой территории остатков здравого смысла и человечности, без чего возрождение цивилизованной жизни окажется невозможно здесь в принципе

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Наряду с дискриминационными законами, ограничивающими право русскоязычного населения на образование на родном языке, использование русского языка в публичной сфере и т.п., господин Зеленский вносит в парламент законопроект «О коренных народах Украины».

Лукавая суть в том, что русские в пределах Украины «коренным народом» этим законом не признаются — притом что именно русское государство более трёх веков обустраивало, заселяло, развивало земли большей части нынешней Украины — во многих регионах буквально с нуля, с Дикого поля, где иные оседлые народы столетиями не жили. А присоединённые большевиками к Украине области Войска Донского в этническом отношении были русскими, как и Слобожанщина являлась частью Московского царства и к Гетманщине никакого отношения не имела.

То есть утверждение, будто русские являются неким «пришлым» элементом или «оккупантами», является откровенным враньём. Но и статус «коренного народа», который предоставлен крымским татарам, является политической манипуляцией — греки жили в Крыму на тысячелетие раньше, но при этом их «коренными» украинские законодатели не признают. То есть смысл закона не в защите национальных меньшинств Украины, а в их сознательном разделении на разные «сорта».

Министр культуры хочет украинизировать русских «ласково» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Тарас Креминь жалуется, что 55% киевских учителей время от времени переходят на привычный и понятный всем русский язык.

Тарас Креминь проклинает избранных депутатов Николаевского горсовета, которые отказались лишать русский язык статуса регионального. «Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления. Николаев — украинский город!» — угрожает местным депутатам галичанский шпрехенфюрер. А другой галичанин — некий Святослав Литинский — через различные суды пытается лишить харьковчан права на равноправное использование родного языка в родном городе.

«Семь лет на Украине продолжается война, а мы до сих пор не можем искоренить язык оккупанта из украинских школ! — прямо-таки визжит депутатка от партии "Голос" Наталья Пипа. — Если мы сейчас закроем глаза на проблему… то мы не успеем опомниться, как Путин придёт туда защищать русскоязычное население». Но если вас раздражает родной язык большинства окружающих вас жителей, их привычные праздники и герои, то, скорее всего, это именно вы оккупанты на чужой земле.

«Люди с Востока Украины… не идентифицировали себя украинцами, они считали себя советским народом, а это всё русский народ, понимаете? И они и сейчас так считают, — в эфире телеканала "UA:первый" рассказывает "ветеран УПА*" Николай Петрущак. — После того как УНР была разгромлена, и дальше были "зимние походы" и так далее, мы знаем эти вещи. Это делало небольшое количество людей, а остальные самоотверженно работали "за Родину, за Сталина"».

Шутка, ставшая злом. Краткий курс геноцида русского языка в Украине Роман Протасевич (когда он ещё не редактировал ТГ-канал «Нехта», а служил в неонацистском батальоне «Азов» на Донбассе) признавался в интервью изданию «Наша нiва»: «К сожалению, среди местного населения до сих пор остаётся много тех, кто поддерживает Россию и свой любимый "совок"».

Так почему же вы, доморощенные нацики, навязываете своё представление о мире окружающему вас большинству, которых вы даже за «коренной народ» не считаете? А порою и просто за людей.

Киевский историк Александр Каревин проводит прямые аналогии:

«"Задача состоит в дальнейшем распространении украинского языка как официального"; "Русский язык преподавать больше не следует"; "Украинский язык тут теперь является распространённым больше и звучит чаще". Нет, это не заявления нынешних украинских чиновников. Это цитаты из директив, изданных другими чиновниками. Чиновниками рейхскомиссариата "Украина". Но до чего же похоже!»

Удивляться не приходится, если мы вспомним, наследниками каких коллаборантов и эсэсовцев почитают себя нынешние киевские правители, в честь кого возводят памятники и переименовывают улицы.

Следовательно, освобождение Украины становится вопросом не только политической, но и национально-освободительной борьбы всех населяющих страну национальностей (включая самих этнических украинцев) против самозваной «расы господ». То есть от иностранных колонизаторов и их преступных прислужников из местных. Язык не повернётся назвать их «украинцами», «русскими» и так далее — у преступников национальности нет.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.