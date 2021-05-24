Если Россия не захочет быть мощной, имперской страной, она станет Украиной. Само по себе майданное государство с российского горизонта не исчезнет, а предположение, будто украинская проблема рассосется сама по себе, за семь лет доказало свою несостоятельность

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Этническое слияние воедино русских и украинцев охватывало огромные регионы — Причерноморье, Донбасс, Слобожанщину, Кубань; сотни тысяч жителей Украины работали на северных месторождениях, а многие предприятия союзной промышленности сознательно размещались не только в признанных индустриальных центрах, вроде Харькова и Днепропетровска, но и на Западной Украине.

К сожалению, мириады этих производственных цепочек, личных связей, совместных историй за тридцать лет разорваны и утрачены. И не стоит ссылаться только на объективные причины. В случае обоих украинских майданов Российская Федерация оказывалась застигнута врасплох, хотя американцы готовились к ним вполне открыто, а ущемление прав русскоязычного населения, подавление его общественных организаций, сокращение сферы употребления русского языка можно было бы своевременно купировать из Москвы. Экономических и политических рычагов вполне хватало.

После Евромайдана и серии событий 2014-15 годов эти рычаги утрачены. Американцы со своими союзниками знают, чего хотят, достигают поставленных целей планомерной работой и взращиванием целых слоев общества — вроде целиком от них зависимой и чрезвычайно активной группы «грантоедов», к которой можно причислить не менее 20 тысяч функционеров прозападных общественных организаций.

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Не надо путать осторожность с бездельем. Понятно: была надежда, что если не вмешиваться во внутриукраинские процессы (то есть не давать Майдану повод консолидироваться против «общего врага»), то «активисты» перегрызутся между собой. Они и грызутся, однако у них есть «третейский судья», который периодически приводит грызущихся в чувство, не доводя марионеток до политического «смертоубийства».

Политический класс Украины становится всё более антироссийским, ультраправым, агрессивным. И экономические реалии на него не влияют, поскольку ухудшение качества жизни большей части населения его не тревожит, — истоки «легитимности» действующей власти не от народного волеизъявления, а от внешнего управления.

И чем ситуация в стране хуже, тем больше в одурманенном пропагандой обществе будет фанатичной веры в то, что только падение России поможет разрулить все внутренние проблемы Украины. Если ситуация вдруг начнёт улучшаться, то и это будет истолковано как правильность антироссийского курса государства. А ежели продолжится нынешнее гниение, то виноватыми окажутся «козни Москвы» и «гибридная агрессия».

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И попытки договориться с хозяевами Майдана бесполезны. Запад останется враждебен, так что привыкайте жить без него, как живет большинство жителей Крыма, российские паспорта которых на Западе не признают. А то некоторые бродят по крымским государственным учреждениям и учебным аудиториям, стараясь лишний раз не отбрасывать даже тени, — настолько боятся, что за границей узнают, на какой подсанкционной территории они побывали. Однако не всё в мире измеряется заграничными поездками и недвижимостью, тем более что она отсечена карантинными кордонами.

Время высиживания на двух стульях подошло к концу. И если украинская тематика нам надоела, то не факт, что в будущем порадуют новости о диверсиях и терактах. Потому стоит взять себя в руки и, наконец, осознать очевидный факт: в случае прихода к власти в Москве любителей «баварского» и майданного, Россия обречена стать Украиной. И тогда «лихие девяностые» покажутся доброй и милой сказкой.