Чужих рубах не бывает. Украинские приключения косоворотки

Почему политики путаются в национальных костюмах?

Пресс-конференция Владимира Зеленского, подводившая итоги второго года его президентского срока, совпала с празднованием Дня вышиванки, который превратился после Евромайдана в демонстрацию показного патриотизма.

Было очевидно, что глава государства наденет в этот день вышитую орнаментами рубаху, однако Владимир Александрович сумел удивить сограждан и журналистов. Он неожиданно выложил в Инстаграме праздничные фотографии в традиционной русской косоворотке. А националистическое сообщество расценило это как серьезную политическую зраду.

Впрочем, ошибиться было немудрено. Такое уже случалось — к примеру, националисты из организации «Традиция и порядок» анонсировали шествие «за традиционные украинские ценности», использовав для этого такую же вражескую сорочку. Косоворотка действительно похожа на вышиванку, а профессиональные патриоты не очень хорошо разбираются в особенностях национального гардероба. «Русская» рубашка отличается от «украинской» тем, что ее разрез смещен вбок — как правило, влево, но иногда вправо. При этом косоворотку расшивали похожими народными орнаментами, так что Зеленский, скорее всего, совершенно искренне принял ее за «настоящую» вышиванку. А отдуваться за этот промах пришлось сейчас его придворным портным и боярам.

Естественно, они стояли на том, что президентская рубаха является истинно-украинской и представляет собой региональный вариант вышиванки. А в нынешнем скандале виновато исключительно проклятое советское прошлое. В защиту вышиванки © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

«Украинская культура гораздо богаче, чем зашоренные и воспитанные еще по советским лекалам представления о ней. Украинская вышиванка — это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Бывают техники вышивки, варианты кроя. Это разные региональные особенности и современные их интерпретации», — рассказал после пресс-конференции советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Во время создания вышиванки для Владимира за основу мы взяли национальный костюм Днепропетровского региона. Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространённым элементом. Он был очень популярен в XIX веке, но потерял свою актуальность после всего того, что с нашей страной сделал Советский Союз», — вторит ему дизайнер Артем Климчук, который оказался автором злополучной сорочки.

По словам исследовательницы украинской традиционной одежды Марии Квитки, Зеленского действительно одели в рубашку образца конца ХІХ века, которая имела распространение в различных украинских регионах.

«В Украине, как и в России, Беларуси, Литве и т.д., до появления этой косоворотки крестьяне носили только рубашки с разрезом посередине, и это не дает нам права определять по крою принадлежность рубашки к какой-то одной территории. Мода развивалась везде параллельно. Украинских рубашек такого типа сохранилось очень много: сотни, если не тысячи», — заявила она журналистам. А значит, косоворотка тоже является неотъемлемым культурным достоянием украинцев наряду с вышиванками и борщом.

И действительно, косоворотка представляет собой региональную эволюцию вышитой орнаментами рубахи из домотканого полотна с прямым разрезом в районе шеи. Она была широко распространена не только у древних славян, но и у многих других народов Азии и Европы. Такие рубахи были известны Геродоту у скифов, что подтверждается многочисленными археологическими находками. Они были обычными у населения Древней Руси, на территории современной Украины, Белоруссии, Балтии, Молдавии и России, а также встречались среди угро-финских народов, которые попали в зону славянской колонизации.

Рубашки с косым разрезом впервые обнаружены в мужских погребениях на территории Великого Новгорода и Владимиро-Суздальского княжества, где они фиксируются как минимум в XV веке и даже раньше. Бытует мнение, что такое расположение воротника имело утилитарный смысл, потому что косой ворот мешает выпадать во время работы нагрудному украшению. Однако историки объясняют этот фасон влиянием византийской моды, поскольку датированная XII веком туника из венского Музея истории искусств практически идентична вышитым косовороткам из Суздаля, Владимира и Москвы.

Прижившись в России, такая сорочка столетиями использовалась наряду с архаической вышиванкой, оснащенной традиционным прямым разрезом. Она вытеснила ее только в XIX веке, когда такие рубахи стали надевать в российских городах и деревнях под пиджаки. Но вытеснила не до конца, потому что «украинские» вышиванки и сейчас можно отыскать в российской или белорусской глубинке.

Конец XIX — начало ХХ веков стало золотым временем косоворотки. Достаточно напомнить, что на ее основе была создана классическая армейская гимнастерка, которая превратилась в основную одежду для мужчин из межвоенного поколения. Рубаха с косым воротом была обязательным элементом одежды зародившегося в то время пролетариата. Среди прочего ее носили фабричные рабочие Екатеринославщины и Донбасса, включая современную Днепропетровскую область. В их числе был и сам Григорий Петровский, рабочий депутат Государственной Думы, активно защищавший права украинского языка. Памятник легендарному большевику, который снесли после Евромайдана националисты, как раз-таки запечатлел его в косоворотке, которая считалась накануне революции неотъемлемым атрибутом человека демократических взглядов.

Мода на рубашки с косыми воротниками распространялась из города на село и ширилась среди украинского населения Екатеринославской губернии, потому что вчерашние крестьяне нанимались на заводы и рудники, пополняя собой ряды рабочего класса. Собственно, отсюда и пошли «традиционные днепропетровские вышиванки», в одну из которых обрядили в наши дни президента Зеленского. Однако со временем косоворотка банально вышла из моды, причем вовсе не потому, что ее якобы репрессировали заведомо виноватые во всем коммунисты.

Большевики скорее привечали этот элемент народного костюма наряду с тюбетейкой, черкеской и вышиванкой. Косоворотку носили многие партийные лидеры, включая Троцкого и Калинина, в ней фотографировался Ленин, скрывавшийся в Разливе под видом рабочего Иванова. «Ты посмотри, в чем ходят сегодня люди! Вспомни наконец: Киров носил косоворотку, Бухарин носит косоворотку, даже твой обожаемый Орджоникидзе носит все ту же русскую косоворотку» — говорит героиня романа Виктора Мануйлова «Жернова», указывая на характерные особенности тогдашней партийной моды. Хотя во время Гражданской войны пролетарскую рубаху потеснили все та же гимнастерка, френч и знаменитые комиссарские кожанки.

Рубаха с косым воротом сама сошла со сцены истории, закономерно превратившись в атрибут народных праздников и фольклорных мероприятий. Косоворотка проиграла конкуренцию обыкновенной рубашке, которую стали массово шить на фабриках и продавать по всей огромной стране. По сути она стала жертвой урбанизации и модернизации, которые изменили культурные предпочтения в среде рабочего класса, оставив архаические одежды для жителей сельской периферии.

«В 1920-1930-е годы формируется рубаха с отложным воротником, а еще позднее косоворотка вытесняется городской сорочкой, оставшись только в обиходе староверов в качестве моленной одежды и как часть культуры престижа», — сообщает об этом екатеринбургский этнограф Вячеслав Печняк.

Мораль этой истории говорит о том, что чужих рубах не бывает. Элементы традиционного народного костюма являются коллективным достоянием, как и рецепты традиционных блюд вроде злополучного борща, за который ведут борьбу профессиональные патриоты. Культурные традиции разных народов тесно переплетены между собой за многие века взаимного перекрестного влияния, за время кровавых войн, жестоких завоеваний, торговых сношений и добрососедских союзов. И никто не может рассматривать их в качестве своей монопольной собственности. Польский борщ с еврейскими «ушками» придумали в Вавилоне © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Косоворотка действительно является одной из разновидностей украинских шитых рубашек, напоминая об эпохе индустриального развития Юго-Востока, а вышиванка, в свою очередь, остается народной одеждой во многих регионах современной России и Белоруссии.

Это наследие должно не разделять, а сближать, указывая на общие корни, напоминая забытую социальную историю наших стран, сшивая разорванную ткань человеческих отношений. Для этого необходимо деполитизировать борщ и рубашку, чтобы они перестали быть инструментами разжигания ненависти и предметом бессовестной спекуляции националистов. И занимали в обществе место, которое отведено для них в двадцать первом веке — на фестивалях, свадьбах или концертах.