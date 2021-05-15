Над не таким уж старым, но совершенно недееспособным американским президентом потешаются как в США, так и за их пределами. Интернет полон соответствующими роликами, а СМИ США открыто обсуждает, кто на самом деле принимает решения в Белом доме: вице-президент Камала Харрис или советник по внутренней политике Сьюзан Райс

Сто двадцать четыре отставных генерала и адмирала, из которых половина старше президента, пишут письмо в котором ставят под сомнение право и способность человека, находящегося в таком психическом и физическом состоянии, как Байден, управлять страной, тем более исполнять обязанности верховного главнокомандующего.

Но это полбеды. В этом же письме авторитетные, хоть и отставные, военные нарушают все возможные американские традиции, прямо вмешиваясь в политику. Они заявляют, что выборы были фальсифицированы и нынешняя администрация не обладает достаточной легитимностью. Что США необходимо спасать от нарождающейся при попустительстве Байдена неконституционной диктатуры левых. Что миграционная, экономическая и финансовая политика текущего правительства не выдерживает критики. Что его внешнеполитические инициативы подрывают безопасность США. Как у нас любят говорить, «при Сталине» этого букета обвинений хватило бы, чтобы расстрелять десять составов правительства, заодно с ЦК партии. Байден назвал Москву непричастной к кибератаке на Colonial Pipeline © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Каких-нибудь пять лет назад ни один военный (даже отставной) не посмел бы выступить с подобными заявлениями (даже не в форме прямых обвинений, а в порядке политической дискуссии), поскольку такие действия не были бы восприняты американским обществом. Американцы сразу заподозрили бы заявителей в попытке военного мятежа и вооружённого захвата власти. Могли бы последовать и юридические санкции. По крайней мере обвинение в незаконном вмешательстве военных в политику напрашивается само собой.

Но после травли Трампа, в которой принимали участие официальные структуры, включая спецлужбы и Государственный департамент, а также после крайне грязных (даже по американским стандартам) последних выборов, многое изменилось. Мы не знаем насколько удачной окажется данная попытка пока ещё информационного сопротивления лево-либеральной диктатуре байденитов. Что это, арьергардный бой уходящих трампистов или начало масштабного контрнаступления консервативной Америки? Однако уже сам факт подобной атаки на Байдена, говорит о том, что прочность его власти вызывает сомнения у его политических оппонентов. Уверенность в возможности организации успешного сопротивления не покинула правых республиканцев, несмотря на то, что первый акт американской трагедии остался за левыми демократами.

Это значит, что под сомнением не только дееспособность Байдена. В политическую систему США заложен изрядный запас прочности. Простая недееспособность президента не способна её поколебать. Президентов убивали и тяжело ранили, надолго выводя из строя. Президенты долго и безнадёжно болели. Находящаяся у власти команда продолжала работать, как ни в чём не бывало.

Если бы и сегодня команда Байдена была способна продолжить эффективную работу без своего, пережившего собственное сознание, главы, атаки на президента США не имели бы никакого смысла. Можно было бы спокойно объявить его выжившим из ума, недееспособным и т.д. Власть до следующих выборов просто перешла бы к Камале Харрис и команда продолжила бы свою работу.

Но лица, атакующие Байдена, явно считают, что выбивают ключевое звено действующей власти, пытаясь вынудить её к досрочному уходу (что практически невозможно с точки зрения американской конституции) или изменению под давлением проводимой администрацией внутренней и внешней политики на диаметрально противоположную, в том числе и путём замены значительной части назначаемых ответственных сотрудников команды. Байден заявил, что президентом США должен был быть не он © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

При чём здесь Байден?

Взгляните на хаотичность действий и высказываний американского президента. За один месяц Путин успел побывать и убийцей, и желанным партнёром по переговорам, с которым Байден мечтает встретиться лично. Россия обвинена во всех смертных грехах, включая государственный терроризм (организация взрывов военных складов в Чехии) и объявлена совершенно невиновной в совершённой якобы с её территории кибератаке на американский трубопровод (которая привела к затяжному бензиновому кризису: дефициту и подорожанию бензина в Америке). На данный момент Москва «не виновата, но несёт ответственность» — головокружительное изобретение админисрации Байдена, которой наконец удалось скрестить ужа с ежом в рамках одного политического заявления.

О чём это говорит?

О том, что больной, мало что соображающий старик является компромиссной фигурой, объединившей две, примерно равные по силам, группировки демократов. Против Трампа они выступали единым фронтом. В этом отношении у них не было противоречий. Согласны они и по основным принципам внутренней политики, все они лево-либеральны, в худшем смысле толерантны, радеют по поводу «чёрных жизней», прав ЛГБТ и прочей чуши.

В том же, что касается внешней политики, единства нет. Часть считает, что необходимо перейти к значительно более жёсткой политике, чем трампомвская и обамовская, избрав Россию объектом главного удара. Другая часть предпочитает сосредоточить усилия на Китае, пытаясь задушить его с помощью больше финансово-экономических, чем военно-политических механизмов, с Россией же прийти к согласию, на основе какого-то компромисса. Обе группы пытаются подорвать позиции друг друга, сливая в прессу разного рода информацию и инициируя фэйковые расследования, поддерживающие их позицию. На этой основе каждая группировка пытается заставить не контролирующего реальность Байдена сделать заявление, однозначно формирующее одну политическую линию и отрезающую всякую возможность возврата к другой.

На данном этапе в позиционной бюрократической борьбе ни одной из группировок не удалось достичь перевеса, а взаимоисключающие и внутренне противоречивые заявления лишь компрометируют, как лично президента, так и США в целом. Но рано или поздно, кому-то повезёт, баланс сил будет нарушен и одна из группировок победит. После этого американская политика должна будет приобрести большую осмысленность и завершённость, а у противников лево-либеральной диктатуры внутри США резко упадут шансы на реванш: монолитную команду победить куда сложнее, чем сборище конкурентов, объединённых полоумным компромиссным дедушкой.

Поэтому консерваторы торопятся, поэтому они и нанесли свой удар с публикацией открытого письма военных (очень сильный ход) сейчас, не откладывая дела в долгий ящик, не выгадывая удобного момента с какой-нибудь серьёзной ошибкой нынешней администрации, которая обязательно должна случиться и не выжидая момента промежуточных выборов. Очередной (возможно решающий) этап американского гражданского противостояния должен завершиться раньше, чем пройдут выборы в Конгресс (если они состоятся) и во многом определить их результаты.

Понятно, что в таких условиях американцам мягко говоря не до Украины. Администрация геронтократа, вынужденная сражаться как внутри Белого дома (за приоритет одной из групп влияния), так и за сохранение своего доминирования в американской политике в принципе (против пытающихся организовать масштабное контрнаступление консерваторов), не в состоянии транслировать в Киев недвусмысленные указания. Американские действия на Украине, так же являются результатом внутренней борьбы в Белом доме и поэтому столь же противоречивы, как и прочая внешнеполитическая активность США. «Похожей на Украину»: Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден © РИА Новости, Илья Питалев

Это резко ослабляет и без того слабые позиции украинской центральной власти, авторитет которой в основном является отражённым авторитетом США. Регионы и различные политические группировки подчиняются Киеву лишь в той степени, в какой боятся американского гнева и рассчитывают на американские подачки. С подачками плохо уже давно. С прошлого лета МВФ не выдаёт очередной транш кредита. Причём, если в январе-феврале чиновники Фонда говорили о возможности посещения Киева очередной миссией в мае-июне, что открывало теоретическую возможность обретения желанного транша уже к июлю, то сейчас в МВФ намекают на то, что вряд ли очередная миссия посетит Киев раньше осени.

Насколько критичны деньги МВФ для украинского правительства показывает начинающийся бунт мэров крупных городов, которые требуют, чтобы Киев вернул им задолженность в 5,5 миллиардов гривен, за перевозки льготников общественным транспортом. Одновременно они объясняют населению, что государственная власть, зажавшая деньги, ставит их перед выбором, повысить цены на проезд в два-четыре раза или допустить быстрый развал общественного транспорта как такового.

Этот бунт пока достаточно тихий, хоть и быстро набирает обороты. Но он является ярким показателем, насколько нужны Киеву кредитные деньги для покупки лояльности элит. Нет денег — нет подчинения. Байден уверен, что встреча с Путиным состоится в начале лета © REUTERS, Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Однако, отказывая в подчинении, местные элиты не переходят определённую красную линию. Никто до сих пор не ставил под сомнение право Киева на власть в масштабах всей страны и не поднимал вопрос о сепарации. Потому, что США всё равно кто украдёт деньги, выделенные на дороги или на общественный транспорт, но им пока ещё нужна юридически целостная Украина (независимо от реального состояния взаимоотношений между центром и регионами).

Власть Банковой на данной момент зиждется на видимости американской поддержки и страхе элит перед США. Если станет ясно, что поддержки нет, либо украинские элиты перестанут бояться США, у Киева не останется аргументов, чтобы заставить себе подчиняться. Даже дислоцированные в регионах силовики спокойно перейдут на сторону того, кто сможет предложить им больше бонусов, а это несомненно будут региональные власти, контролирующие реальный ресурс на местах. Помимо этого значительно большую свободу почувствуют нацисты (как дикие, так и притворяющиеся ручными). Без давления США, они — главная сила в Киеве и способны заставить считаться с собой любую власть.

Не знаю понимают ли это на Украине, но для всех киевских политиков, как для интегрированных во власть, так и находящихся в оппозиции (хоть право-радикальной, хоть евро-демократической) нужно, чтобы американцы разобрались со своими внутренними проблемами как можно быстрее. Причём им совершенно не важно кто победит. Им вообще было бы лучше, чтобы на прошедших выборах победил Трамп. Его победа была бы несомненна, а политика целенаправленна. Он, конечно, Украину не любил, но не теряя надежды обменять её на что-то полезное, поддерживал в ней видимость жизни.

Теперь же Киеву всё равно кто кого съест в вашингтонской банке с пауками, главное, чтобы разброд и шатание там наконец завершились. Только имея дело с однозначной политикой США, Киев может выстраивать какую-то свою политическую линию. Украинские власти сами поставили себя в такое положение, долго им гордились, теперь, когда у бывшего гегемона «перестройка» начала плавно перетекать в «лихие 90-е», Украина оказалась в положении отдалённо напоминающем положение Кубы в первое десятилетие после распада СССР. Только Гавана никогда не передавала в Москву все ключи от своей политики, поэтому она смогла консолидироваться и выстоять. Украина же полностью зависит от решений, принимаемых в Вашингтоне и взять свою судьбу в собственные руки не способна.

Что ж, такова жизнь. Не нами сказано: вначале трагедия, а затем фарс.