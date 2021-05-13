Когда молодого успешного актёра и продюсера Владимира Александровича Зеленского убеждали поработать техническим кандидатом на президентских выборах, ему просто предлагали ещё одну роль. И это было нормально — это его работа

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Он действительно так думал. И точно так же думали его избиратели. Большинство людей в принципе являются сторонниками простых решений. В основном потому, что не способны понять сложность проблемы. Поэтому хороших артистов гораздо больше, чем хороших политиков. И если талантливых и даже гениальных деятелей искусства одно поколение может дать и десяток, и больше, то талантливых политиков хорошо если пара штук наберётся, гениальные же не в каждом столетии и не в каждом государстве рождаются.

Прекрасным певцом можно быть и в Лесото. Для этого иногда достаточно только врождённых данных, хоть профессиональная подготовка тоже никому не мешала. Но и профессиональную подготовку певца в Лесото получить можно. Но стать выдающимся политиком или дипломатом в Лесото нельзя, как нельзя стать великим полководцем, командуя ротой почётного караула. Не тот масштаб. Не возникает необходимости решения определённых задач на высоком профессиональном уровне. Нет возможности испытать себя в прямой конкуренции с настоящим противником на полях политических, дипломатических или обычных (кровавых) битв.

Таким образом, идя во власть, Зеленский не осознавал ни глубины своей личной ответственности, ни сложности стоящих перед ним задач.

Президентство он воспринимал на уровне «политика» из заводской курилки, одним махом «решающего» перед изумлёнными товарищами проблемы вселенского масштаба. Среднестатистический избиратель, каким являлся (да и до сих пор является) Зеленский, представляет работу главы государства примерно следующим образом: необходимо зайти в кабинет, сесть в кресло, взять ручку и подписать указ, чтобы отныне всем было хорошо и никому не было плохо. Затем надо позвонить куда-то по белому телефону и приказать, чтобы всех плохих людей посадили в тюрьму (вариант — расстреляли), а хороших наградили. После этого остаётся только ездить по стране, обниматься с благодарным за счастливую жизнь народом и скромно открывать памятники самому себе.

Алексей Зубец: Олигархов на Украине хотят заставить платить за второй срок Зеленского © Youtube / Алексей Зубец

Что советники советуют разное, зачастую диаметрально противоположное друг другу, а решение принимать надо всё равно самому. Что у разных ведомств разные взгляды на одну и ту же проблему, и все они убедительны и мотивируют свою позицию исключительно национальными интересами. Что даже близкие друзья и соратники по борьбе уже начали бороться друг с другом за влияние и за должности и т.д.

И вот сидит в большом кресле артист, вокруг ворох нерешаемых проблем, за окном тихо звереющий народ, в глазах которого любимец-спаситель быстро превращается в исчадие ада, обманувшее доверчивого обывателя. В приёмной сидят друзья детства, матёрые бюрократы и вечные олигархи, каждый из которых обещает решение всех проблем и большие деньги за решение в его пользу какого-нибудь вопроса.

Постепенно до счастливого народного избранника начинает доходить, что он не может ничего сделать, потому что не понимает, как работают политические и государственные механизмы. Он даже не способен оценить искренность собственных советников, поскольку не в состоянии просчитать даже ближайшие последствия реализации их советов и вынужден принимать всё, что они говорят, на веру.

Дальше есть два решения. Можно честно признаться, что переоценил свои возможности, невольно обманул избирателей, и подать в отставку. Так практически никто никогда не поступает. Можно попытаться управлять в ручном режиме, принимая лишь те решения, в которых не сомневаешься. Например, обещает Ахметов решить проблемы в сфере энергетики, а за это регулярно делиться какой-то привлекательной суммой. Деньги поступают вовремя, значит, и проблемы решаются.

Или, скажем, многократно справедливо раскритикованное использование СНБО для расправы с оппозицией. Ведь это и есть реализация мечты об указе, чтобы всем было хорошо и никому не было плохо. Зеленский считает, что он всем хочет блага, а злая оппозиция мешает ему реализовать его замыслы да ещё клевещет на него народу. Окружение уверяет Зеленского, что всё так и есть: и мешает, и клевещет. Но стандартные юридические механизмы не позволяют победить клеветников.

Далее вступает в действие простая схема, которую использовал каждый украинский президент, когда желал нарушить конституцию.

1. Президент — гарант конституции.

2. По конституции вся власть в стране принадлежит народу.

3. Избрав президента всеобщим равным и тайным голосованием, подавляющим большинством на свободных выборах, народ делегировал ему свои властные полномочия.

4. Таким образом, вся власть в стране принадлежит президенту, который решает, что конституционно, а что нет.

5. Поскольку президент представляет народ, а значит, априори хочет добра, он вправе принимать любые решения, а кто против, тот враг народа.

«Слуга народа» и ОПЗЖ возглавили партийный, а Зеленский и Бойко - президентский рейтинги © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Разумеется такой его беспомощностью пользуются и украинские олигархи, и американцы, и ближайшее окружение, принуждающие его принимать выгодные им решения. Он же вертится, как хомяк в колесе. Чем быстрее он пытается бежать, чтобы выпрыгнуть из колеса, тем быстрее вертится колесо и тем меньше шансов выбраться на твёрдую поверхность.

Довольно быстро человек в такой ситуации окончательно теряет ориентацию, начинает принимать хаотичные, не связанные между собой решения, его сознание рассыпается и, даже если он не начинает пить, выглядит он как глубоко пьющий алкоголик или наркоман со стажем.

Зеленского иногда сравнивают с Путиным, у которого поначалу тоже не было команды, который вынужден был играть с тем, что оставил ему Ельцин. Сравнивают с Порошенко, который вроде бы проводил ту же политику, но Зеленский за год умудрился и для своих сограждан, и для своих внешнеполитических партнёров стать хуже, чем Порошенко. Даже с Рейганом Зеленского сравнивают. Тоже ведь был актёр, в смог же стать одним из лучших президентов США. Все эти сравнения преступны, поскольку глупы.

Путин, конечно тоже закончил юридический факультет. Только он поступал на ту специальность, которую выбрал и в дальнейшем работал соответственно полученному образованию. Разведчик — не обязательно политик, но должен хотя бы по минимуму разбираться в работе государственного аппарата в принципах принятия политических решений. Кроме того, с начала 90-х Путин прошёл все ступени карьерной лестницы, от заместителя мэра одного из крупнейших городов России (второй столицы), до премьер-министра, успел поработать и в правительстве, и в Администрации президента, наработал и опыт, и контакты.

Рейган пришёл в политику в начале 40-х, начав работать в Гильдии киноактёров. С начала 50-х он участвует в нескольких президентских кампаниях в качестве советника. С конца 60-х, по средину 70-х работает губернатором и, наконец, со второго захода избирается президентом в 1980 году, после 40 лет политической карьеры.

Порошенко, которого в детстве обижали товарищи, всю жизнь был сверхамбициозен, рвался к высшей власти, пытаясь таким образом доказать обидчикам, как они ошиблись. Это наложило негативный отпечаток на него, как на человека и политика. Тем не менее, политические механизмы современной Украины он также освоил в совершенстве. Он был депутатом, руководителем фракции и партии, министром иностранных дел и экономики, секретарём СНБО. Он создавал СМИ и был одним из лидеров оппозиции. Конечно, Порошенко работал не на страну, а на себя, но он хоть знал как действует оказавшийся у него в руках механизм и не заблуждался относительно результатов своих действий.

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К тому моменту, как Зеленский стал президентом, он ни в одном деле не был профессионалом. Просто как-то само собой получалось. А тут не получилось. Вот он и мечется в поисках той волшебной кнопки, которая должна вернуть его к счастливой жизни, когда он, не прилагая никаких усилий, купался в лучах славы и благополучия, ничем не рискуя.

Но так уже никогда не будет. В 2019 году, легко оттолкнувшись, он помчался с горы, полагая, что его ждёт весёлый спуск в долину, а там корчма, пунш и друзья, с которыми они будут весело вспоминать свои подвиги. Но оказалось, что долины нет, впереди обрыв и остановиться нельзя.