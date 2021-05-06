Через несколько дней весь цивилизованный мир будет отмечать очередную годовщину Великой Победы. 9 (или 8 мая, по итогам подписания первой капитуляции) пал Третий Рейх, гитлеровский режим и Европа была окончательно освобождена от нацизма

Ну, точнее так тогда казалось.

От "до" до "но"

Сейчас же ситуация выглядит иначе. На Западе проходит реабилитация (не путать с героизацией — все-таки ряд стран оказались не настолько «прогрессивными» в данном вопросе, как Украина, и это дно еще не пробили) нацизма. И происходит очень просто — к обороту, начинающемуся с «да», добавляется запятая, а потом оборот с «но». Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Да, Советский Союз вместе с Западом победил нацистскую Германию, но до этого Сталин вступил в сговор с Гитлером. Да, советские войска освободили Европу — но при этом изнасиловали миллионы немок. Да, нацисты совершили ряд военных преступлений, но они тоже люди, которые просто совершили ошибки. Да, украинские коллаборационисты участвовали в этих преступлениях (а иногда даже были в первых рядах карателей), но параллельно с этими они были борцунами за независимость своих стран, оккупированных коммунистами. Да, нацизм был злом, но все-таки мазать его одной только черной краской не нужно — вместо этого стоит простить и примириться, организовывать встречи ветеранов войны и бывших бойцов СС.

Ну и так далее. А как говорил один очень умный человек в умном фильме, «все, что идет до "но", не имеет значение».

Неудивительно, что такие вот примиренцы — идейные и политические наследники тех примиренцев, что сдали Гитлеру Чехословакию во время Мюнхенского сговора — искренне не понимают, почему Россия отмечает Победу так, как отмечает: с парадами, осуждением нацистов и нацизма, коллаборантов и предателей.

Москву обвиняют в том, что ей нечем гордиться кроме как победой, что она только и умеет что бряцать оружием в милитаристских целях. То ли дело Украина — с ее примиренческими маршами коллаборационистов, декоммунизацией (включающей уничтожение памятников Победе). Правильная, европейская позиция по примирению между оплеванными нынешней украинской властью победителями и предателями, которых теперь считают настоящими победителями.

Пойди и посмотри

На самом деле речь, конечно, не в бряцании оружием и не в примирении.

Россия пытается сохранить в памяти людей осуждение самой сути нацизма, а Запад через примиренчество и потворство гуманизаторам (или даже героизаторам) нацистов пытается переконструировать ментальный код населения.

На днях в эфир вышел отреставрированный фильм «Иди и Смотри» — один из наиболее эффективных (наряду со "Списком Шиндлера") чистящих средств для мозгов тех, кто пытается гуманизировать нацизм и еще имеет при этом хоть немного мозгов для анализа.

В конце фильма идет очень философский видеоряд, демонстрирующий обратный ход истории. Сначала в нем показываются жертвы нацистов и нацистской идеологии — в частности, замученные жертвы концлагерей. Демонстрируется, что нацизм как идеология, в рамках которой «не все народы имеют право на жизнь», является самым страшным преступлением против человечности и человечества. Физическое истребление людей просто за то, что у них «не та кровь» — то есть не по социальному («война дворцам»), не по идеологическому («долой коммуняк»), не по религиозному («Deus vult»), а по биологическому принципу. А затем следующие кадры показывают то, что было до нацизма и что привели к нему — погромы, марши «коричневорубашечников», «Пивной путч» и т.п. То есть в фильме демонстрируют, что нацизм не появляется просто так, на пустом месте — он стал результатом эволюции общественных настроений, логичным следствием углубления ненависти и расистской идеологии. Что когда одни люди говорят о том, что такой-то народ неполноценен, к этим словам нужно относиться серьезно — не спускать на тормозах как «ну это ж просто слова» и тем более не пытаться направлять расизм и нацизм в «правильное» политическое русло. Нацизм победил или «фашизма на Украине нет»? © AP, Efrem Lukatsky

Покормим крокодильчиков снова

А именно этим сейчас и занимаются наши зарубежные гуманизаторы.

Они намеренно деконструируют Победу и поддерживают тех, кто проводит эту деконструкцию в постсоветских странах — даже если ради этого производится гуманизация или глорификация нацистов, как на Украине. Западные власти прекрасно понимают, что память о Победе является формирующим событием для национально-исторического сознания. Системообразующей ментальной скрепой, объединяющей все постсоветские народы и все народы российской Федерации. И в рамках своей политики по изменению ментального кода населения важнейшей задачей Запада является уничтожение этой скрепы и памяти о «формирующем событии». И если ради этого нужно поддержать гуманизацию и глорификацию нацизма, то, в глазах Запада, Париж, безусловно, стоит такой мессы. Более того, западные архитекторы искренне уверены, тот же украинский нацизм можно сделать антироссийским — ровно так же уверены, как Чемберлен и Даладье в их попытках сделать гитлеровский нацизм исключительно антисоветским.

К сожалению, на сегодняшний день политика Запада по деконструкту победы в той же Украине является по большей части успешной — ведь эти действия полностью поддерживается украинской властью во главе с Владимиром Зеленским. Выбранном голосами избирателей Восточной Украины и предавшим как свой электорат, так и своего деда, давившего нацистов на фронте.

Да, как говорится в известном фильме, «есть и те, кто сопротивляется». Не открыто в виде массовых контрнацистских демонстраций в том же Киеве или физического уничтожения колонн марширующих нацистов — но те не менее внутри себя и «на кухнях», продолжая чтить победу и ее героев. Однако, к сожалению, эффективность подобного сопротивления вызывает сомнения, ведь нацистская идеология сейчас вкладывается в украинские умы в школах. И когда вырастет воспитанное в этой идеологии поколение, сопротивляться уже будет некому.