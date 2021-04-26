Что ожидает в будущем Зону отчуждения вокруг Припяти?

35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС — важная дата, которая обязывает к разговору о будущем Зоны отчуждения. Казалось бы, обширные территории вокруг закрытой атомной станции вполне могут быть рекультивированны — чтобы использовать их для проживания людей и в хозяйственных целях, стирая последние следы атомной катастрофы. Потому что уровень радиации продолжает постепенно снижаться, а на поддержание Зоны уходят большие средства.

«Это 10% территории страны, 55 тысяч квадратных километров, это целая Бельгия, которая не работает на бюджет Украины, а лишь потребляет. Поэтому реабилитация этих территорий нужна» — настаивал опытный атомщик Юрий Андреев, который руководил во время аварии сменой операторов на АЭС и с самого начала активно участвовал в ее ликвидации.

Собственно, так и планировали сделать в советские времена, по горячим следам событий 1986 года. Государственная комиссия, которая изучала долгосрочные последствия радиационного загрязнения, считала возможным возродить зараженные земли спустя три десятка лет — потому что это соответствует периоду полураспада радиоактивных веществ, включая стронций-90 и цезий-137. И несмотря на царившую в то время радиофобию, специалисты видели реальную перспективу возрождения Зоны — включая ее повторное заселение. Лично о «Чернобыле»: угрозы и смыслы популярного сериала © kinopoisk.ru

Однако это задача явно не по силам зависимому и бедному государству, каким является современная Украина. Конечно, украинские власти исправно используют чернобыльскую тему в целях политической пропаганды. Сейчас они открыли в штаб-квартире ООН фотовыставку «Чернобыль 35: современная история катастрофы», чтобы рассказать миру «о роли лжи и масштабного искажения информации советским режимом, повлекшими Чернобыльскую трагедию и усилившими ее последствия». Беда лишь в том, что эта ритуальная борьба с коммунизмом не может помочь в решении реальных проблем, которые мешают вернуть к жизни загрязненные территории.

Украинские чиновники мечтают превратить Чернобыльскую зону в мощный туристический кластер — после того, как ее прорекламировали по всему миру создатели популярного американо-британского сериала «Чернобыль». Однако эти планы подрывает коронавирусная пандемия. Страна с недопустимо низкими темпами вакцинации не может всерьез рассчитывать на туристические потоки — и неудивительно, что в течение 2020 года Припять посетили всего 255 иностранцев. Причем, всем ясно, что их число вряд ли вырастет в текущем сезоне.

Впрочем, дело не только в ковиде. Украина рискует потерять популярные чернобыльские объекты, которые разрушает время, разбирают мародеры и уничтожают катастрофические пожары. Потому что постмайдановские управленцы способны декоммунизировать все, что когда-то строили их предшественники.

Постоянные возгорания больше всего мешают дезактивации Зоны отчуждения. Только по официальным данным в прошлом году здесь сгорело не менее 12,7 тысяч гектаров территории Чернобыльского биосферного заповедника. Выгорели печально знаменитый «Рыжий лес», советский молодежный лагерь «Изумрудное», где жили первые ликвидаторы катастрофы, а также двенадцать покинутых сел, которые хорошо сохранились и привлекали внимание посетителей.

По предварительным оценкам повреждено около 30% объектов, представляющих потенциальный интерес для туристов. Но независимые наблюдатели считают эту информацию излишне оптимистичной. Притом, что каждый такой пожар с неизбежностью повышает радиационный фон, поднимая в атмосферу захороненные в почве радиоактивные элементы.

Однако объекты Чернобыльской зоны разваливаются и без огня — просто потому, что на них ни разу не проводились работы по консервации и ремонту. Прогулки по Припяти рискованны не столько из-за радиационного фона — куда опасней провалиться вместе с обветшавшей бетонной лестницей, и такие инциденты уже случались в ее заброшенных зданиях. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

«К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской Зоне, постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер, то зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие — это не только местность вокруг электростанции, но и здания, которые находятся на ее территории» — комментирует эту ситуацию министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Хотя все знают, что счет идет не на годы — и если тянуть с ремонтом, от чернобыльских объектов уже вскоре останутся одни непрезентабельные руины.

При этом, украинский Минкульт рассчитывает включить Зону отчуждения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО — одновременно с отбитым у врагов рецептом борща. Ведь за тридцать лет независимости в Украине не создано ничего, что могло бы по-настоящему заинтересовать большой мир. И ее руководителям приходится паразитировать на советском наследии — вместе с попытками приватизировать архаическую овощную похлебку.

Однако власти не занимаются спасением чернобыльских локаций, ограничиваясь декларативными жестами и косметической показухой. За минувший год в Припяти сподобились починить знаменитое колесо обозрения — да и то потому, что ему угрожало обрушение, чреватое возможными жертвами и скандалами. А недавно правительство взяло под охрану гигантскую загоризонтную радиолокационную станцию «Дуга», которую наконец внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Но к этому времени РЛС основательно обглодали охотники за радиоактивным металлом — и никто не помешает им разбирать такие объекты дальше.

Этот криминальный бизнес продолжает процветать в Зоне отчуждения даже спустя тридцать пять лет после катастрофы. Киевская областная прокуратура официально обвинила в нем недавно уволенного директора Чернобыльской АЭС, который продал в 2019 году более 500 тонн радиационно загрязненного металлолома. Реализуют и загрязненную радиацией древесину — причем, экологи связывают с этим систематические пожары. Леса могут умышленно поджигать — для того, чтобы огонь укрыл следы масштабных незаконных порубок.

Наконец, как раз в эти дни, в канун 35-й годовщины аварии, украинское правительство выдало лицензию на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива, которое обеспечивает крупная американская корпорация. Это решение, на котором хорошо заработают западные подрядчики, окончательно определило дальнейшую судьбу Зоны отчуждения. В течение ближайших двадцати лет здесь будут складировать и утилизировать радиоактивные материалы. А это не только создает дополнительные экологические угрозы, но и подрывает надежды на социально-экономическую реабилитацию Припяти и Чернобыля.

Хранилище законсервировало Зону в ее нынешнем виде — в его окрестностях не будут строить населенные пункты, возле него небезопасно заниматься сельским хозяйством, рискованно осваивать водные и лесные ресурсы. Территория с ядерными могильниками может использоваться разве что в целях экстремального туризма — или для выпрашивания очередного международного грантового доната. Но не для того, чтобы она стала по-настоящему безопасной, и на ней вновь появились села и города. А действующий биосферный заповедник все так же будет страдать от последствий нелегального бизнеса, с его браконьерами и поджогами.

Этот прекрасный уголок украинской земли останется прозябать в хроническом запустении. Со временем он превратится в аттракцион для развлечения иностранцев, которых будут пугать кошмарами тоталитарного прошлого — виня его в нынешних и будущих проблемах независимой Украины.

Однако я возил в Зону отчуждения европейских друзей и могу посмотреть на эти места глазами иностранных туристов. Как правило, они видят в Припяти не «ужасы совка», а уцелевший город советских атомщиков — современный и развитый для реалий своего времени. Видят жилые дома, универсамы, школы, кинотеатры, дворец культуры, спорткомплексы, бассейны, рестораны и пионерские лагеря. Город, которого нет. 50 лет атомограду Припять © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Все это рушит стереотипы, разрушает пропагандистские мифы. И можно не сомневаться: многие западные подростки приедут сюда именно для того, чтобы прикоснуться к жизни «развитого социализма».

А это совсем не то, на что рассчитывают профессиональные украинские декоммунизаторы.