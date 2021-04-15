Байден позвонил Путину и предложил в течение двух-трёх месяцев провести личную встречу двух президентов на нейтральной территории. Реакция российских экспертов, как всегда, представляет весь спектр мнений

Самые глубокие оптимисты заявляют, что Байден капитулировал. Самые выдающиеся пессимисты в очередной раз усмотрели в этом ходе намерение выиграть время для создания на Украине американских баз и, тем самым, изменения баланса сил в свою пользу.

Оба крайних мнения не могут быть признаны верными, поскольку не соответствуют всему диапазону известных нам фактов. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

США, безусловно, не только не капитулировали, но даже не думают о капитуляции. Капитуляция в нынешних условиях означает для действующей политической элиты США катастрофу. Потеря гегемонии резко ухудшает экономическое состояние США (и без того не блестящее). Это, в свою очередь, ведёт к дальнейшей дестабилизации политической обстановки в Америке, которая и так не идеальна. В сумме удержание власти действующей элитой становится проблематичным. Но и отдать её просто так она не может, ибо захватила власть в результате открытой фальсификации выборов и политического путча. В случае потери власти американским байденитам грозят продолжительные тюремные сроки (в лучшем случае). Ситуация та же, что с их украинскими подельниками, которые после переворота 2014 года тоже не могут уйти по-хорошему и вынуждены держаться за власть зубами.

Следовательно, нынешняя линия США на обострение имеет глубокие корни в американской внутренней политике и жизненных интересах влиятельных группировок. Она не может быть просто так изменена. Вашингтон стоит перед нехитрым выбором: активизация гражданской войны, происходящая несмотря на отказ Трампа от активного противостояния путчистам, выливается в полномасштабный внутренний военный кризис или же американцам удаётся на выдохе сломать глобальную ситуацию в свою пользу и разрешить внутренний кризис за счёт трофеев, полученных в результате победы над Россией и Китаем, а также от ограбления остального мира, включая своих партнёров по ЕС.

Как видим, последний вариант практически недостижим. США слишком ослабели (и дальше слабеют) для того, чтобы рассчитывать передавить Россию и Китай в своём традиционном силовом стиле. Финансовые и экономические санкционные механизмы не работают. В военно-политическом плане Москва и Пекин неуязвимы для агрессии с использованием обычных вооружений, ядерный же конфликт стирает США с лица земли куда вернее, чем их противников. Дмитрий Дробницкий: Байдену пришлось звонить Путину, чтобы избежать показательного унижения США и НАТО © РИА Новости, Нина Зотина

Тем не менее команда Байдена попыталась проводить заявленную ещё в рамках избирательной кампании Хиллари Клинтон стратегию ядерного шантажа. Украинский кризис из состояния локального гражданского противостояния в Донбассе был быстро выведен на уровень глобальной проблемы, в рамках которой не исключалось прямое противостояние вооружённых сил России и США. Поскольку Кремль не отступил, Вашингтону надо было решать: либо продолжать активно нагнетать напряжённость, рискуя военным столкновением уже на Страстной неделе, либо попытаться задействовать механизм дипломатического манёвра, который позволит не отступить, но и не двигаться дальше по пути нагнетания напряжённости.

Европейские союзники США были явно не в восторге от перспективы свалиться в ядерную войну, не успев даже выйти из коронакризиса. Они вообще не хотят воевать. Даже самые воинственные: поляки и прибалты требуют гарантий поддержки со стороны НАТО, а в условиях отказа Западной Европы от военного столкновения с Россией такая поддержка будет означать прямое вовлечение США в конфликт, чего в Вашингтоне хотели бы избежать, традиционно воюя чужими руками. С учётом обещания Путина в случае военного конфликта нанести удар «по центрам принятия решений» у американской элиты не оставалось никаких перспектив на пути экстренного нагнетания кризиса.

Предложенные переговоры дают возможность выиграть время. Вопрос: для чего это время? Кость Бондаренко: Украины не будет даже в пятерке тем, которые обсудят Путин и Байден © РИА Новости, Нина Зотина

Пессимисты говорят, для развёртывания американских баз. Но это российскую базу можно развернуть за пару недель, на развёртывание американской требуются месяцы подготовительных работ, провести которые незаметно невозможно. Между тем уже начало подготовки к развёртыванию баз моментально выведет кризис на новый уровень. В этих условиях Россия вряд ли будет ждать нападения Украины на ДНР/ЛНР, повод для перехода в наступление корпусов республик, внезапно резко возросших численно и освоивших новые виды военной техники (например, доселе не стоявшую на их вооружении авиацию) найдётся моментально. Причём «наступлением ДНР/ЛНР» Россия назовёт это, только если захочет дать американцам шанс сохранить лицо, в противном случае никто не будет скрывать, что превентивный удар нанесла российская армия.

В таких условиях проводить развёртывание баз было бы удобнее без заявки на переговоры, в рамках действующего кризиса. Сейчас есть заявление Москвы, что Украина не будет атакована, если сама не нападёт на Донбасс. Достаточно прекратить провокации Киева на линии соприкосновения, чтобы исключить легитимный повод для атаки на Украину. При этом базы можно создавать в рамках американского обещания «не оставить Киев один на один с Москвой». Украинская конституция, правда, запрещает создание на национальной территории иностранных баз, но на эту конституцию уже столько раз плевали, что это вошло в привычку. Кроме того, формально базы могут создаваться как украинские, а американские войска будут там размещены на временной основе, по отдельным соглашениям, в рамках двустороннего сотрудничества в военной сфере. Для легализации такого формата достаточно простого решения Рады, которое оформляется за день. Иностранные базы на Украине. Как власть обходит Конституцию © РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк

Так что формат переговоров избыточен и даже вреден для прикрытия проекта по развёртыванию баз, а сам этот гипотетически существующий проект противоречит всей предшествующей линии Вашингтона, направленной на втягивание в конфликт России и Европы, притом что сами США должны были остаться невовлечёнными. Если предположить, что концепция изменилась, США гораздо проще обеспечить своё втягивание в конфликт без сложной многоступенчатой комбинации, уязвимой для действий противника в каждый отдельно взятый момент. Вашингтону достаточно предоставить Киеву статус приоритетного союзника США вне НАТО (о чём Украина давно просит), и это будет понятным для всех сигналом о намерении США непосредственно втянуться в кризис. Иначе, дав союзнику гарантии и не поддержав его, они потеряют лицо, а их и без того невысокий международный авторитет упадёт до нуля.

Таким образом, можно предположить, что если речь идёт о затягивании времени, то делается это для того, чтобы получить мелкий тактический выигрыш. Например, дождаться того момента, когда у российских войск, стянутых к украинской границе, завершатся учения и они отправятся в места постоянной дислокации. Впрочем, не знаю, чем это может помочь США. Россия неоднократно демонстрировала свою способность в считанные дни перебрасывать из конца в конец страны десятки тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники. Да и постоянно присутствующих у украинской границы войск более чем достаточно для решения всех проблем, которые могут возникнуть на данном участке. Военный эксперт сказал, какую цену заплатит Москва за спасение русских Донбасса © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Скорее заявка на переговоры является техническим механизмом дипломатической подготовки перетекания кризиса в горячую фазу. Как уже было сказано, американские партнёры не в восторге от провокационных действий Вашингтона. В критический момент они, с высокой долей вероятности, могут отказаться занять активную позицию. США демонстрируют им, что они не поджигают войну, а пытаются договориться по-хорошему, но «плохая Россия» не идёт на уступки, «срывает переговоры». Причём это не исключает того, что США сделают вполне серьёзное предложение об урегулировании кризиса. Предлагал же в своё время Обама отдать России Украину, чтобы только Москва убралась из Сирии.

Времена, конечно, изменились. Одной Украины маловато будет, но Байден вполне может предложить России разделить сферы влияния в Европе и даже пойти при этом на серьёзные уступки, допустим признав (тайком, конечно) российской сферой интересов Прибалтику. В обмен США попросят не мешать им выяснять отношения с Китаем. Для Вашингтона разрыв российско-китайского неформального, но весьма действенного союза критически важен. США уже осознали, что вместе нас не одолеть, но всё ещё не утратили надежду сделать это поодиночке. Даже если Россия откажется от американских предложений, Вашингтон может дать утечку с переговоров (в своей трактовке), чтобы посеять недоверие между Москвой и Пекином.

В общем, дипломатический манёвр в условиях кризиса, если его грамотно подготовить, открывает широкие возможности для достижения цели без опасного приближения к выходу кризиса из-под контроля. Другое дело, что и у России имеются свои мастера дипломатического манёвра, не раз уже переигрывавшие США. Но пусть Вашингтон попробует ещё раз. Это лучше, чем воевать.