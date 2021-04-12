Глава Института нацпамяти Антон Дробович заявил о неминуемой декоммунизации монумента «Родина-мать» в Киеве, и средства на это, по его словам, уже изысканы. Денег на здравоохранение нет, зато для вандализма их предостаточно

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Ольгу Шарий, и изуродовали таким образом красивый мурал, изображавший девушку с аистами. При всей разности масштабов двух событий — их смысл один. Тоталитарное неприятие иного мнения, иного понимания истории и сути настоящего, нежели у украинских националистов.

С самого начала майданных сборищ я говорил и писал, что они имеют ощутимый националистический и неонацистский привкус. На что люди, называющие себя «либералами» и «демократами», традиционно отвечали: «Где ты видел на Майдане фашистов?» или «Кто тебе запрещает говорить на русском языке?». Они и теперь не видят взаимосвязи между своим поведением тогда и жалкой действительностью Украины сегодня.

Если вы выбираете путь, который напрямую ведет к бандеровщине, к прославлению нацистских преступников и погромщиков, то глупо надеяться, что вы придете в рай. Вы оказались там, где и должны были оказаться, — на «декоммунизированном», деиндустриализированном, нищем хуторе.

Выбор Майдана — это колония иностранных держав, холопское заглядывание в рот послам западных держав, полицайское счастье в измывательстве над соотечественниками. От статуса нации-победительницы и одной из самых развитых экономик мира сознательно уползти на помойку человеческого духа — когда-нибудь это будут проходить в учебниках по психиатрии.

Ну, а пока в учебниках, СМИ и умах царят новые «герои». Например, чествуют 120-летие основателя дивизии СС «Галичина» Кубийовича. Политолог Владимир Корнилов обращает наше внимание на то, как чествующие деликатно обошли момент его коллаборационизма: «Смотрю, некоторые украинские сайты пишут "украинский географ". Опуская тот факт, что он ходил в нацистской форме, зиговал — куча фотографий, собственно, — призывал к победе над коммунистической Россией вместе с нашими союзниками нацистской Германией, фюрером и так далее, присягал на верность фюреру».

Разве в эпоху подобных национальных кумиров уместен герб разгромившей их державы на щите «Родины-матери»? Страны, которая ввела Украину в ООН, отстраивала эту республику после нацистского разорения, чья символика на боевых наградах всех ветеранов Великой Отечественной войны — людей, благодаря которым вообще выжили предки Зеленского и Дробовича?

Убийство памяти. Судьба памятников войны на Украине Эдуард Долинский: «В горсовет Ковеля внесен проект постановления, по которому красно-черный флаг ОУН* будет навечно установлен на здании горсовета рядом с государственным флагом Украины. Также предполагается поднимать это знамя на всех коммунальных зданиях в день рождения Степана Бандеры, в день ОУН, день рождения Евгена Коновальца, день УПА*. В честь гауптмана шуцманшафта Романа Шухевича предполагается поднимать стяг дважды в год: в день его рождения и в день смерти. В честь 18 тысяч евреев Ковеля, половины населения города, зверски уничтоженных при активном участии членов ОУН-УПА*, украинской полиции и шуцманшафта, ничего поднимать не собираются». Следует заметить, что аналогичные ритуалы официализируются сейчас и в других регионах, например в городе Богодухове Харьковской области.

Гауптман Шухевич тоже один из «героев Украины», тех, кто в составе гитлеровских войск вступил на ее землю. Сейчас его имя увековечено в названии многих улиц, на памятниках, а теперь еще и стадион в Тернополе назвали. Об этом типе существует обширная литература, мы же ограничимся фрагментами статьи «Школа убийства. 201 шуцманшафт-батальон и гауптман Роман Шухевич в Беларуси в 1942-м» известного шведского историка Пера Андерса Рудлинга:

«Роман Шухевич доблестно служил в немецкой армии. Форму нацистов он надел еще в 1938 году. В 1941-м, когда он был командиром батальона вермахта "Нахтигаль", состоявшего из украинских националистов, участвовал в массовых убийствах евреев вблизи Винницы. Менее известно, где был и чем занимался Шухевич в 1942 году. В 1942 году Шухевич служил гауптманом шуцманшафта под командованием фюрера СС Генриха Гиммлера. 201-й батальон состоял из солдат "Нахтигаля". Набор в батальон проводился на добровольной основе, и только 15 человек из 300 отказались продолжить службу. <…> Сохранились отчеты командующего СС Бах-Зелевского об акциях полицейских батальонов в Беларуси, которые передавались Гитлеру. Эти отчеты демонстрируют то, чем занимались подразделения шуцманшафт, в том числе 201-й батальон. В отчете № 51 дается сводка о деятельности полиции и шуцманшафта в регионе с сентября по ноябрь 1942-го. Отчет был передан Гитлеру в декабре 1942-го. В отчете говорится, что за три месяца они убили 363 тысячи 211 евреев и тысячи "бандитов", при этом в шуцманшафте погибли 285 человек».

Здесь еще одно уточнение: за 9 месяцев пребывания в Белоруссии, по данным командования батальона, сам 201-й охранный батальон уничтожил более 2000 советских партизан, потеряв 49 человек убитыми и 40 — ранеными. Соотношение потерь убитых (один к сорока) явно говорит о том, что расправы творились над безоружным в своем подавляющем большинстве населением.

Снова слово шведскому историку: «Весной 1943-го бывшие бойцы распущенного 201-го батальона составили основу Службы безопасности ОУН (б). В результате массового дезертирства после Сталинграда несколько тысяч украинских полицейских влились в ряды УПА, сформировав ее основу. С 15 марта по 15 апреля 1943 года около 4 тысяч бывших шуцманов вступили в УПА. Навыки убийства, которые они приобрели в 1941-1942 годах, пригодились в этнических чистках поляков на Волыни».

Миф, будто УПА была создана 14 октября 1942 года, выдуман Шухевичем в 1947 году, на самом деле он в это время со своими головорезами еще пребывал в Белоруссии — пока 6 января 1943 года батальон не был расформирован в Могилеве. Оставаясь в сфере внимания абвера, Шухевич и его сослуживцы (тех вполне могли использовать втемную под лозунгами «Самостийной Украины») были задействованы для борьбы с советскими и польскими партизанами. До конца 1944 года немцы передали УПА несколько сотен орудий и минометов, порядка 10 000 пулеметов, 26 000 автоматов, 72 000 винтовок, 22 000 пистолетов, 100 000 гранат, свыше 12 000 000 патронов и др.

Шухевич был настолько «законспирирован» от немцев и находился на таком «нелегальном положении», что даже весной 1945 года пребывал в поле зрения своих немецких кураторов, о чем свидетельствует донесение командующего Полицией безопасности и СД в Словакии штандартенфюрера СС Й. Витиска группенфюреру СС Г. Мюллеру: «Мой связной в УПА несколько дней назад встретился на территории Рейха с известным функционером УПА Шухевичем… Шухевич в настоящее время пользуется псевдонимом Роман. Перед 5 марта 1945 года он выехал из Вены в Берлин специально для разговора с Бульбой. Со ссылкой на генерала Шандрука Шухевич заявил моему связному, что Шандрук уже имел беседу с рейхсминистром иностранных дел и получил от него официальное письмо, в котором сказано, что Германский рейх признает притязания украинцев на самостоятельность и готов содействовать им в их борьбе за самостоятельность Украины в отношении Советов». Подробнее здесь.

Сотрудничали бандеровцы с немцами и, так сказать, на «низовом» уровне. В донесении и.о. начальника Украинского штаба партизанского движения полковника Соколова командующему 1-м Украинским фронтом Ватутину сообщается, что в декабре 1943 года на Волыни, в городе Камень-Каширский, командир отряда УПА Антонюк провел переговоры с обер-лейтенантом вермахта Обаштейном. Произошел обмен: в начале января возле села Турепин немцам от УПА были переданы 40 коров, 500 кур, лошади и свиньи, а также построен необходимый немцам мост через реку Турия; УПА было передано 300 винтовок, 2 ящика патронов, 200 пар белья, 30 комплектов обмундирования и обещана определённая «свобода рук». Следует отметить, что за несколько месяцев до описываемых событий бойцы УПА убили в тех местах 120 поляков. Возможно, захотелось еще.

В иных местах — иные «новые герои». Вот в Харькове местные майданщики прославляют коллаборациониста Юрия Шевелева, в их понимании — видного украиниста, а по жизни стукача НКВД, потом сотрудника оккупационной газеты «Нова Украина». Уже и улицу его именем назвали, и, говорят, аудиторию в Харьковском университете. Но сейчас не об этом, а о бесконечном вранье, столь свойственном перелицеванию эпохи — когда гитлеровская оккупация (а значит, и сотрудничество с гитлеровцами) выдается едва ли не за благо. Следовательно, украинских пособников Гитлера тоже нужно «понять и простить».

Характерную ложь Шевелева опровергает очевидец тех событий — литературовед, критик, доктор филологических наук, профессор и переживший оккупацию бывший харьковчанин Юрий Барабаш: «Мне, по правде говоря, не довелось наблюдать "триумфального" вступления немцев в Харьков, видеть на улицах "тысячи" охваченных радостью людей, о чем вспоминал Ю. Шевелев; какой уж там "триумф", какие "тысячи" — улицы города, в том числе и центральная, Сумская, по которой якобы "харьковчане гуляли… в праздничных одеждах", на самом деле были безлюдны, кто не уехал, не погиб, кто не грабил магазины и склады, тот прятался в подвалах и погребах, безраздельно господствующей была атмосфера страха, неуверенности, тревожного ожидания».

Но учат-то сейчас Шевелева и прочих националистов — ведь некоторых из них немцы даже расстреляли. Неужели за идею независимости? Из дневника харьковского профессора Льва Николаева: «29 августа 1942 года. Немцы арестовали обер-бургомистра профессора Крамаренко и ряд районных бургомистров. Говорят, что причина арестов — крупные взятки, которые брали все эти чиновники. За деньги или за продукты можно было освободиться от принудительной посылки на работы в Германию, от рытья окопов и т.д. Украинские националисты, выдвинутые на видные посты, оказались взяточниками и воришками. Говорят, что немцы их расстреляли. Если это верно, то жалеть о такой мрази не приходится».

Украина в Великой Отечественной войне © РИА Новости, Макс Альперт | Перейти в фотобанк Алексей Крамаренко был бы вполне в тренде: 9 марта 1942 года своим распоряжением он запретил в Харькове использование русского языка. «Уже пятый месяц над свободным городом рядом с победным Германским флагом реет наш родной жовто-блакитний украинский прапор как символ новой жизни, нового возрождения нашей неньки-батькивщины. Однако к великому сожалению и стыду для всех нас, еще кое-где остается позорное большевистское наследие, жаль, — говорится в распоряжении. — С большим стыдом и целиком понятным гневом приходится слышать в некоторых организациях, даже в районных управах, разговоры на русском языке со стороны управленцев… Мы не допустим, этого быть не должно. Потому приказываю категорически запретить кому-либо из управленцев разговоры на русском языке в служебное время в организациях».

Вы слышите знакомые интонации? Эти песьи модуляции тех, кого гнали и давили наши солдаты, подвиг которых топчет якобы независимое украинское государство…

На сайте Сил специальных операций ВСУ чествуют очередного юбиляра — «выдающегося украинского военного деятеля Петра Дьяченко». Как сказано, генерал-поручика армии УНР, командира полка «Черных запорожцев», мемуариста. Но как-то умалчивается, что бывший петлюровец Дьяченко служил в абвере, возглавлял 31-й батальон СД, участвовал в подавлении Варшавского восстания, потом дослуживал в вермахте, награжден гитлеровцами Железным крестом. Теперь он — «выдающийся военный деятель», похвальный пример для молодежи.

Украина была второй после Российской Федерации по количеству награжденных Героев Советского Союза, половина городов-героев — города на нынешней территории Украины, но теперь она даже в ООН голосует против резолюции, осуждающей возрождение нацизма в мире. И, возможно, все-таки прав мелкий полицай Дробович — нечего символам Великой Победы делать на украинской земле, если Украина выбрала иную судьбу. Или все-таки врет прохвост?

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.