Уникальный мемориал вандализировали копатели древностей или ультраправые «активисты»

На Полтавщине разрушили могилу хана Кубрата — основателя союза племен, который стоял у истоков Великой Булгарии и современного болгарского государства. Этот мемориальный комплекс расположен возле села Малая Перещепина, неподалеку от поселка Новые Санжары, где едва не линчевали беженцев из коронавирусного Уханя. Причем вандализированный памятник достаточно широко известен за пределами Украины.

В 1912 году юный пастушок провалился в погребальную шахту, где обнаружил роскошный золотой кубок. Случайная находка, которая получила название Перещепинского клада, поражала воображение — во время раскопок здесь нашли почти тысячу различных предметов, включая 19 серебряных и 16 золотых сосудов. В древнем кургане обнаружили 25 килограммов золота и 50 килограммов серебра — и было понятно, что в этом месте покоилась чрезвычайно значительная фигура.

«Золотой ритон и золотые украшения второго, несохранившегося ритона; золотая облицовка деревянного кувшинчика; посох в золотой облицовке; сохранившийся почти полностью железный меч с кольцевым навершием с золотой облицовкой рукояти и ножен, фрагменты других мечей и кинжалов, золотые и серебряные части от поясов, золотые украшения — гривна, серьга, семь браслетов и семь перстней со вставками из драгоценных камней — аметистов, сапфиров, тигрового глаза, гранатов, горного хрусталя и изумрудов; ожерелье из золотых византийских монет; накладки и монеты, нашивавшиеся на одежду; золотые квадратные облицовочные пластины деревянного погребального сооружения», — перечисляет эти сокровища сайт Эрмитажа, где находятся сейчас предметы уникального клада. Клад с тризубцем: в Украине нашли новую национальную святыню © Facebook, The Association of Archaeologists of Ukraine

Но самой ценной находкой был именной греческий перстень с монограммой «Куврат патрикий», потому что он позволил точно определить имя захороненного в могиле вождя. Ведь было известно, что хан Кубрат получил от византийского императора Ираклия почетный титул патрикия, а по свидетельству епископа Иоанна Никиусского, даже принял в Константинополе христианство, что может косвенно подтверждать изображение креста на рукояти его меча. А обнаруженные в кладе монеты позволили в точности подтвердить эту датировку.

Значение клада было крайне важным, как, впрочем, и историческая роль самого Кубрата. Он перенял у византийцев не только религию, но и искусство политики. Разгромив авар и заключив вечный мир с греками, этот хан подчинил себе большинство кочевых булгарских племен. А затем образовал из них мощный племенной союз, контролировавший территории от Волги и до берегов Южного Буга, заставляя считаться с собой все соседние государства.

Византийские хронисты назвали это образование Великой Булгарией, однако конфедерация основывалась на личном авторитете знаменитого хана и распалась вскоре после его смерти. Часть булгар осталась кочевать в приморских степях, попав под власть наступающих с востока хазар, другие откочевали на северо-восток, положив начало Волжской Булгарии. А несколько племен во главе с ханом Аспарухом — третьим сыном Кубрата — отправились за Дунай. Смешавшись с местными славянскими племенами, они приняли участие в этногенезе современных болгар, хотя полностью утратили в его процессе родной тюркский язык.

Находка захоронения Кубрата подтвердила данные средневековых хронистов, а сама могила стала знаковым местом для деятелей болгарского национального движения. Они регулярно приезжают в Малую Перещепину, где организовывают разнообразные культурные мероприятия с участием представителей болгарской общины, проводят музыкальные фестивали и установили болгароязычные стенды. По одной из версий, это вызвало неудовольствие националистических активистов, которые решили разрушить памятник, исходя из известной формулы: «Пам'ятай чужинець — тут господар українець».

Однако у вандалов могла быть мотивация неполитического характера. На это указывает способ разрушения монумента — злоумышленники сделали на могиле подкоп, разрушивший памятную стелу. По мнению местных жителей, этим могли заниматься черные археологи. Огромное количество обнаруженных сто лет назад драгоценностей, о которых до сих пор рассказывают легенды селяне, постоянно побуждает раскапывать расположенные поблизости городища.

И, возможно, кто-то решил «проверить» место старых раскопок, ведь сто лет назад археологи не пользовались продвинутыми металлоискателями, которые имеют в своем распоряжении современные «копачи».

Уцелевшие степные курганы методично уничтожают, как это произошло прошлой осенью с огромной скифской могилой в Николаевской области. Ее просто срыли среди бела дня экскаватором, причем к преступлению оказались причастными ультраправые из одесской охранной фирмы. И несмотря на большой общественный резонанс, никто не понес за это никакого реального наказания. Хотя расхитители гробниц нанесли огромный вред историческому и культурному наследию Украины, который вряд ли можно исчислить в денежных единицах.

«На eBay — куча археологических находок из Украины. Написано: «Доставка в любую страну мира»… Мы с коллегами видели, как на этом аукционе появлялись уникальные предметы, то, что у нас никогда не находили археологи. Они всплывали «волнами», украшений продавалось много, потом они исчезали. Это значит, что целый регион уничтожили, историки ничего не узнают о его прошлом. Если историю Украины представить, как книгу, то из нее вырываются и сжигаются целые главы. Мы их никогда не прочитаем. Такого объема «черной археологии» нет ни в одной стране мира. Мы свидетели последнего поколения украинских археологов. Мы будем уникальной страной, где не будет, что исследовать…

У нас много состоятельных и влиятельных людей вкладывают деньги в находки «черных археологов». Стоит относительно недорого, цена со временем не снижается, а наоборот. Очень хорошо сформулировал мой коллега: «Если бы скифскую пектораль нашел не Борис Мозолевский, а дядя с детектором, то, в лучшем случае, мы бы ездили посмотреть на нее в Лувр», — рассказывает об этой трагедии известный археолог Максим Левада. Декоммунизация курганов. На Украине разрыли «царскую» могилу скифской эпохи © CC0, Pixabay

Это в полной мере касается захоронения на Полтавщине, ведь если бы ее раскопали сегодня черные археологи, это не позволило бы установить исторический характер фигуры булгарского хана, о которой рассказывали византийские летописи.

Наконец, разрушение могилы хана Кубрата указывает на еще одну критическую проблему. Массовое уничтожение памятников советской эпохи, которое развернулось после победы Евромайдана, привело к нормализации преступной практики вандализма. Общество перестало реагировать на порчу памятных монументов и даже на осквернение могил, принадлежащих знаковым деятелям истории и культуры.

Охотники за металлом как минимум дважды распиливали бронзовый декор на месте захоронения Леси Украинки, ломали памятники Тарасу Шевченко и Ивану Франко, которые являются наиболее известными фигурами современного национального пантеона. А осквернение мемориала Кубрату вообще не вызвало особого резонанса, хотя об этом сообщают европейские медиа, а МИД Болгарии официально потребовал расследовать преступление.

А это значит, что такие позорные истории будут повторяться снова и снова. Пока будет что разрушать.