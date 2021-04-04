Поразительный даже для Украины уровень умственной деградации продемонстрировало преисполненное матерной брани выступление одной из самых известных грантоедоек Украины Виктории Сюмар в Верховной Раде

Пожалуй, это наиболее наглядный пример как нравственный распад человека поражает не только его мозговые способности, но и внешний вид.

На гадкий образ матерящейся с трибуны парламента госпожи Сюмар обратила внимание политический обозреватель Елена Маркосян: «Она [Сюмар] за последние пару лет очень изменилась внешне. Не постарела, нет, а просто стала выглядеть вульгарной девкой. Куда-то исчезли лоск и способность держать осанку. Лицо лягушки, прическа девочки из стрипбара. Сравнить её первое выступление в составе этой Рады и последнее — небо и земля… И это всё они делают с собой сами. Вот она, цена неправедной жизни! Портрет Дориана Грея…»

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

А грязная брань в эфире украинских ток-шоу как проявление фальшивой брутальности (а значит и проблем в интимной сфере); а матерные послания мэра Днепропетровска Бориса Филатова; а уродливые выходки «художника» Сергея Пояркова, порнографа Александра Ройтбурда, шоумена Ореста Лютого…

Каждый день приходится читать о происходящих на Украине диких событиях и искренне изумляться — до чего опустилась когда-то высокообразованная и культурная нация.

Например, ставшее привычным забрасывание поездов камнями: недавно от камня, разбившего окно поезда на перегоне Мерефа-Борки под Харьковом, серьезно пострадала женщина. Спасла от смертносного камня шапка, а так — тяжелейшее сотрясение мозга. Забрасывают камнями поезда и в Киеве, и на Западной Украине. И ведь это хулиганят обычные люди — народ, неуклонно скатывающийся в дикость.

Когда свежемайданная власть сознательно расчеловечивала значительную часть сограждан, публично называя их «колорадами» (то есть вредными насекомыми), а публика из числа так называемой «национальной интеллигенции» охотно власти подыгрывала, они мало задумывались, что попирая основы гуманизма сами пострадают от слома этой чрезвычайно хрупкой системы.

Сожрут ли они друг друга? Большая ложь рождает большое недоверие © REUTERS, Valentyn Ogirenko

А это, в свою очередь, даёт основу для совместного и солидарного выживания, ибо на каждый отдельно взятый случай не придумаешь примиряющий закон и ко всем неуживчивым надзирателя не поставишь.

Система нравственных сдержек на Украине напрочь разрушена настойчиво внедряемой идеологемой, будто есть первосортная «титульная нация» и люди второго сорта — отбракованные по их месту проживания, родному языку, вероисповеданию. «Первосортные» как бы получают моральное и безнаказанное право «второсортных» воспитывать, наказывать, третировать — вплоть до прямых оскорблений и издевательств.

Уничтожение равноправных гражданских отношений на Украине происходит во всех сферах жизни — от образования до СМИ, от Верховной рады до уличных артистов (например, во Львове музыканты были избиты «активистами» за песню на русском языке, а в Киеве исполнителю даже угрожали отрезать пальцы за песню рэпера Моргенштерна).

Показательны для понимания нынешней Украины доводы нападавших: песни российского рэпера нельзя петь, потому что — дословно — «он вырождает нашу нацию, он москаль».

Происходящие с нацией негативные процессы, которые уже невозможно замаскировать, системно трактуются как вмешательство чужих сил: «вырождает» (то есть виновен кто-то извне), и эти виноватые конечно же «москали». Вы обратили внимание, что все негаразды на современной Украине объясняются происками Кремля?

Испорченный праздник. Кому на Украине нужен скандал вокруг Тараса Шевченко?

«Этот унтер не будет больше вырождать нашу нацию», — прокомментировал экзекуцию один из «украинских патриотов».

Слово «унтер» в данном случае — отсылка к нацистскому понятию «унтерменш», то есть «недочеловек». И потом мы удивляемся, что среди росписей на фасаде здания Офиса Президента, оставленных 20 марта профессиональными митингующими, оказывается нацистская свастика. А та же изнасилованная «активистами» власть говорит, будто свастику нарисовали «провокаторы» — и снова многозначительно намекает на Москву.

А как быть с десятками других свидетельств, где «украинские патриоты» этими свастиками татуировали себе тела, «зиговали» гитлеровским приветствием на фотографиях, хвастались якобы непонятными для других цифровыми эквивалентами нацистских лозунгов.

Начиная с сознательного внедрения постмайданным государством ультранационалистической доктрины, украинское общество не могло не прийти к мысли о физиологическом неравенстве его граждан. Мысль об этом неравенстве не могла не развратить толпу, а успешно развратив — не породить торжество хамства.

Нет большой разницы между мелкотравчатым мерзавцем намедни публично помочившемся на одной из станций харьковского метрополитена и комментатором в социальной сети, публично обзывающим своего оппонента низкопробными словами, которые вполне адекватны его «патриотизму».

Вот, например, послу Израиля Джоэлю Лиону с лихвой досталось от «патриотов», когда он посмел осудить шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, назвав того пособником нацистов. Что — начиная с прошедших весной 1941 года в Кракове под контролем гитлеровцев «Великих Сборов» ОУН (б) и до теснейшего сотрудничества ОУНовцев с немцами на оккупированной территории — является историческим фактом.

Вырождение нации. Над всей Руиною безоблачное небо © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Олег Леусенко: «Вы — невежественный чиновник, воспитанный на московской лжи. Таких идиотов часто использует кремлевская террористическая группировка. Учите материальную часть — историю, а не советские учебники».

По-видимому, надо использовать ученики украинские, в которых корень нации извлекается из доисторической трипольской цивилизации, а древние укры сражаются с персами Дария.

И дальнейший ад в комментариях: «Ты чё, Мойша,……ел», «Иди ты в сраку, коммуняка», «Петух, б….», «Чтоб ты сдох, жидовская сволочь».

А некий Дмитрий Ажицкий пригрозил послу физической расправой: «Ну, как Джон [на самом деле Джоэль], надеюсь, вам понравилась реакция украинских патриотов? Но если хотите более ярких впечатлений — сходите на Майдан Независимости в Киеве и громко скажите то, что вы сказали (на самом деле — лучше не говорите, потому что в Украине плохие больницы)».

Как съязвил украинский журналист Юрий Ткачёв: «Политические украинцы в свойственной им вежливой и корректной манере реагируют на высказывания посла Израиля о том, что Бандера был нацистским коллаборационистом. Уверен, после такого посол изменит своё мнение и поймёт, что на самом деле украинцы — дружелюбный и толерантный народ, чуждый антисемитизма».

Как спасти Украину: о власти шаблонов и силе ярлыков © CC0, Pixabay

Кому-то проще грабить (скажем, максимально прижимаясь ко власти), кому-то спасаться бегством (например, через эмиграцию).

Как дети учатся у взрослых их порокам, так Украина учится быть ристалищем для боёв без правил. Безнаказанные «онижедети» выросли хамовитыми вырожденцами, и пока они не пройдут курс эффективного перевоспитания — не утихомирятся.