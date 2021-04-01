Два месяца подряд — начиная с атаки на Конституционный суд, закрытия оппозиционных телеканалов и попытки запрета десятка телеграм-каналов — администрация Зеленского штампует решения СНБО о различных санкциях и вообще проявляет чрезвычайную активность в силовой сфере.
Только за последние дни сообщалось об обысках в офисе «Украинского выбора» (общественная организация Виктора Медведчука), началось нелепое следствие о «государственной измене» по факту ратификации в 2010 году Верховной Радой Харьковских соглашений (в том числе объявлено о подозрении Николаю Азарову), введены санкции против целого ряда фирм (некоторые из них связаны с известным бизнесменом Павлом Фуксом), объявлено о новой серии запретов на российские СМИ (включая сайт «Украина.ру»), атакован олигарх Игорь Коломойский (а заодно выдавлен из фракции «Слуга народа» тесно связанный с ним Александр Дубинский и предъявлено подозрение нардепу Виктору Мялику из депутатской группы Коломойского «За майбутне»), отправлены под домашний арест несколько участников беспорядков под Офисом президента, проходивших под лозунгами освобождения радикала Сергея Стерненко, случился очередной шпионский скандал с Белоруссией, а заодно украинские власти кинули китайцев с заводом «Мотор Сич», чем ещё более ухудшили свои отношения с крупнейшим экономическим партнёром.
И наконец — вишенка на торте: обезвреживание украинской ЧВК под руководством небезызвестного командира добробата «Донбасс» Семёна Семенченко. Стало известно, что ему, а также внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко и ещё трём лицам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований»). Всего, по данным следствия, организация насчитывала до 150 человек, а во время целой серии обысков у подозреваемых было изъято 5500 патронов различного калибра, 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 4 подствольных гранатомёта, ручной пулемёт Калашникова, 2 автоматические винтовки, 3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74, 7 помповых ружей, 38 гранатомётных выстрелов ВОГ-25, 21 граната, 16 запалов УЗРГМ, 6 тротиловых шашек, пластид и тому подобное.
Формально всю эту суету можно было бы принять за наведение элементарного порядка, поскольку ситуация с законностью на Украине действительно аховая, но о какой законности можно говорить, если во многом она опирается на внесудебные решения того же СНБО. Да и объекты атак выбраны настолько сумбурно и бессистемно, что закрадывается подозрение в хаотичности происходящего. Нет, разумеется, большинство акций прикрываются дымовой завесой борьбы с «российской агрессией», но в полной мере это «объяснение» может одурманить только тех, кто окончательно наркотизирован пропагандой (хотя таковых тоже немало).
Некоторые даже верят меднолобому секретарю СНБО Алексею Данилову, который в самом слове «Донбасс» тоже увидел интриги Москвы. По его мнению, «никакого Донбасса не существует», а этот топоним придумала и навязывает всем Россия. Видимо, как и названия других регионов Украины — Галичина, Волынь или Слобожанщина.
Дело дошло до того, что в связях с Россией обвинили даже вышеупомянутого «героя АТО» Семёна Семенченко (ему инкриминируют поставки военных товаров из РФ) и палача Русской весны олигарха Игоря Коломойского. А пострадавший от санкций СНБО «российский бизнесмен» Фукс не только харьковчанин, но и политический партнёр Арсена Авакова на грядущих харьковских выборах (как сообщается, «харьковский пул» в СНБО — Аваков и генпрокурор Венедиктова — за введение санкций против предприятий Фукса не голосовали).
А в защиту пресловутого Семенченко поднял свой голос «выдающийся украинский реформатор» Михаил Саакашвили. «Какой-то дешёвый развод Службы безопасности Украины, которая просто занимается очковтирательством, — написал Михо на своей странице в ФБ. — Эта ЧВК действует уже несколько лет, в основном на территории Польши. Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет». И где здесь, скажите на милость, «козни Кремля»?
Похоже, весь этот вал суетливых и бессистемных движений киевской власти призван закамуфлировать царящую в верхах панику: экономическая ситуация в стране жуткая, финансовая дыра достигла трети бюджета, а в связи с продолжающейся пандемией, общим кризисом и гомерическим воровством может дойти и до двух третей, МВФ не платит, Байден не звонит…
При этом Зеленский и его цивильное окружение отчаянно не хотят воевать в Донбассе, понимая, что ничем хорошим лично для них это не закончится. Громко грохоча на Донбассе, одновременно изображают невероятную активность и на всех других направлениях: «Видите, мы ещё не готовы, вокруг столько неотложных дел, внутренних врагов, вот сейчас порядок наведём, а уж опосля!..»
Уже и американское посольство в лице своей поверенной госпожи Квин сделало президенту Украины достаточно грубое замечание: мол, хватит кривляться — мы знаем, что весь этот цирк на Банковой 20 марта устроен самими властями и курировался лично Арсеном Аваковым. «Нет-нет, — пищит затравленный Владимир Александрович. — Это всё происки Москвы и друга Путина — Порошенко». И, отвлекая внимание, сподвижники президента снова вбрасывают в украинское информационное пространство что-то дымное и дурманящее толпу.
Зеленский отчаянно борется за собственное физическое выживание. Своих избирателей — те самые 73 процента населения — он подло предал, оставшиеся «патриоты» только и ждут сигнала его растерзать, Москва смотрит с брезгливостью, а Вашингтон требует от него конкретных, хоть и самоубийственных действий. Потому сколько ни размещай заказных статей — дескать, вот ещё арестуем Медведчука, так его кум Владимир Путин сразу Донбасс и отдаст — реального выхода у Владимира Александровича нет. В его положении в суверенитет не играют.
Остаётся лишь тянуть время и бросать в топку паровоза всё, что под рукой, в надежде если и не умчаться вдаль, то хотя бы обращать пар в громкий противный свисток — авось все вокруг испугаются.