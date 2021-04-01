Последние дни на Украине снова оживление: люди в масках арестовывают, люди в кабинетах запрещают, люди на экранах угрожают. Но ощущения от этой шумной деятельности — словно от трактора на холостом ходу: шума много, но никто никуда не едет

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Только за последние дни сообщалось об обысках в офисе «Украинского выбора» (общественная организация Виктора Медведчука), началось нелепое следствие о «государственной измене» по факту ратификации в 2010 году Верховной Радой Харьковских соглашений (в том числе объявлено о подозрении Николаю Азарову), введены санкции против целого ряда фирм (некоторые из них связаны с известным бизнесменом Павлом Фуксом), объявлено о новой серии запретов на российские СМИ (включая сайт «Украина.ру»), атакован олигарх Игорь Коломойский (а заодно выдавлен из фракции «Слуга народа» тесно связанный с ним Александр Дубинский и предъявлено подозрение нардепу Виктору Мялику из депутатской группы Коломойского «За майбутне»), отправлены под домашний арест несколько участников беспорядков под Офисом президента, проходивших под лозунгами освобождения радикала Сергея Стерненко, случился очередной шпионский скандал с Белоруссией, а заодно украинские власти кинули китайцев с заводом «Мотор Сич», чем ещё более ухудшили свои отношения с крупнейшим экономическим партнёром.

И наконец — вишенка на торте: обезвреживание украинской ЧВК под руководством небезызвестного командира добробата «Донбасс» Семёна Семенченко. Стало известно, что ему, а также внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко и ещё трём лицам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований»). Всего, по данным следствия, организация насчитывала до 150 человек, а во время целой серии обысков у подозреваемых было изъято 5500 патронов различного калибра, 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 4 подствольных гранатомёта, ручной пулемёт Калашникова, 2 автоматические винтовки, 3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74, 7 помповых ружей, 38 гранатомётных выстрелов ВОГ-25, 21 граната, 16 запалов УЗРГМ, 6 тротиловых шашек, пластид и тому подобное.

Соцсети: После телеканалов следующей целью Зеленского станут Ахметов, Коломойский и Пинчук © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Некоторые даже верят меднолобому секретарю СНБО Алексею Данилову, который в самом слове «Донбасс» тоже увидел интриги Москвы. По его мнению, «никакого Донбасса не существует», а этот топоним придумала и навязывает всем Россия. Видимо, как и названия других регионов Украины — Галичина, Волынь или Слобожанщина.

Дело дошло до того, что в связях с Россией обвинили даже вышеупомянутого «героя АТО» Семёна Семенченко (ему инкриминируют поставки военных товаров из РФ) и палача Русской весны олигарха Игоря Коломойского. А пострадавший от санкций СНБО «российский бизнесмен» Фукс не только харьковчанин, но и политический партнёр Арсена Авакова на грядущих харьковских выборах (как сообщается, «харьковский пул» в СНБО — Аваков и генпрокурор Венедиктова — за введение санкций против предприятий Фукса не голосовали).

А в защиту пресловутого Семенченко поднял свой голос «выдающийся украинский реформатор» Михаил Саакашвили. «Какой-то дешёвый развод Службы безопасности Украины, которая просто занимается очковтирательством, — написал Михо на своей странице в ФБ. — Эта ЧВК действует уже несколько лет, в основном на территории Польши. Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет». И где здесь, скажите на милость, «козни Кремля»?

Похоже, весь этот вал суетливых и бессистемных движений киевской власти призван закамуфлировать царящую в верхах панику: экономическая ситуация в стране жуткая, финансовая дыра достигла трети бюджета, а в связи с продолжающейся пандемией, общим кризисом и гомерическим воровством может дойти и до двух третей, МВФ не платит, Байден не звонит…

Под ружьё без мобилизации. Зачем Украина ужесточила воинский учёт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Уже и американское посольство в лице своей поверенной госпожи Квин сделало президенту Украины достаточно грубое замечание: мол, хватит кривляться — мы знаем, что весь этот цирк на Банковой 20 марта устроен самими властями и курировался лично Арсеном Аваковым. «Нет-нет, — пищит затравленный Владимир Александрович. — Это всё происки Москвы и друга Путина — Порошенко». И, отвлекая внимание, сподвижники президента снова вбрасывают в украинское информационное пространство что-то дымное и дурманящее толпу.

Зеленский отчаянно борется за собственное физическое выживание. Своих избирателей — те самые 73 процента населения — он подло предал, оставшиеся «патриоты» только и ждут сигнала его растерзать, Москва смотрит с брезгливостью, а Вашингтон требует от него конкретных, хоть и самоубийственных действий. Потому сколько ни размещай заказных статей — дескать, вот ещё арестуем Медведчука, так его кум Владимир Путин сразу Донбасс и отдаст — реального выхода у Владимира Александровича нет. В его положении в суверенитет не играют.

Остаётся лишь тянуть время и бросать в топку паровоза всё, что под рукой, в надежде если и не умчаться вдаль, то хотя бы обращать пар в громкий противный свисток — авось все вокруг испугаются.