Украинские чиновники не знакомы с общеизвестными фактами из школьных учебников

Михаил Салтыков-Щедрин написал в свое время «Сказку о ретивом начальнике», изобразив в ней бюрократа, который собирался закрыть своим циркуляром Америку. Этот сатирический сценарий по-своему реализуется сегодня в постмайдановской Украине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично призывает отказаться от неправильного слова «Донбасс», заявляя, что оно является вражеским нарративом, который навязывает Украине агентура страны-агрессора. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Больше того, по мнению чиновника, никакого Донбасса на самом деле не существует — до такой степени, что произносить это запретное слово просто опасно.

«Слова «Донбасс» нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией — «народ Донбасса», «выбор Донбасса», «Донбасс не поставят на колени». Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов… Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», — рассказал он во время форума «Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур».

По большому счету, в этом заявлении не прозвучало ничего нового. Память современного общества коротка, но на самом деле Данилов уже не первый раз высказывается в подобном ключе. «Мне очень не нравится слово «Донбасс». Это один из элементов гибридной войны… Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся. Лично я считаю, что в данном случае речь должна быть чистой», — рассказал он в прошлом году в интервью «Лиге», вполне по-сталински приступая к рассмотрению вопросов языкознания.

Глава СНБО Украины родился на территории Луганской области и прекрасно понимает, что его слова оскорбительно звучат для жителей обширного региона, которые всегда считали, что живут на Донбассе, причем совершенно независимо от своих политических взглядов и идеологических убеждений. Однако он не переживает о последствиях своих слов, хотя очевидно, что они не сильно поспособствуют переговорам о прекращении конфликта на востоке страны. Или же просто не понимает их разрушительного эффекта.

«Заявление господина Данилова — это не просто оговорка. Сложно придумать более сильный удар, который мог бы быть нанесен по атмосфере и без того тухлого переговорного процесса в Минске. Если и был замысел «качнуть» ситуацию, подлить масла в огонь — то вот вам, пожалуйста. И без выстрелов, одним словом «нет»… И без того крошащаяся национальная безопасность получила удар «под дых». С тылу. От секретаря СНБО, который, по моему, и сам не понял, чего сотворил. Дончане и Луганчане на неподконтрольных территориях еще раз на своей шкуре почувствовали реальное отношение киевских политиков к их судьбе, региональной идентичности, и их будущему», — написал об этом политолог Андрей Ермолаев. Немецкий Нью-Йорк на Донбассе. Причуды украинской декоммунизации © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Проблема в том, что мнение этих людей интересует киевских чиновников в самую последнюю очередь. Алексей Данилов уже говорил, что после освобождения неподконтрольных территорий украинской власти придется установить на них «тоталитарный режим» — с военным положением и без выборов. Да и на нынешнем форуме про избирательную реформу говорили не столько про «качество процедур», сколько о том, почему жителям некоторых районов Донбасса почему-то не дали поучаствовать в местных выборах, хотя с этим не возникало проблем даже при Петре Порошенко.

Впрочем, глава Совбеза ввел участников этого мероприятия в заблуждение. Заявление о несуществующем Донбассе противоречит практике официального делопроизводства в государственных институциях Украины, где оно употребляется сплошь и рядом — ничуть не меньше, чем в советские времена.

«Согласно простому поиску на сайтах государственной власти Украины найдены следующие данные. На сайте Кабинета Министров Украины слово «Донбасс» упомянуто 2533 раза. При этом 112 упоминаний — это Нормативно-Правовые Акты. Так что фраза «Слова «Донбасс» нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства» — чистая ложь. На сайте Верховной Рады Украины зарегистрировано 8 законопроектов, где присутствует слово «Донбасс». И это просто беглый поиск по сайту. И наконец главное. На официальном сайте Президента Украины слово «Донбасс» содержится в 30 материалах, среди которых есть и прямая речь Владимира Зеленского. Предлагаю СНБО и лично Данилову, заняться поиском врагов Украины, продвигателей российского нарратива среди всех ветвей законодательной и исполнительной властей нашей страны. Особое внимание прошу обратить на гражданина Зеленского Владимира Александровича, который, среди прочего, заявил: «Мир на Донбассе и деоккупация Крыма — мои ключевые приоритеты». Какое предательство!» — иронизирует на «Фейсбуке» известный донецкий волонтер Энрике Менендес.

Конечно, это неудивительно, учитывая тот факт, что слово «Донбасс» впервые ввел в обиход Евграф Ковалевский — представитель известного украинского рода, человек разносторонних познаний и большого управленческого таланта, которыми не могут похвастаться его современные украинские эпигоны.

В 1827 году этот горный инженер впервые назвал степной регион бассейном, рассказывая про обнаруженные там месторождения угля, соли и железной руды. «Донецкий горный кряж, будучи рассматриваем в геогностическом отношении, представляет огромный бассейн, наполненный осадками пород», — написал он в резюме своего исследования, которое сыграло огромную роль в будущем промышленном освоении Донецкого и Луганского края. А слова «Донецкий бассейн» впоследствии трансформировались в название «Донбасс», которое постепенно стало общеупотребительным наряду с культурными, историческими и географическими понятиями Галичина, Волынь, Подолия, Слобожанщина, Буковина, Полесье, Покутье и Закарпатье.

Естественно, все это не имеет никакого отношения к российскому нарративу. Больше того, сам инженер Ковалевский, который родился в окрестностях Харькова, никогда не забывал о том, что его предки, среди которых был генеральный есаул Запорожского Войска, переселились на восток с территории современной Киевщины. Он хорошо знал украинскую историю и культуру и лично разрешил печатать шевченковский «Кобзарь», оказавшись на посту министра народного просвещения Российской империи, о чем предпочитают не говорить современные украинские патриоты. «Пророк пролетарской победы». Когда декоммунизируют Тараса Шевченко? © РИА Новости, В. Шияновский | Перейти в фотобанк

Больше того, понятие «Донбасс» наиболее активно внедрялось в обиход в двадцатых годах прошлого века — в самый разгар украинизации, о чем до сих пор напоминают многочисленные статьи и «коммунистические» плакаты. Так что на самом деле в нем никогда не звучали никакие антиукраинские коннотации.

Проблема в другом — современному украинскому политическому классу претит пролетарский дух этого индустриального региона, и они рассматривают его жителей с позиции социального расизма. Демонстративное разжигание ненависти к демонизированному Донбассу давно стало нормой, что явилось важнейшей причиной для начала конфликта. Однако националисты не останавливаются, объявляя войну самому географическому понятию из «советского» нарратива. И эта безумная политика может привести к новым трагедиям.