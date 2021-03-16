Украинские патриоты продолжают решительное наступление на кулинарном фронте

Украинские чиновники отвлеклись от священной войны за борщ, чтобы представить публике новое национальное блюдо. Оно получило англоязычное название Kyiv Pie — «Киевский пирог». По мнению патриотов, этот кулинарный шедевр превратит украинскую столицу в общеевропейский центр гастрономического туризма. И журналисты уже рисуют перед обывателями перспективы создания сказочных Нью-Васюков, которое начнется с кусочка ароматного пирога, способного приворожить к Украине толпы западных толстосумов.

Никто не скрывает, что пирог рассчитан именно на приезжих. Хотя бы потому, что среднестатистический киевлянин навряд ли сможет позволить себе купить осетрину, которая входит в число ингредиентов новоиспеченного Kyiv Pie наряду с говяжьим ливером, сельдереем, петрушкой и пастернаком. Хотя осетры перестали ловиться в Киеве еще в гетманско-казацкие времена и давно стали для его жителей недоступной экзотикой.

Представители Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма убеждены, что этот специфический рецепт позволит объединить современность и вековые традиции национальной кухни. А его круглая форма содержит в себе исконные солярно-свастические мотивы, без которых в постмайдановском государстве нельзя даже покушать. «Борщ наш!». Патриотический пиар во время чумы © CC0, Pixabay

«Форма солнца во многих источниках связана именно с Киевом», — вдумчиво рассуждает президент Ассоциации шеф-поваров Украины Алексей Повторейко. Так что в недалеком будущем нам вполне могут скормить легенды о том, что Kyiv Pie подавали к столу конунга Святослава во время его походов против хазар, а потом употребляли на ритуальных пиршествах оккультного общества Аненербе.

Впрочем, киевляне видят в названии блюда совершенно другие смысловые ассоциации. Участники популярного городского сообщества «Наш Киев» связали его с молодёжной комедией «American Pie», которая повествует о горячих приключениях американских подростков. И видят в «Киевском пироге» рекламу секс-туризма на территории Украины.

В целом же украинцы воспринимают эту новость с откровенным недоумением. Зачем изобретать новый вид круглого пирога, если украинская кухня богата прекрасными и широко известными блюдами, воспетыми у Гоголя и Шевченко, включая вареники, налистники, гречаники, крученики и колбасы, сотни разновидностей пирогов, всевозможные кондитерские изделия, или все тот же свекольный борщ?

Что же касается Киева, с его именем связаны два хорошо известных за пределами Украины специалитета — киевский торт и котлета по-киевски. Не говоря уже о «киевской перепичке», которая вот уже сорок лет является легендой уличного фастфуда.

Возможно, все дело в том, что киевский торт несет на себе печать тяжелого наследия коммунистического режима, ведь он был изобретен в 1956 году на киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса и является одним из классических примеров достижений советской кулинарии. Известно, что такой торт преподнесли генеральному секретарю КПСС Леониду Брежневу по случаю его семидесятилетнего юбилея, что явно теперь указывает на его идеологическую и политическую неблагонадежность. Хотя сама советская фабрика давно приватизирована главным украинским декоммунизатором Петром Порошенко.

Не все в порядке и с котлетой по-киевски, известной во всем мире под названием Chicken Kiev. Как сообщает знаменитый историк кулинарии Вильям Похлебкин, панированные котлеты из отбивной курятины, в которые завернута порция сливочного масла, начали готовить на территории государства-агрессора — в тогдашней столице Санкт-Петербурге. Первоначально они назывались «новомихайловскими» — по названию расположенного рядом Михайловского дворца, и лишь затем это блюдо удачно прижилось в одном из киевских ресторанов. А такую историю не просто увязать с вековыми арийскими традициями украинского народа.

Но дело не только в этом. Само понятие «Chicken Kiev» очень своеобразным образом вошло в политическую историю независимой Украины, напоминая о давней и громкой «зраде» со стороны заокеанского стратегического партнера.

1 августа 1991 года, всего за две недели до провозглашения независимости Украины, тогдашний президент США Джордж Буш-старший произнес в Верховной Раде программную речь, предостерегая украинцев от излишних националистических перегибов.

«Американцы не будут поддерживать тех, кто ищет независимости, чтобы заменить удалённую тиранию на локальный деспотизм. Они не станут помогать тем, кто продвигает суицидальный национализм, основанный на этнической ненависти», — заявил в Киеве Буш. Потому что его беспокоила судьба размещенного на территории УССР ядерного оружия, а также перспективы «балканизации» Украины, превратившееся в реальность после 2014 года.

Это выступление, написанное будущим госсекретарем США Кондолизой Райс, содержало в себе недвусмысленные рекомендации не идти на полный разрыв с Москвой, предлагая пойти на подписание нового Союзного договора. Естественно, оно вызвало бурное возмущение представителей Народного Руха и антисоветски настроенных евроатлантических ястребов, которые добивались окончательного развала СССР. Американский консерватор Уильям Сафир — редактор газеты The New York Times — иронично обозвал речь Буша «котлетой по-киевски». А демократы стали посылать на выступления президента человека в костюме курицы, чтобы напоминать о его промашке.

Остается «киевская перепичка» — обжаренная на фритюре сосиска в тесте, которая с 1981 года продается на бывшей улице Ленина, переименованной в улицу Богдана Хмельницкого. Ее тоже можно считать одним из кулинарных символов Киева, ведь это простецкое сытное блюдо полюбилось многим поколениям киевлян и даже попало в популярные мировые путеводители, включая гайдбук Lonely Planet, где его дегустация именуется «важным киевским опытом».

Однако против перепички работает ее пролетарская советская родословная. Потому что в незамысловатой уличной сосиске, которой привыкли перекусывать на обед студенты и клерки, и близко нет дорогостоящей элитарности и «национальных корней», который несет в себе образ нового солярного пирога с осетриной. «Сепарское пиво». В Украине декоммунизировали шампанское, колбасу и блины © otzovik.com

Впрочем, в истории с Kyiv Pie удивляет совсем другое. Чиновники продвигают это блюдо в разгар коронавирусной катастрофы, когда украинские клиники не справляются с потоком больных, а обнищавшая воюющая страна находится на последнем месте по темпам вакцинации против ковида. Европейские издания с ужасом говорят о том, что за минувшие выходные в Киеве не вакцинировали ни одного человека, связывая это с коррупцией и вопиющей импотентностью управленцев.

А с такими темпами Украине еще долго не придется страдать от наплыва иностранных туристов, желающих полакомиться ее национальными пирогами.