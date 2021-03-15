На фоне репрессий против оппозиции, слухов о подготовке к войне в Донбассе, ссоры с китайцами и общей глобальной нестабильности на Украине практически не обратили внимания на визит парламентской делегации слуг народа на Фанар, состоявшийся 6 марта

Вроде бы ничего необычного. Ну прокатились парламентарии из президентской фракции в Стамбул, ну поздравили Варфоломея с днём рождения. Тоже мне событие. После того как Зеленский стал бОльшим Порошенко, чем сам Порошенко, нет ничего удивительного, что славу главного томосоносца он у Петра Алексеевича хочет отобрать не меньше, чем славу великого полководца и непревзойдённого дипломата.

В том, что Варфоломей попросил, а ему пообещали не оставлять государственными заботами думенковскую общественную организацию, которую Варфоломей считает церковью, — тоже ничего нового. Ясное дело, храмы у УПЦ МП будут отбирать в пользу думенковских ряженых. Так давно уже отбирают.

Но есть нюанс.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

В этих условиях УПЦ МП могут разорвать, как партию Медведчука, волевым решением, не заморачиваясь на придание ему сколько-нибудь законного вида. Да, на Украине у УПЦ МП паства в несколько миллионов, и если она перейдёт к активному сопротивлению, мало никому не покажется. Но без призыва церкви сопротивления не будет, а я очень сомневаюсь, что УПЦ МП с таким призывом выступит. Наоборот, традиционно её представители пытаются из последних сил найти компромисс с властью, даже карателей, отправленных воевать в Донбасс, окормляли.

Объясняется такая позиция необходимостью сохранить церковь и невозможностью для православного духовенства призвать свою паству к гражданской войне. До определённого момента метод не без издержек, но действовал. Как на УПЦ МП ни давили, а она, что-то теряя, всё равно сохраняла в украинском обществе ведущие позиции. Однако, как сказано выше, ситуация изменилась или, по крайней мере, стремительно меняется. Власть перешла к прямому террористическому правлению и силовому подавлению всех, кого считает своими оппонентами. Запад в целом, и Вашингтон в первую очередь, закрывает глаза на нарастающую волну государственного террора и даже периодически (хоть и не на самом высоком уровне) публично поддерживает вводимую украинскими властями практику силового подавления. Судов, пусть и неправедных, больше не будет, будут только СБУ и нацистские банды.

Переход украинских властей к открытому террору связан с тем, что они больше не в состоянии управлять, сохраняя демократические декорации. США это понимают, как понимают и то, что при нулевой ресурсной базе, исключительно на штыках, украинская власть долго не просидит. Соответственно, Украину можно спокойно сжечь, но так, чтобы доставить проблемы России.

СНБО как «обходная технология» управления государством. Зеленский периода личной диктатуры © president.gov.ua

Но сейчас в России не хуже, чем в США, понимают, что Киев не жилец и без добивания, поэтому стратегию в отношении остатков Украины приходится менять. Теперь её надо исхитриться утилизировать так, чтобы не заляпало грязью, чтобы не пали на Россию неподъёмные обязательства и чтобы постукраинские структуры не мешали жить дальше.

У США задача попроще. Они согласны не обращать внимания на полную неадекватность украинского режима при условии, что режим направит острие террора не просто на удержание власти, но на решение нужных американцам проблем. Среди этих проблем одна из главнейших — уничтожение УПЦ МП.

Дело в том, что американцы в своей оценке украинской политики изначально были зависимы от канадско-американской бандеровской диаспоры. Особенностью же этих особей, отдалённо напоминающих людей, помимо животной русофобии, полонофобии и юдофобии, помимо преклонения перед стёртым с лица земли Третьим рейхом и его террористическими практиками, является лютая ненависть к православию.

Бандеровцы в большинстве своём униаты. Униатов же трудно считать христианами в принципе. Лицемерие заложено в саму идею униатства. С одной стороны, они принципиально признают верховенство Рима. С другой — для обмана своей паствы продолжают совершать обряды по православному канону и носить православные облачения. Фактически они такие же ряженые, как думенковцы, только созданы на полтысячелетия раньше. Поскольку они предали веру предков и лишились спасения души, их ненависть к своим устоявшим единоверцам носит иррациональный, зверский характер. Эту иррациональность униаты передали и американской политике на Украине.

Станет ли УПЦ следующим за телеканалами объектом атаки со стороны власти? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Кравчука и Кучмы), чем с абсолютно неадекватными, не имеющими поддержки в обществе национал-радикалами. Все задачи по отрыву Украины от России (причём за российский счёт) Кучма решил бы быстрее и успешнее (бесповоротнее), чем это сделали бандеровцы. К данному моменту США могли иметь на территории Украины достаточно сильное, экономически самодостаточное, враждебное по отношению к России государство, а не тот жалкий разрушенный свинарник, который остался от Украины после семи лет полноценного бандеровского управления. Но бандеровцы не смогли преодолеть свою животную ненависть ко всему русскому и постсоветскому, а именно они были у американцев главными специалистами по Украине.

Аналогичным образом развивались и события на церковном фронте. Желание США ослабить РПЦ, оторвав от неё украинские епархии, было вполне логичным. Только работать надо было не с самозванцами и ворами Денисенко и выращенным им Думенко. Работать надо было с иерархией УПЦ МП.

Напомню, что тяга к автокефалии отчётливо проявилась у украинского епископата ещё в последние годы существования СССР. Собственно преобразование украинского экзархата в УПЦ (независимую и самостоятельную во внутреннем управлении), которое произошло ещё в 1990 году, было попыткой РПЦ хоть как-то отсрочить рассмотрение вопроса об автокефалии. УПЦ стала по сути независимой церковью, формально признающей главенство Патриарха Московского и всея Руси и имеющей возможность влиять на управление РПЦ, притом что на решения, принимаемые киевским епископатом, Москва никакого влияния не имела.

Тем не менее, ещё до получения Украиной независимости, в начале ноября 1991 года, Собор УПЦ потребовал от РПЦ предоставления полноценной автокефалии. Нынешний предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий (Березовский) тогда в статусе епископа Черновицкого и Буковинского тоже подписал это соборное обращение к РПЦ. Правда, он и ещё два архиерея 22 января 1992 года свои подписи дезавуировали. Однако большинство епископата всё равно выступало за автокефалию. Ситуацию изменила неудачная игра Филарета (Денисенко), который, столкнувшись с угрозой снятия его архиерейским собором РПЦ с поста предстоятеля УПЦ дал обещание уйти в отставку добровольно и самостоятельно, но совершил клятвопреступление, а затем пошёл и на раскол УПЦ.

В принципе не поддержи тогда Филарета с подачи американцев и собственных бандеровцев Кравчук, о Денисенко давно бы забыли, а УПЦ при полной поддержке украинских властей продолжала бы добиваться автокефалии. Достаточно вспомнить, что главного перебежчика и главный позор УПЦ Сашу Драбинко вывел в юные митрополиты лично предстоятель УПЦ МП митрополит Владимир, которого многие украинские православные считали (а некоторые и сейчас считают) едва ли не святым. «Правильного» Владимира (Сабодана) украинские православные противопоставляли «неправильному» московскому патриарху, так же, как сейчас пытаются противопоставлять нынешнего предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия. Именно при Владимире автокефалистское лобби чувствовало себя в УПЦ МП особенно вольготно. Впрочем оно и сейчас не разогнано, просто затаилось.

Обопрись Киев и Вашингтон на УПЦ МП, они имели бы полностью каноническую церковь, совершенно законно, подавляющим большинством голосов требующую автокефалии. Против выступали отдельные епископы и некоторые монастыри, но потеря пары-тройки и даже десятка монастырей (которые могли уйти в РПЦ) власти бы не испугала. При таком раскладе УПЦ уже к концу 90-х получила бы автокефалию (варианта не дать не было) и вопрос был бы закрыт.

Однако американо-бандеровцы, а с их подачи и украинские власти начали обхаживать Филарета, создавшего УПЦ КП и начавшего захватывать православные храмы, а также прочих никем не признанных автокефалов. Союз власти и раскольников оказался для УПЦ МП слишком опасным. Выстоять она могла, только опираясь на Москву. Об автокефалии пришлось надолго забыть.

Сейчас американцам менять стратегию уже поздно. Ставка сделана на подчинённую Варфоломею думенковскую псевдоцерковь. Но если храмы можно захватить силой, то прихожан загнать в эти храмы силой невозможно. Для того чтобы думенковская ПЦУ получила контроль над православными Украины, надо уничтожить УПЦ МП. Иначе общины просто будут строить себе новые храмы вместо захваченных, а думенковцы будут имитировать литургию в пустых зданиях.

Времени на решение этой проблемы остаётся мало. Остатки украинской государственности осыпаются, как старая штукатурка, и США явно уже не надеются её удержать надолго. Следовательно высок риск задействования украинскими властями против УПЦ МП террористических силовых методов, чтобы решить проблему быстро и навсегда.

Не знаю, получится ли у них, но если получится, американцы могут столкнуться с результатом неожиданным и совсем не тем, на который рассчитывали. Дело в том, что именно УПЦ МП может существовать на украинских территориях без поддержки властей. Она ещё и сама может власти поддержку оказать. Думенковцам же и прочим филаретовцам без опоры на власть не жить. Но если нынешняя украинская власть не может надеяться просуществовать долго, значит, и думенковской ПЦУ на Украине места нет. Её «иерархи» (кому повезёт) могут уехать в США или пристроиться на Фанаре носить за Варфоломеем посох, но как украинская «церковь» без опоры на государственное принуждение они полностью импотентны.

Следовательно, если УПЦ МП уцелеет, то после окончательного краха украинской государственности она будет единственной структурой, заинтересованной в воссоздании независимой Украины. Ибо зачем украинская церковь, если нет Украины. Сохранится УПЦ МП, и возвращение к экзархату, о котором мечтают некоторые киевские православные, будет невозможным (никогда украинский епископат добровольно не откажется от обретённой самостоятельности), а вот тенденция к автокефалии всегда будет сохраняться.

Не от COVID-19: глава УПЦ назвал самую важную вакцину © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

В таком случае актуальным становится даже не восстановление экзархата, а просто возвращение украинских епархий в РПЦ в индивидуальном порядке. Заодно и количество митрополитов можно будет подсократить, а то они на Украине размножаются быстрее, чем адмиралы в украинском флоте.

Американцы умеют решать вопросы, не задумываясь о средствах достижения цели. Они не умеют получать результат. А всё из-за того, что с бандеровцами связались. Люди, уверенные в том, что они были во Второй мировой войне «третьей стороной» и «выиграли» войну у Германии и СССР, сидя в схронах, не могут быть адекватными. Судя по тому, что в последние пару десятилетий происходит с американцами, эта неадекватность заразна. Наверное, воздушно-капельным путём передаётся.