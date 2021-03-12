В течение последнего месяца Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) так часто развлекал публику людоедскими решениями, что и в этот раз от него ждали «кровопролитиев», «а он чижика съел»

Оптимисты надеялись, что СНБО введёт санкции против Коломойского (надо же выполнять последние решения заокеанского ВЦСПС). Реалисты рассчитывали на посадку Медведчука. Решение как-то само собой напрашивалось: каналы у Медведчука отобрали, трубу с нефтью национализировали, партию на ноль помножили, в измене родине обвинили. Ну и нечего с постным лицом по Киеву ходить, приличным людям настроение портить — сиди себе в тюрьме и радуйся, что жив. Тем более что пессимисты не исключали принятия СНБО на заседании в четверг решения о массовых расстрелах. Концлагеря нерентабельны: в бюджете на содержание и охрану заключённых денег нет, а выполнять тяжёлые работы практически бесплатно, всего лишь за еду (три раза в неделю) и какое-никакое жильё готовы миллионы украинских безработных, чьи гастарбайтерские перспективы с углублением европейского кризиса становятся всё более туманными. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

И ничего не случилось. То есть совсем ничего. Ни Коломойского не санкционировали, ни Медведчука не посадили, ни решение о массовых расстрелах кого попало не приняли. Зачем собирались? Что хотели сказать народам планеты? В основном чужим народам, ибо остатки украинского народа уже не особенно интересуются очередными инициативами команды Зеленского. Большинство окончательно убедилось, что освобождение из украинского зазеркалья наступит лишь в ином, лучшем из миров, поэтому философски ожидает страшного конца, который должен покончить с бесконечным ужасом.

Нельзя же считать эпохальными решениями, равными по значению закрытию телеканалов, персональным санкциям против политиков и их родственников и аналогичным деяниям СНБО, какое-то невнятное продление санкций против двух российских банков. Банки почему-то не названы (наверное, с целью сохранения государственной и военной тайны), хоть каждая дворняга в Киеве знает, что это Сбербанк и «Проминвестбанк». Санкции в своё время вводились против них, а продлить можно только то, что уже введено.

На первый взгляд значительно кровожаднее выглядит решение о национализации предприятия «Мотор Сич». Но, поскольку санкции против китайских компаний, участвовавших в сделке по приобретению 75% акций предприятия (равно как и против главы китайского авиахолдинга Ван Цзина), были введены ранее, а сама сделка уже несколько месяцев как заблокирована, ничего особенно нового не произошло. Китайцы уже подали на Украину в международный арбитраж. Своим решением СНБО лишь усиливает китайскую юридическую позицию.

Ещё во второй половине прошлого года стало ясно, что «Мотор Сич» китайцам не видать как своих ушей, потому что американцы не велят, боятся, что на Украине ещё остались какие-то не проданные за рубеж технологии и не распиленное на метал оборудование. Вопрос заключался в том, удастся ли китайцам вернуть хотя бы часть вложенной суммы. После решения СНБО у китайских инвесторов есть хорошие шансы получить положительное решение суда. Другое дело, что деньги Киев всё равно не выплатит: что Пекин ему сделает? Но юридическое право на претензии китайцы получат, а там, глядишь, и найдут какую-нибудь украинскую (не обязательно государственную) собственность, которую можно конфисковать в счёт долга. Или посадят надолго какого-нибудь украинского чиновника, причастного к принятию дискриминационных решений и случайно заглянувшего в сферу китайской юрисдикции. «Мотор Сич» и массовая госизмена в Раде: что решил СНБО © president.gov.ua

Но всё это и раньше было ясно. Как ясно было, что никакие инвестиции на Украину не придут. И не потому, что обобрали китайцев. Саакашвили лишь констатировал давно известный факт, когда публично заявил, что Украина имеет репутацию «страны-кидалова» и что иностранных инвестиций там практически нет. Ибо каждый, кто рисковал в неё инвестировать, в конечном итоге был вынужден улепётывать ни с чем. И китайцы уже имели опыт украинского кидалова с хлебными закупками. Когда деньги Пекин перевёл, а зерно не получил. Наивно надеялись, что предприятие «Мотор Сич» слишком важно для Украины как градообразующее (я бы даже сказал, областькормящее), на котором ещё осталась возможность восстановления высокотехнологичного производства? Так это их проблемы.

В принципе наивные должны были закончиться ещё после отказа Кучмы от Бушерского контракта на строительство АЭС в Иране (тоже под давлением США). Кстати, тогда США так и не обеспечили харьковскому «Турбоатому» обещанные компенсационные контракты. И сейчас никто не будет спасать «Мотор Сич». Это знают в Вашингтоне, знают и в Киеве. Провал китайской попытки инвестиционной благотворительности так же мало повлияет на инвестиционный климат на Украине, как её (китайской попытки) гипотетическая успешность. В страну, в которой любого человека могут лишить имущества или посадить просто по желанию президента, оформленного в виде рекомендации совещательного органа при президенте, ни один человек, находящийся в здравом уме, и копейки не вложит. Харьковские соглашения: госизмена или упущенный шанс экономического развития Украины © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

Некоторые находят настоящим «кровопролитием» решение СНБО поручить СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года о пребывании Черноморского флота в Крыму. Причём было отдельно оговорено, что не исключается выдвижение голосовавшим за депутатам обвинения в государственной измене. Но это такой же «чижик», как и все остальные решения, принятые СНБО в четверг.

Россия ещё в 2014 году, после присоединения Крыма, прекратила действие всех соглашений (помимо Харьковских, это также соглашения 1997 года), которые регулировали пребывание Черноморского флота в Крыму. Как раз именно Украина десять лет выступала против денонсации Харьковских соглашений, считая их юридической базой своих судебных исков к России по крымскому вопросу. Только 29 января 2021 года Киев изменил позицию и, сообразив, что его тяжбы с Москвой по Крыму не имеют перспективы, предъявил обвинение в государственной измене Януковичу за подписание Харьковских соглашений.

Пытаясь теперь пристегнуть к делу депутатов, украинская власть ослабляет свои позиции в вопросе обвинения Януковича. Одно дело, если бы государственные следственные органы предоставили бы доказательства, что исполнительная власть, подавая документ на ратификацию, обманула парламент, умолчав о каких-то серьёзных проблемах. Но теперь получается, что исполнительная и законодательная власть в этом вопросе действовали в полном согласии и в рамках своих конституционных полномочий. Владимир Литвин: «Распад Украины реален как никогда» © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Теперь надо доказывать, что подписанный договор нарушал положения конституции Украины. Не буду говорить, что после многократных случаев циничного насилия над конституцией, совершённых Зеленским, такое обвинение выглядело бы смешно. Оппозиция имела все возможности получить заключение Конституционного суда по этому поводу ещё в 2010 году. Просто отмечу, что переходное положение конституции, разрешавшее существование на территории Украины иностранных военных баз, имевшихся к моменту принятия конституции (оно касалось исключительно базирования Черноморского флота в Крыму), было изъято из основного закона Украины только в 2019 году, а внесено туда в 1996 году.

Таким образом, голосовавшие в 2010 году за ратификацию Харьковских соглашений депутаты точно отразили дух и букву действовавшей на тот момент конституции Украины (причём принятой задолго до них). Если продолжить извращённую логику СНБО Украины, то обвинения в государственной измене надо предъявлять и Кучме, и всему составу депутатов, принимавших конституцию в 1996 году, и тем, кто менял конституцию в 2004 году (и оставил в ней это положение), и разным составам Конституционного суда, принимавшим участие в утверждении различных редакций конституции.

И зачем всё это? Как показывает история того же Медведчука, обвинить в государственной измене и посадить можно кого угодно и когда угодно, без лишних конституционных сложностей, просто по желанию президента. Кроме того, на подходе закон о коллаборационизме, обещающий вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества любому посмевшему всего лишь усомниться в правильности политики, проводимой украинскими властями. По этому закону можно смело сажать всю Украину.

Правда, секретарь СНБО Александр Данилов отдельно отметил «вину» Владимира Литвина, бывшего спикером Рады во время ратификации Харьковских соглашений. Но лишь в контексте давнего (недавно обострившегося) желания Владимира Михайловича стать ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. По мнению Данилова, Литвин не имеет права возглавлять один из старейших вузов Украины.

В этом вопросе я с ним могу согласиться. Как по мне, экс-спикер явно не тот человек, который украсит собой список ректоров открытого ещё Николаем I Императорского университета Святого Владимира (до сих пор, по недосмотру украинских патриотов, центральный корпус университета традиционно окрашен в цвета ленты Российского Императорского ордена Святого Владимира). Но при чём здесь «измена родине» в ходе ратификации давно не действующего соглашения, якобы совершённая массой депутатов и практически всем руководством страны? Литвина можно избавить от ректорских амбиций решением того же СНБО. Это, чай, не медведчуковские каналы закрывать — попроще задачка будет. Могу подсказать: у Литвина ещё есть звание Героя Украины, выторгованное им у Кучмы не то за противодействие, не то за содействие первому майдану (так называемой «оранжевой революции»). Можно отобрать решением СНБО. Никто, кроме самого Литвина, плакать не будет.

В общем, весь реальный выхлоп решения СНБО укладывается в публично высказанное сомнение в уместности занятия Литвиным должности ректора, а также в обещании продолжить национализацию «неправильно приватизированных» предприятий (в качестве вероятной жертвы назван «Донецкоблгаз») и ввести санкции «против тех или иных людей» (журналисты спрашивали конкретно о Коломойском).

Какой-то унылый на Украине получается диктаторский режим. Впрочем, какая страна, такой и Гитлер. Скорее даже не Гитлер, а гитлерюгенд.