Последнее заседание Трехсторонней контактной группы, состоявшееся в среду, 3 марта, сопровождалось чередой скандалов, вызванных поведением представителей украинской стороны, которая заблокировала обсуждение фактически всех вопросов

Обстановка накаляется: ЛНР обвинила Киев в усилении военной агрессии © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Сегодня самыми важными и ключевыми вопросами являются прежде всего снижение уровня эскалации и стабилизация ситуации на линии соприкосновения, однако представители Киева отказываются обсуждать возможные варианты решения этих задач, пытаясь перевести внимание участников группы на второстепенные вопросы повестки, не связанные напрямую с режимом прекращения огня», — заявил представитель ДНР Алексей Никаноров.

По его словам ситуация ухудшается ежедневно.

«На сегодняшний день мы видим эскалацию конфликта, со стороны ВСУ все чаще применяются минометы различных калибров и, как следствие, с каждым днём растет количество поврежденных домов, объектов инфраструктуры, зафиксированы ранения среди мирных жителей», — сказал Никаноров.

Члены украинской делегации также сорвали переговоры в подгруппе по гуманитарным вопросам. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Сначала члены украинской делегации просто вели себя оскорбительно, отпуская хамские реплики, а потом просто покинули заседание.

Грызлов обвинил Киев в блокировке обмена пленными © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Борис Грызлов. Вчера вечером он прямо обвинил украинское руководство в сознательном провоцировании конфликта. По его словам, новая волна нарушений в зоне боевых действий, за которые несут ответственность украинские военные, является обдуманной стратегией Киева. «Это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти», — сказал Грызлов, добавив, что наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.

Де-юре режим прекращения огня продолжает действовать, но де-факто Украина сорвала перемирие. С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

«Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности», — так описал ситуацию Борис Грызлов.

Грызлов назвал виновных в разрушении Донбасса © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Однако украинские власти не могут выйти из Минских соглашений, поскольку это привело бы к частичному снятию санкций с России. Поэтому, формально участвуя в работе ТКГ, украинская сторона не стремится к достижению каких-то договоренностей. Просто потому, что она не заинтересована в каких-либо результатах. Разве что в подписании представителями республик акта о полной и безоговорочной капитуляции.