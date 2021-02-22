Украинские медиа пишут, что Владимир Зеленский в своих запретах и стремени уничтожить всякую значимую оппозицию зашел куда дальше, чем его предшественник. У Петра Порошенко рука на «оппозиционную платформу - За жизнь» так и не поднялась. Многие говорят о том, что правящая команда формирует диктаторский режим или тиранию. Так ли это?

Думаю, что такого рода выводы не слишком основательны. Репрессивный ресурс Зеленского настолько мал, что установить реальную диктатуру у него нет ни малейшей возможности.

Давайте обратимся к классическим примерам, чтобы понять природу нынешней украинской власти и ее политической архитектуры. Диктатура — это возможность забить стадионы десятками тысяч представителей политических оппонентов и расстреливать их по мере желания и необходимости. Для этого нужны абсолютно лояльные и стопроцентно управляемые силовые стрктуры. У Пиночета для этих целей была армия. Андрей Бабицкий: кто он © фото автора

Способен ли Зеленский сегодня задействовать силовой ресурс (не важно, армия, полиция или на крайний случай пожарные войска, чтобы расправиться с собственными критиками)? Очевидно, что нет. Приказ расстреливать людей при всем хаосе происходящего (а во многом и благодаря ему) никто в Украине выполнять не будет. То есть назовем складывающийся политический ландшафт недодиктатурой, который, конечно, хотел бы стать полноценным диктаторским режимом, но инструментов для этого он имеет примерно в объеме зеро.

Очевидно, что санкции против Медведчука, были наложены с одобрения, а, может, и по заказу посольства США. Оно бы ЧС (то есть чрезвычайную ситуацию или еще лучше — военное положение) с высокой долей вероятности (пример генерала Пиночета нам в помощь) одобрило бы и вооруженную расправу с представителями так называемой пророссийской оппозиции. Но такой роскоши Зеленский не может себе позволить. Силовые ведомства живут своей жизнью, к которой президент Украины имеет очень условное отношение. Представить, к примеру, что Арсен Аваков выполнит указание публично лишить жизни критиков Зеленского на стадионе или в цирке решительно невозможно. Он репрессирует, но только в собственных интересах, и не массово, а поштучно. Прецедент Оксаны Марченко. Как Зеленский создал себе проблему © Оксана Марченко/Facebook

Поэтому, конечно, нет, не диктатура. А так, что-то жидкое и где-то рядом с киноверсией гоголевского «Вия». Можно сделать страшную рожу и напугать на пару минут, но не более того. Тиран должен обладать очень высоким уровнем управляемости, чего у команды Зеленского нет и в помине. Напротив, под их руководством феодолизация Украины набрала такие темпы, что кажется, будто страна вот-вот превратится в набор не связанных между собой территорий, управляемых исключительно региональными элитами, отключившими себя от центра в Киеве.

Собственно, слабость нынешней власти, ее катастрофическое неумение сохранить контроль за ситуацией в стране и являются основными причинами всех запретительных решений.

Очень точно это положение описал на своей странице в социальных сетях глава комитета по международным делам Государственной думы Леонид Слуцкий: «В начале февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о пятилетних санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Телеканалы прекратили эфирное вещание, оставшись доступными в YouTube. Вашингтон горячо поддержал этот шаг Киева, а представители ЕС официально позицию не выразили, лишь некоторые деликатно напомнили о ценности свободы слова. Чем же можно объяснить столь резкие шаги украинского лидера, выдержанные в духе скорее предыдущего президента Петра Порошенко? Думается, как внутренними, так и внешними причинами. Стремительно теряющему популярность Зеленскому (по последнему опросу КМИС его рейтинг сейчас 22,7%, а ведь на выборах 2019 года он получил 73,2%) буквально на пятки наступает как раз Порошенко (рейтинг поднялся до 18,3%)». Ударил по Медведчуку, а получил Марченко. Соцсети о политической карьере Оксаны Марченко © poltava | poltava | Перейти в фотобанк

Российский депутат считает, что есть и внешние обстоятельства, вынудившие Зеленского пойти на столь радикальные решения: «Но есть и внешняя причина — приход к власти в Вашингтоне администрации Джо Байдена. Если его предшественнику Дональду Трампу до Украины по большому счету не было особого дела, то Байден, став президентом, неоднократно давал понять, что намерен уделять украинскому вопросу повышенное внимание. Очевидно, официальный Киев «воспрянул духом» в ожидании существенной поддержки заокеанского патрона».

Как я уже писал, не стоит сомневаться в том, что санкции против Медведчука были одобрены, а то и заказаны посольством США. Для чего? С очень внятной целью. Отобрать у набирающей опасную влиятельность оппозиционную силу бизнес-активы и лишить ее возможности представлять интересы жителей Юго-Востока на парламентском уровне.

Что касается первой задачи, то она едва ли выполнима. У меня нет сомнений, что Виктор Медведчук давно вывел свой бизнес из украинской юрисдикции, понимая насколько он в ней уязвим. Вторая же цель полностью достигнута.

Медведчука вывели за пределы политического поля. Недодиктатура урезала пространство политической свободы, но при этом ее власть как была, так и осталась весьма условной величиной.