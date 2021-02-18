После эскапад Зеленского, связанных с атакой на Конституционный суд и последующим закрытием «телеканалов Медведчука», большинство ещё уцелевших сторонников Антимайдана, которые проживают на Украине и за деятельностью которых я наблюдаю при помощи социальных сетей, заговорили о «плохих предчувствиях», намекая на ожидаемую активизацию нацистских банд

Затем об этом стали говорить и вполне нейтральные люди, не любившие нацистов, но никогда не участвовавшие в активной политике.

Последний раз такие массовые панические настроения охватывали антинацистский лагерь после капитуляции и бегства Януковича, когда страна оказалась в руках вооружённых нацистов, а государство самоустранилось от выполнения своих обязанностей по поддержанию конституционного порядка. Впрочем, позднее оказалось, что относительно массовый характер репрессии нового режима носили в Харькове, Днепропетровске, Запорожье и Одессе. В Донецке и Луганске «новые власти» покуражиться почти не успели — началась гражданская война, и эти города вышли из-под контроля Киева (в отместку их начала бомбить авиация, которую, правда, быстро убрали с неба, и обстреливать артиллерия, стреляющая до сих пор). Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

В Киеве и по всей Центральной Украине репрессии носили точечный характер. Судя по всему, киевский режим пришёл к выводу, что варящиеся в собственном соку маргинальные группы столичных антимайдановцев ему не страшны, а ущерб от связанного с репрессиями международного резонанса может превысить бонусы от ликвидации нескольких десятков ни на что не влияющих активистов. Действительно, долгие годы эти люди ругали киевских нацистов на кухнях, в социальных сетях и даже в некоторых российских СМИ, но из украинского информационного пространства и из украинской политики режим их эффективно вытеснил.

После избрания Порошенко президентом открытый террор уличных банд сменился упорядоченным террором СБУ, и многим на Украине показалось, что жизнь налаживается, а режим постепенно если не становится вегетарианским, то хоть людоедствует в основном в Донбассе, а на остальной территории страны — только в отдельных случаях. Целая серия убийств майданных террористов, поддерживавших Майдан политиков и журналистов, а также некоторых офицеров спецслужб даже дала основания некоторым предположить, что «псы режима» окончательно переключились в формат междоусобной борьбы, приступив к дележу изрядно надгрызенного украинского ресурсного пирога. На какое-то время остатки антимайданного актива на Украине вздохнули если не полной грудью, то относительно свободно.

И вот опять люди (самые разные, в том числе далёкие от политики) утверждают, что у них появилось ощущение безысходности, неспособности остановить неотвратимо надвигающийся ужас. Произошло это после известных вышеупомянутых акций Зеленского, на фоне его «милитаристской активности» в районе линии разграничения в Донбассе и множащихся слухов о намерении Киева организовать провокации на внешнем контуре, чтобы отвлечь войной внимание населения от внутриполитических проблем.

Казалось бы, чего тревожиться — это не первая провокация Киева. Были и более опасные, с попыткой организации терактов в Крыму, обстрелом российских военнослужащих, захватывавших террористов, с украинской территории в районе Сиваша (один военнослужащий погиб), попытками прорыва катеров ВМС Украины через Керченский пролив. Сегодня даже несведущему в военном деле и далёкому от политики человеку ясно, что в случае разморозки конфликта в Донбассе война действительно будет маленькой и победоносной, но не для Украины.

В том-то и дело, что если окружение и олигархи-партнёры втравливают Зеленского в грозящий Украине заведомой катастрофой очередной военный кризис, то совсем не для того, чтобы потерять территории, подписать очередной «Минский мир», утереться и попытаться «сплотить нацию» при помощи военной пропаганды. Вернее, всё это будет сделано, но не в этом главная изюминка плана. Владимир Корнилов: Чтобы зачистить оппозицию Зеленскому нужна война © РИА Новости, Владимир Трефилов

В Киеве прекрасно понимают, что поражение, как его ни пиарь, является поражением и авторитет президента и верховного главнокомандующего (и без того низкий) уронит дополнительно. Тем не менее военная пропаганда продолжается, нарастает, и скоро может быть пройдена точка возврата, после чего украинская власть станет заложницей собственной пропаганды. Значит, если нельзя победить в Донбассе, но воевать Киев собирается, планируется победить кого-то другого.

Чем в последнее время занята клика Зеленского? Переводом страны в режим террористического управления, расконсервацией и попыткой легализации созданных ещё в 2014 году «эскадронов смерти», демонстрацией не только украинской оппозиции, но и зарубежным партнёрам своего намерения удержать власть любой ценой, чего бы это ни стоило, в том числе с неограниченным применением силы.

Что даёт открытие боевых действий? Повод для ужесточения внутреннего режима, вплоть до введения чрезвычайного или военного положения. Зеленский сделал многое из того, на что не решился Порошенко. Положение его безвыходно, а глупость и трусость безграничны. Он и военное положение ввести может.

Что позволяет военное положение? Зачистить всех несогласных (хоть антимайдановцев, хоть бывших майдановцев, хоть вообще ни к чему не причастных, просто недовольных жизнью, но активно возмущающихся). Политическую арену можно очистить от любых партий и движений, кроме радикальных наци. Позволить работать только лояльным СМИ (можно оставить даже одно-два псевдооппозиционных, но в принципе это — лишняя роскошь).

Вот вам и «маленькая победоносная война». Да, против собственного народа, но что поделаешь, если больше победить киевский режим никого не может, зато опыт побед над народом Украины у него впечатляющий. Время тоже выбрано удачно. Россия явно не имеет достаточно сил и средств для силовой ликвидации киевского режима, путём занятия всей территории Украины. Максимум, что в Киеве рассчитывают потерять, — подконтрольные нацистам районы Донецкой и Луганской областей. Особые пессимисты (или оптимисты — смотря с какой стороны посмотреть) считают, что Россия также пробьёт сухопутный коридор в Крым и займёт нижнее течение Днепра для обеспечения Крыма водой. Но эти потери Киев тоже не страшат. Гибридная война против России. Эксперты о Минских соглашениях © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Недовольство нацистов очередной проигранной войной будет направлено на «предателей», «пятую колонну», внутреннего врага. Поскольку выдавить их всех (за исключением отдельных счастливчиков, обладающих российскими паспортами) за пределы страны невозможно из-за карантинных ограничений, эскадронам смерти можно дать отвести душу и позволить не церемониться с «врагами народа». Все «эксцессы» пропаганда спишет на «возмущение народа российской агрессией», и плевать, поверит ли в это хоть кто-то. Для полноты картины придётся разрешить «акции», направленные против оппозиционных режиму олигархов и их политической обслуги.

В принципе, противостояние на Украине давно перешло тот рубеж, когда убийство представителей правящей элиты перестало шокировать их противников и восприниматься как нечто неприемлемое. Уже Януковича пытались убить. Никто не сомневается в характере «самоубийств» Кравченко и Кирпы в 2005 году, а также Чечетова и Семенюк в 2014 году. Почин положен, убить на Украине можно каждого. Относительной гарантией безопасности является только личная армия, если она окажется достаточно многочисленной, мотивированной и вооружённой, чтобы защитить хозяина.

Контролирующая Зеленского группировка Ахметова собирается отбросить даже видимость соблюдения демократических норм, обеспечить уличным нацистским бандам полное доминирование в украинской политике, а сама планирует на эти банды открыто опереться. Поражение на «восточном фронте» в такой схеме является лишь поводом для организации внутриполитической «победной» зачистки. Заодно оно скомпрометирует армию и усилит внутриполитические позиции крышующего нацистов СБУ.

Наличие в этой схеме Зеленского необходимо только на первом этапе. В дальнейшем, когда наци окончательно станут хозяевами положения, можно обойтись и без него. Наоборот, США уже начали переходить к прямому управлению корпорациями, отменяющими государство и опирающимися на уличные банды и частные армии. Украина имеет возможность обогнать своего сюзерена в этой трансформации. Корпоративные структуры Ахметова и нацистские боевики обойдутся значительно дешевле, чем сохранение государственного аппарата, половине которого нечем заняться по причине атрофирования его социальных и экономических функций.

Мелкие дрязги между СБУ и МВД по поводу того, кто главнее, в зачёт не идут. В конечном итоге олигархическое корпоративное управление обойдётся и без них (просто интегрировав в себя нужные подразделения).

В настоящее время только начинает реализовываться первая часть схемы «маленькой победоносной войны» олигархов против собственного народа. В конечном счёте бенефициаров будет не так много. С каждым этапом их количество будет сокращаться, пока после третьего этапа, с ликвидацией формальных государственных структур, не сузится до одного-трёх человек и их окружения. Баширов: Война между Украиной и РФ продлится одни сутки © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кризис ещё можно остановить, если все политические силы, которым грозит опасность зачистки, дружно выступят против антиконституционных экзерсисов Зеленского, совместными усилиями произведут зачистку нацистских боевиков, отстранят от власти не только «чужих», но и «своих» олигархов, оставив им в качестве утешительного приза собственность (чтобы не будить в них искушение сопротивляться до конца). Целью подобной антиолигархической и антинацистской революции должен стать перезапуск нормального регулярного государства и его переход к реализации прагматичной внутренней и внешней политики, включая первоочередное проведение референдума о форме государственного устройства (федерация или конфедерация) и о том, какие территории вообще желают остаться в составе украинского государства.

Только что-то мне подсказывает, что вначале Зеленский под аплодисменты «героев Майдана» зачистит «пятую колонну» и «агентов Кремля», затем зачистят самих «героев Майдана», затем Зеленского, затем тех, кто зачищал Зеленского. И так до тех пор, пока Украина не превратится в один огромный концлагерь, а аплодировать будет лишь охрана на вышках.

Или всё же этот монстр умрёт раньше, чем пожрёт собственное население? Ведь в любой войне есть как минимум две стороны, каждая из которых хочет победить. Смогут ли остатки украинского народа сломать сложившуюся историческую закономерность и единственный раз выйти победителем из маленькой победоносной войны, которую развязывает против них украинская власть? Теоретически возможно всё, но не теория, а практика — критерий истины.