О том, что Россия является «врагом Украины», в Незалежной вещают из каждого утюга. Правда, воюют с Россией странно — не объявляя войны; вводят санкции, продолжая торговать; третируют русскую культуру исконно русскоязычные

Всё это рождает ощущение бесконечного фарса — и, чем чаще они вспоминают «агрессора», фарса всё более гадкого.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов оправдывает закрытие оппозиционных телеканалов «российской агрессией». Глава СНБО Алексей Данилов заявляет, что «агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная». «Нам нужно настраиваться на то, что рядом с нами враг», — томно закатывает глаза бывший министр иностранных дел Павел Климкин… Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В эфире телеканала «Прямой» иной украинский экс-министр — Владимир Огрызко — открыто призвал к проведению актов кибертерроризма на территории РФ. «Это очень чувствительная штука, которая, по мнению некоторых наблюдателей, по своей разрушительной силе может быть сравнена с ядерным оружием, — говорит ныне занимающий пост директора аналитического "Института России" господин Огрызко. — Это на самом деле то, чего, возможно, сегодня даже в Кремле не понимают. Представьте себе, что такое энергетический коллапс города Москвы на два дня». И предлагает свои услуги американцам.

От слов украинские спецслужбы давно перешли к делу: вспомним, например, пропагандистский ролик с девочкой-подростком, которая в январе призывала ровесников выходить на несанкционированные акции, а чтобы их не задерживали правоохранители — выдавать себя за американцев. Значительная часть трафика с подобными призывами шла из Украины. Как откровенно признался глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, «враг моего врага — мой друг, поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального».

Итак, Киев целенаправленно поддерживает врага российской государственности, а в ответ Россия поддерживает Киев и майданный режим. Вот и сейчас, когда пришли морозы, а украинская энергетика в очередной раз захлебнулась, ей на помощь срочно пришли «государство-агрессор» заодно с «белорусской диктатурой». Дали соседям электричество, чтобы они спокойно прошли пик нагрузок, и топливом поделятся, и углём одарят, и спасибо не спросят. А надо бы. Как Россия спасла Украину от конца света © РИА Новости, Всеволод Тарасевич | Перейти в фотобанк

В конце января запасы угля на складах украинских ТЭС составляли 455 тысяч тонн. Как сообщил главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко на заседании НКРЭКУ, это новый исторический минимум. При этом генерация АЭС в финансовых интересах главного бенефициара украинской тепловой энергетики и главного союзника Зеленского — господина Ахметова — значительно системно уменьшается. Страна находится на грани энергетического коллапса на фоне суперприбылей олигархов — ведь подобные схемы реализуются не только с углём, но и с топливом для автотранспорта, и с газом для домохозяйств.

«Формально у нас газ идёт из Словакии, хотя все знают эту жуткую систему, когда на полтора километра вглубь Словакии заходит труба, где счётчик исходящий, счётчик входящий и тот же самый российский газ, который прогнали через территорию Украины, — объясняет тонкости торговли с "агрессором" народный депутат Олег Волошин. — Формула "Дюссельдорф плюс" — это что? Как будто газ даже не в Словакии покупается, а на спотовом рынке в Дюссельдорфе с ценой, какая она в Дюссельдорфе, плюс транспортное плечо на транспортировку газа от Дюссельдорфа до украинской границы… Физически, естественно, никакая транспортировка не осуществляется, потому что газ в тот же Дюссельдорф "попадает" через нашу территорию».

Все довольны, но когда у вздорных соседей возникают очередные проблемы, за углём, нефтью, электричеством они на поклон идут не в Дюссельдорф или Роттердам, а к «государству-агрессору». И, что самое удивительное, им молча дают — от угля до газа, от дизеля до битума. Последний поставляется для строительства дорог в рамках проекта «Большая стройка». Причём, согласно киевским источникам, дороги на Восточной Украине возводятся строго по согласованию с Министерством обороны — то есть и для военных целей. Так и дизель поставляется для нужд ВСУ. Дмитрий Марунич: Если Россия в ответ на водную блокаду Крыма перестанет снабжать Украину электричеством, первой остановится промышленность © РИА Новости, Нина Зотина

Так кого же Россия спасает — население или режим? Разумна ли практика, когда России плюют в лицо, а она, бесконечно утираясь, даёт взамен что-то остро необходимое оппоненту на данный момент? Благодарности нет и не будет, хотя доверчивые до сих пор рассуждают о поставках воды в Крым. Украина не допускает даже теоретической возможности существования схемы «вода в обмен на электричество/газ/нефтепродукты», этакий «Джанкой плюс». Как минимум, американцы не позволят (напротив, бывший американский посол на Украине Джон Хербст призывает продолжать водную блокаду Крыма). То есть, когда речь идёт об Украине, — нормы гуманизма срабатывают, а когда говорим о других — например, о крымчанах — гуманность пробуксовывает.

Всё понятно: есть экономическая выгода, понятие «братский народ», возможно, мелкие политические дивиденды. Но чувство собственного достоинства тоже надо иметь. И чувство стыда — перед тысячами убитых (не без помощи этих торговцев) русских людей.

Казалось бы, в такой сомнительной ситуации майданному режиму вообще лучше не отсвечивать и втихаря пользоваться благами, которыми его подкармливают доброжелатели. Но для этого требуется слишком много ума. «Отравление, затем заключение Навального — это новый "рекорд" произвола российских властей на фоне массовых задержаний мирных протестующих в городах РФ, — внезапно прокукарекал вышеупомянутый министр Кулеба. — Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит, Россию нужно заставить их уважать. Это задача международного сообщества».

А может эта задача России привести, наконец, в чувство зажравшийся официальный Киев? И в части соблюдения прав человека на Украине, и в части собственной торговли с ультранационалистическим режимом. В конце концов, не всё в этом мире покупается и продаётся.