Особенностью восприятия государственной независимости для некоторых граждан Украины является материальный фактор: кто даст нам больше, тому мы эту независимость и постелим

Один мой киевский знакомый рассуждал примерно так: крымчане захотели перейти под Россию лишь потому, что она богаче Украины — и ладно; а мы перейдём под власть США и станем жить значительно лучше, потому что Соединённые Штаты богаче России. Недавно на эту же тенденцию обратил внимание украинский журналист Вячеслав Чечило:

«В последнее время заметно оживилась дискуссия вокруг внешнего управления Украиной. Причина понятна — "успехи" госстроительства за 30 лет не очень впечатляют. И, как и следовало ожидать, у подмандатного статуса нашлось немало сторонников — в основном среди тех, кто "не рабы". Аргументация все та же — пусть нами правит кто угодно, только не Россия, поскольку сами мы править не в состоянии. А те, кто против "семипосольщины" — конечно же враг, поскольку "против реформ", "на стороне олигархов" и так далее и тому подобное». Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

А потом они вполне искренне удивляются, почему их поматросили и бросили. Оказывается, это была не любовь.

На Западе мало церемонятся даже со своими: безжалостная ликвидация экономического потенциала большинства стран Восточной Европы, жесточайшее подавления социальных протестов в Европе западной, расправа с вполне умеренными трампистами в США… Так на какое особое отношение к себе рассчитывали майданные туземцы? Жёсткость по отношению к своим закономерно оборачивается жестокостью к чужим, а часть этой жестокости — в качестве особых полномочий — делегируется назначенным из метрополии гауляйтерам.

Так и.о. министра энергетики и претендент на пост первого вице-премьера Юрий Витренко цинично заявил, что получение субсидий малоимущими согражданами пагубно влияет на их психику. Мол, помощь «унижает их достоинство», что недопустимо после «Революции достоинства». Это он говорил про жителей страны, половина из которых живут за чертой бедности, не без его«помощи» разорены людоедскими тарифами и лютующим экономическим кризисом.

Это не просто сознательная жестокость, но целенаправленная политика, направленная на окончательное озверение общества и конкретных людей, вынужденных всеми силами бороться за физическое выживание. Их лишают прошлого, будущего, настоящего, и подсовывают заранее назначенного «врага» — ограбленный народ куда злее. Сражаясь с «врагом» можно обрести статус, дело, деньги. И касается это не только прослойки «профессиональных активистов». Пять фактов, которые надо знать об Украине © CC0, Pixabay

Известный украинский телеведущий и блогер Макс Назаров пишет в своём ТГ-канале: «Приехал в Николаевскую область. На свою малую родину… Узнал, что бывший сосед уехал в "АТО", только чтобы списали оплату за коммуналку. А рассказала мне это жена близкого родственника, которая служит в местной воинской части. Кстати, она из этих же соображений собирается махнуть воевать уже в ближайшее время. Вы понимаете тяжесть накрывшего нас всех…» [далее нецензурно]

Чем страшнее народная нищета — тем больше дармового пушечного мяса. Перемолотые машиной милитаристской пропаганды люди становятся покорным фаршем, из которого кулинары стряпают новую нацию. Перекрученная мораль общества постправды подразумевает абсолютную приспособляемость к концепции социал-дарвинизма, а она, в свою очередь, определяется интересами транснациональной элиты. Возникает взаимосвязь между экономическим либерализмом правящих элит и тоталитарным подавлением основной массы народа. Вирус, нищета и глупость © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Потому и нет ничего удивительного в симбиозе как бы «проевропейски» настроенных выгодополучателей Евромайдана из числа местных «демократов» и украинских ксенофобов — нередко откровенных неонацистов. Более того, проевропейская, «демократическая» риторика на Украине (как и в других постсоветских странах) природно сочетается с поклонением гитлеровцам и прогитлеровским коллаборантам.

Недавно широкий резонанс получила история украинской активистки Елены Семеняки, которая стала стипендиатом в рамках австрийской программы «Украина в европейском диалоге» — одновременно являясь видным функционером неонацистского «Национального корпуса» (и даже фотографировалась на фоне гитлеровской свастики). Характерно, что Семеняка продвигала концепцию интеграции Украины в Восточную и Центральную Европу в качестве регионального оплота против России — что, по-видимому, не осталось незамеченным западными кураторами.

Как и в 30-х годах прошлого века, ради строительства «защитного вала» от России, в качестве необходимого ему стройматериала Запад использует всяческих ультраправых. А их влияние становится тем сильнее, чем в более глубокой экономической пропасти пребывает страна и чем безысходней положение ее рядовых граждан. Экономическое разорение Украины имеет своей целью не только приятный бонус в виде ограбления туземцев, но максимальную милитаризацию звереющего от тотальной нищеты общества. Украина готовит свой Карабах. Зачем Зеленский повышает боеготовность армии © Facebook, Операція об'єднаних сил

После разразившегося скандала госпожа Семеняка свою стипендию таки профукала, зато получает целевую поддержку весь киевский режим. Для неугасимого поддержания конфликта на востоке ему поставляют летальное оружие, оказывают разведывательную, пропагандистскую, дипломатическую, финансовую помощь — в обмен на враждебность Киева к России.

Кроме того, через западные посольства и подотчётные им грантовые структуры в страну активно импортируется юридический хаос. Развал законодательной системы государства в угоду сиюминутным, продиктованным извне целям, порождают вакханалию беззакония — от брутального нарушения Конституции Украины (например, в части дискриминационного закона о языках или запрета телеканалов) до безнаказанности неонацистских банд.

Когда министр внутренних дел каждый рабочий день награждает в среднем двух человек именным огнестрельным оружием, а по стране гуляют миллионы единиц украденного из зоны вооружённого конфликта стволов, спокойной жизни ждать не приходится.

В стране сформировался большой слой вооружённых людей, связанных между собой пседопатриотической риторикой, находящихся под покровительством украинских спецслужб, организованных в неонацистские отряды (типа того же Нацкорпуса) и не брезгующие откровенной уголовщиной — от нападений на инакомыслящих до обыкновенного рэкета. Их рядовые члены могут сколько угодно критиковать капитализм и олигархов, но на самом деле они уже встроены в общую систему «разделения труда» на геополитическом поле.

Неонацизм, ксенофобия, антисемитизм, русофобия — неотъемлемые атрибуты современной Украины не потому, что все украинцы «плохие». Просто таково предназначенное хозяевами место голодного пса-государства. И те, кто до сих пор заблуждаются насчёт доброжелательности «западных демократий», должны понимать — иного быть не может, поскольку неонацизм и современный либерализм являются стратегическими союзниками. Всё остальное — игры циничного разума, управляющего крепкими кулаками.