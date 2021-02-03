Удивительный пример шизофренизации общественного сознания, когда Украину некоторые типажи называют примером «демократии». Хотя на самом деле майданный режим сегодня — это сталинщина без созидания, гитлеризм без социалки, чучхе без достижений

После победы Евромайдана были предприняты колоссальные политтехнологические усилия, чтобы очистить воцарившийся режим от мгновенно налипшего прозвища «хунта». Сочувствующие майдану СМИ настаивали, что слово «хунта» подразумевает власть исключительно военных, что на Украине использование испанского слова нелепо, что речь вообще не идёт о государственном перевороте, а здесь совсем другое — демократическое, прогрессивное и либеральное правление. Время показало, что хунта — это не слово, это стиль.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Аугусто Пиночете. Под маркой «реформ» можно оправдать сколь угодно отвратительный режим, который правит, опираясь на грубое насилие, но при этом сотрудничает с «демократическим Западом». Мол, получилось же у Пиночета некое чилийское «экономическое чудо».

В ожидании чудес пребывает и нынешняя Украина, хотя — если разобраться — говорить ни об украинском, ни о чилийском чуде не приходится вообще.

В Чили после правого переворота 1973 года покупательная способность сразу упала на 60%, цены на основные продукты выросли в несколько раз, а средняя зарплата скатилась к пятнадцати долларам в месяц. А в 1988 году, когда Пиночет уже уходил из власти, за чертой бедности пребывало около 45% чилийцев.

После пиночетовского переворота было арестовано более 100 тыс. человек, убито не менее 3 тыс., а ещё 12,5 тыс. политических противников режима за годы диктатуры погибли от пыток, умерли в заключении или застрелены на улицах. И ещё необходимо добавить к издержкам «экономического чуда» массовую вынужденную эмиграцию политических противников режима…

При неолиберальных чилийских «реформах» комфортно себя чувствовали лишь 10% населения, то есть подавляющее меньшинство граждан страны. Потому в условиях подобного правления особое значение приобретают такие специфические инструменты, как спецслужбы и курируемые ими отряды ультраправых. Нетрудно заметить, что неолиберальные преобразования на Украине происходят по той же модели и под руководством всё тех же американских кураторов.

Мы видим колоссальное влияние на процессы со стороны Службы безопасности Украины, курируемых ею (и Министерством внутренних дел) отрядов боевиков, активно задействованных в национал-пропаганде представителей «интеллигенции» — если к этой публике вообще применимо слово «интеллигенция». Все они стали весьма заметными участниками экономической и политической жизни Украины — от организации преследования и травли неугодных до крышевания рэкета и контрабанды. Например, получившее широкую огласку бегство бывшего зампреда СБУ Дмитрия Нескоромного пресса связывает не только с его личным соперничеством с генералом СБУ Андреем Наумовым, но и с борьбой за контроль товарных потоков.

«Каждый предприниматель, который занимается экспортом-импортом товаров народного потребления, знает, что экономические подразделения СБУ в большом масштабе осуществляют рэкет и вымогательство, по сути, "крышуют" теневой бизнес, — пишет известный "активист" Юрий Бутусов, которого уж точно нельзя заподозрить в нелояльности к Майдану. — В начале 2020 года главным "решало" был Нескоромный. Но за последний год все сферы теневого бизнеса СБУ подмял под себя правая рука и ближайший друг председателя СБУ Ивана Баканова Андрей Наумов. Так что подоплёка скандала очевидна».

Теперь, как водится на Украине, Нескоромного обвиняют в работе на Россию. Получатся, «главный решала» от украинских спецслужб — российский агент? Просто эпический масштаб «зрады».

Культурное невежество. О Доктрине мовного превосходства © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Видео вызвало фурор в соцсетях, значительно усиленный тем фактом, что супермаркеты сети NOVUS продолжают работать в Крыму. Националисты в социальных сетях по шаблону требуют расправы с сотрудниками магазина, бойкота всей торговой сети, конкуренты радостно потирают руки и готовятся захватить освободившуюся нишу…

Возмущение «активистов» понять можно, но «правдолюбец» не учёл, что супермаркет оснащён камерами наблюдения, которые беспристрастно зафиксировали, как он самолично выставил игрушки с эмблемой российской армии на полку. Пресс-служба NOVUS разместила в интернете видео, где «активист» подкладывает на полку игрушки, а потом снимает их на смартфон. Как говорится, «ложечки нашлись», но финансовые потери остались.

Привлечь горе-доносчика к ответственности никто и не пытался: понятно, что провокация и масштабный наезд синхронизированы отнюдь не случайно и преследуют даже не бизнес-интересы, но политические задачи — запугивание структур, продолжающих работу в Крыму. Да и забвение инцидента тоже стоит каких-то денег в нужные кабинеты.

Вот СБУ раскрыла очередной заговор, суть которого в том, что протесты против высоких коммунальных тарифов организовываются из Крыма, в частности через некоего агента «Джигурду», которого украинские силовики задержали в Херсонской области (дескать, сами по себе люди возмущаться людоедскими тарифами не могут). А провокаций с подбрасыванием инакомыслящим оружия, боеприпасов и подрывной литературы просто не перечесть (мы уж не вспоминаем об эпохальной инсценировке убийства Аркадия Бабченко).

Кроме традиционных, известных даже не с эпохи Пиночета, а со времён царской охранки провокаций, в моду вошли достижения современных технологий. Так, известные деятели режима Сергей Лещенко и Максим Микитась начали получать некие страшные угрозы с российского телефонного номера. Однако оперативно произведённое расследование показало, что угроза правопорядку таится куда ближе, нежели в заснеженной России.

Известный юрист Андрей Портнов сообщает: «Основанный на наших связях и возможностях первый предварительный анализ IT-специалистов показал, что отправленные Сергею Лещенко и скандальному Микитасю угрозы с российского номера, в том числе и якобы от моего имени, на самом деле отправлялись из Киева из района базовых станций GSM недалеко от улицы Сурикова, где как раз расположен офис НАБУ [Национального антикоррупционного бюро Украины]. По этому поводу в органах национальной полиции в ближайшее время планируется зарегистрировать заявление о преступлении. Эти факты нужно внимательно проверить и надеть недалеким интриганам в погонах на их глупые головы».

Ну, и традиционный жанр — «эскадроны смерти» с украинской, так сказать, спецификой. Там, где СБУ лишний раз светиться не хочет, рыцари плаща и клавиатуры выпускают в бой мелких кнехтов — ручных ультранационалистов, которых они используют против профсоюзных и правозащитных акций, нападений на оппозиционные СМИ или инакомыслящих.

Псы войны. Что делать с нацистской Украиной Евгений Карась напал на руководителя общественной организации «Студреспублика» Павла Викнянского. Причем рядом на подхвате дежурили и другие радикалы. «Наша правая коалиция в этот морозный день собралась, чтобы немножко погонять леваков, шариев и другую п**оту, которая хотела митинговать в поддержку российских г**номутов. Не получилось. Всех леваков упаковали полицейские еще на подходах. Как говорится, фашисты, полиция — одна коалиция», — не без удовлетворения констатировал в ФБ подозреваемый в убийстве писателя Олеся Бузины неонацист Андрей Медведько.

А через несколько дней, 22 января, в Коломые оппозиционного журналиста Руслана Коцабу и его адвоката Татьяну Монтян атаковали неонацисты из «Правого сектора»*. «Сегодня в Коломые состоялось очередное заседание по сфабрикованному делу шестилетней давности, когда меня обвинили в государственной измене, на основании чего я просидел в СИЗО 524 дня, — сообщил сам Руслан Коцаба. — Под зданием суда большая группа агрессивных молодчиков из провальных неонацистских группировок напала на меня и моего адвоката Татьяну Монтян. Они забрызгали нас огнетушителем и выкрикивали различные угрозы в наш адрес. Бросали в нас яйца. Полиция на это никак не реагировала».

Ультраправые банды традиционно пользуются покровительством власти, которая не только использует их в своих интересах (нередко финансовых), но и привлекает для решения стратегических задач. Более того, майданный режим готов ультраправых значительно усилить — в расчёте забетонировать сложившееся положение дел на десятилетия.

Стукачи обыкновенные. В украинском царстве, в доносительном государстве... © cont.ws

«Авторский коллектив проекта закона сплошь состоит из грантовых ГО [громадских/гражданских организаций], под видом волонтерских и патриотических организаций, протаскивающих интересы праворадикальных формирований, — размышляет автор популярного (более 50 тысяч подписчиков) украинского ТГ-канала "ЗеРада". — Не сложно догадаться, что аккредитацию как субъекта территориальной обороны получат именно такие ГО, они же получат оружие, они же будут "патриотически" воспитывать подрастающее поколение и держать в страхе целые территории, будучи неконтролируемыми ВСУ бандформированиями, управляемыми местными царьками. Простыми словами, радикалам, которые не хотят служить, выдадут оружие и льготы».

В части совместного грабежа страны интересы действующей власти, ее силовых структур и парамилитарных формирований вполне совпадают, что и придаёт системе определённую устойчивость. После госпереворота 2014 года, как и в Чили при пиночетовской хунте, десять процентов населения порабощенной страны чувствуют себя достаточно комфортно. Собственно, они и являются бенефициарами режима — за то на Майдане и стояли.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.