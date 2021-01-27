Новая американская администрация решила поместить на купюру изображение аболиционистки

Министерство финансов США вновь обсуждает возможность радикально поменять дизайн купюры достоинством в двадцать долларов. На ней собираются разместить изображение темнокожей женщины, аболиционистки Гарриет Табмен, которая сыграла выдающуюся роль в борьбе против рабства. Что, безусловно, станет историческим прецедентом, еще невиданным в истории денежной единицы Соединенных Штатов Америки.

Табмен должна заменить на банкноте давно привычное изображение Эндрю Джексона. Причины этого очевидны — седьмой президент США вошел в историю как первый президент от Демократической партии и лидер рабовладельческой олигархии южных штатов, но больше прославился в качестве организатора массовых этнических чисток коренного населения североамериканского континента.

Именно он подписал Закон о выселении индейцев, санкционировав принудительную депортацию так называемых Пяти цивилизованных племен, носившую черты настоящего преступного геноцида.

Десятки тысяч индейцев, которые успели принять христианство, переняли образ жизни у колонистов и даже издавали собственную газету, были вынуждены покинуть свои плодородные земли. А на их месте разбили новые плантации американских рабовладельцев. Солдаты вытеснили индейцев на пустоши Оклахомы — около ста тысяч человек шли на запад пешком по так называемой Дороге слез, умирая от голода, холода и болезней. И потеряли в конце пути около четверти своих соплеменников.

«Невозможно вообразить ужасные страдания, сопровождающие эти вынужденные переселения. К тому моменту, когда индейцы покидают родные места, число их уже убыло, они измучены. Края, где они собираются поселиться, заняты другими племенами, которые смотрят на вновь пришедших с тревогой и подозрением. Позади у них — голод, впереди — война и повсюду — беды. В том году стояли необычайные холода… Индейцы шли с семьями, с ними были раненые, больные, новорожденные дети и близкие к смерти старики. У них не было ни палаток, ни повозок, только немного провизии», — потрясенно писал об этом Алексис де Токвиль, автор знаменитого трактата о становлении политической системы США, которая так очевидно стагнирует в наши дни.

Потому что она изначально основана на эксплуатации, лицемерии, неравенстве и расизме.

Темнокожая Гарриет Табмен — урожденная Араминта Росс — посвятила свою жизнь борьбе против этой рабовладельческой матрицы. В детстве, когда она работала на плантации в Мэриленде, надсмотрщик разбил девочке голову, превратив ее в инвалида. Гарриет страдала от страшных головных болей, испытывала видения, считая их божественным указанием свыше.

Она сумела бежать в свободный северный штат, а затем тайком вернулась домой, чтобы выводить из рабства родных и близких. С помощью белых аболиционистов, среди которых преобладали христианские проповедники, она обустроила целую сеть тайных убежищ, которые позволяли укрывать бежавших рабов, спасая их от преследовавших хозяев.

Пастор Джон Браун — легендарный борец против рабства, организовавший против него первый вооруженный мятеж, — считал Гарриет «лучше всех мужчин, которых ему доводилось встречать» и дал ей прозвище Генерал Табмен. А темнокожие соплеменники называли эту женщину Моисеем, потому что она открыла для них путь к свободе. Сбросить Маска, чтобы шагнуть во Вселенную © AP, John Raoux

Во время Гражданской войны Гарриет Табмен добровольно направилась в ряды армии Севера. Вначале она работала поваром и сестрой милосердия, а затем командование решило использовать ее навыки для разведки. Аболиционистка стала первой женщиной в истории США, которая возглавила военный рейд, освободив во время него более 700 рабов. А после победы над рабовладельческой Конфедерацией Гарриет активно участвовала в кампании за избирательные права женщин. И продолжала бороться с дискриминацией чернокожих, которая отнюдь не исчезла после формальной отмены рабства.

Героическая биография Табмен сделала ее кумиром для многих поколений социалистов и феминисток. В 2016 году, на исходе правления администрации Барака Обамы, в США потребовали заменить на купюрах рабовладельца Джексона, замешанного в этнических чистках индейского населения, поместив на его место одну из знаменитых американок.

Движение «Женщины на двадцатидолларовых купюрах» (Women On 20s) призывало приурочить это событие к 2020 году, когда в США отмечали столетний юбилей предоставления избирательных прав для женщин. С этой целью в интернете прошел национальный опрос, и по его результатам Гарриет уверенно обошла Элеонору Рузвельт — знаменитую супругу выдающегося американского президента. Дональд Трамп отложил эту инициативу на продолжительный срок, однако о ней сразу вспомнили после воцарения Байдена, где уже обещают, что Табмен действительно появится на купюре.

«Этот шаг говорит о культурном сдвиге, который происходит в Вашингтоне вместе со сменой администрации», — рассказывает Financial Times.

Однако на деле он предвещает совершенно другие сдвиги, которые вряд ли понравятся современным однопартийцам геноцидного Эндрю Джексона.

Сразу после инаугурации Байдена в Америке вновь вспыхнули протесты антифашистов, а в Портленде и Сиэтле развернулись настоящие бои между полицией и представителями Black Lives Matter. Участники этих акций требуют полностью упразднить иммиграционно-таможенную полицию и выступают под лозунгом: «Никаких копов, тюрем, границ, президентов».

Но главное — протестующие намерены разворачивать массовую борьбу за социальные реформы, которые откроют доступ к образованию, социальной помощи и медицине, помогая преодолеть безработицу и критическую нехватку жилья. А это по-прежнему поддерживает в американском обществе взрывоопасное напряжение между полюсами сверхбогатых и бедняков.

Капитолийский погром. Штрихи к портрету нового мира © кадр из видео телеканала Fox News Харрис выражает интересы гигантских корпоративных монстров и не желает в этом смысле никаких существенных перемен. В Белом доме рассчитывают откупиться от недовольных людей купюрой с изображением Гарриет Табмен, но в перспективе эти маневры не принесут истеблишменту успеха.

Скорее наоборот — в ближайшем будущем протестующие афроамериканцы снесут еще больше статуй рабовладельческих президентов, которые теряют сакральную оболочку, представая в своем подлинном и далеко не привлекательном виде. Причем под прицелом этих атак все чаще оказывается первый президент США Джордж Вашингтон — рабовладелец, который жестоко эксплуатировал на плантации полуголодных и одетых в одеяла невольников, используя их зубы для изготовления своего сохранившегося до наших времен протеза.

Придет время, и его тоже могут потеснить с долларовой купюры — в пользу того же Джона Брауна, Малкольма Икс или Мартина Лютера Кинга. Если эту валюту вообще не отменят, заменив ее на что-то из технологий блокчейна.