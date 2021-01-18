Националисты требуют запретить американский фильм о будущем Украины

На украинском горизонте возникла грандиозная кинозрада — причем это, как обычно, случилось там, где ожидали очередной блистательной перемоги. На популярной американской платформе Netflix, которая имеет в мире свыше 140 миллионов подписчиков, вышел фантастический боевик "Outside the Wire", получивший в русскоязычном переводе название «Смертельная зона».

По иронии судьбы, украинские патриоты особенно ждали этот фильм — потому что он стал первой оригинальной лентой на Нетфликсе, которая сразу же появилась в прокате с украинским дубляжом и субтитрами. А главное, все знали, что его сценарий рассказывает о войне против российских сепаратистов, что вызывало у национально-сознательной публики томительные предчувствия.

И действительно, события «Смертельной зоны» разворачиваются на территории Украины в 2036 году. Впрочем, согласно сюжету фильма украинского государства больше не существует, да и его правительства тоже. В разрушенной стране идет кровопролитная гражданская война между «пророссийскими повстанцами» комбата Виктора Коваля — так называемыми «красными» — и украинскими националистическими «ополченцами», название которых звучит в переводе более чем иронично. Манчук: Голливуд пытается реагировать на основные глобальные вызовы современности © А. Манчук

Вокруг царит полный хаос. В Киеве взорвали «грязную» ядерную бомбу, что унесло жизни двадцати пяти тысяч человек. Местные жители прозябают среди постапокалиптических руин, в зараженных холерой лагерях беженцев — но зато разговаривают на хорошем, правильном украинском. Врагов забивают на улицах палками, а стены домов исписаны надписями «Слава Україні! Героям слава! Україна — понад усе! Крым — Украина!», а также патриотическими плакатами с той же самой, до боли знакомой в наше время тематикой. Видна свастика и постер про борщ — который однозначно остается в 2036 году украинским. Все это придает картине более чем двусмысленную реалистичность — несмотря на то что ее киевские эпизоды снимались в кварталах Будапешта и совершенно не похожи на улицы украинской столицы.

Главные герои боевика служат в армии США. Американские союзники заботливо следят за тем, чтобы этот кошмар продолжался до бесконечности. Они ввели в Украину вооруженный контингент, сидят за укрепленным периметром своей гигантской военной базы и убивают людей с помощью дронов, цинично называя смерть мирных жителей «сопутствующим ущербом». В Пентагоне убеждены, что гибель гражданских можно проигнорировать ради уничтожения террористов.

«Каково это — видеть результаты своей работы? Местные осиротели не из-за гражданской войны. Их дома разрушили ваши бомбы… США хотят дестабилизировать Россию, затягивая конфликт в нашей стране», — говорит американскому оператору беспилотника вождиня украинских патриотов, которые начали что-то понимать после двадцати с лишним лет войны. Хотя такое прозрение кажется самой невероятной фантастикой. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Впрочем, эту реальность осознают даже роботы. Боевая робототехника российского и американского производства активно используется в конфликте, и это для всех стало привычным. Однако Пентагон тайно задействует в нем прототип чернокожего андроида — совершенного убийцу с феноменально развитым интеллектом и способностью принимать самостоятельные решения. Оказавшись посреди украинской бойни, этот терминатор осознает, что причиной войны являются построившие его США. И собирается ее устранить — запустив по Вашингтону старые советские ядерные ракеты.

«Я должен уничтожить монстра — себя и должен уничтожить своего создателя. Америка… она должна понять, что войны должны прекратиться. А я — это лицо нескончаемой войны», — говорит боевой андроид, которого сыграл Энтони Маки, известный по роли супергероя Сокола в киновселенной Marvel.

Робот собирается перехитрить всех. Для этого он налаживает тайные связи с «пророссийским» комбатом Ковалем, который выходит из подчинения Москве, и одновременно договаривается с украинскими националистическими боевиками, тоже поддержавшими его планы. «Американцы поймут, что такое «сопутствующий урон», — иронично говорит украинская патриотка, которая полностью одобряет ядерный удар по Америке, окончательно разрывая этим шаблон кинозрителей.

«За то, что сценаристы вкладывают в уста бойцов украинского Сопротивления тезисы, звучащие сегодня из российских пропагандистских рупоров, фильм вообще стоило бы запретить к показу на территории Украины», — возмущенно пишет об этом в рецензии киевский журналист Олег Данилов.

«Украинское Сопротивление по версии Netflix — это песня. Шайка афро-арабо-азиато-цыгано-румын, основная униформа которых — это треники и брутальные рожи. В фильме начинаются такие сюжетные твисты и монологи, что, похоже, вторую половину сценария написали Дубинский и Шарий под диктовку Азарова», — вторит ему еще один национально сознательный рецензент Юрий Блажнов.

Таких негативных отзывов много, а их число наверняка будет расти по мере просмотра ленты. Патриотическая публика явно шокирована сюжетом фантастического боевика, который обрисовал украинцам перспективы безрадостного будущего. Хотя вполне очевидно, что в случае продолжения бесконечной войны страна обречена на непрерывное погружение в кризис, постепенно превращаясь в «смертельную зону» из американского фильма. Чистки в Голливуде. История идеологической цензуры в США © AP, Chris Pizzello/Invision

Больше того, киноновинка на Нетфликсе еще раз напоминает: затяжной военный конфликт имеет тенденцию распространяться на всю территорию страны, существенно расширяя свою географию. А «помощь» со стороны США носит чисто конъюнктурный характер — Вашингтон не может защитить украинцев от расползания войны и в принципе не заинтересован в том, чтобы она закончилась миром. Причем это вполне понимают даже западные киносценаристы, совершенно далекие от украинских реалий.

Да, это всего лишь фантастический боевик, в котором не стоит искать особой смысловой глубины. Однако над его сюжетом стоило бы задуматься, потому что он выглядит для украинцев предостережением. Один патриотический блогер, который мечтает переехать из Украины в США, гневно назвал новое американское кино «левацкой агиткой». А я бы не удивился, если бы в 2036 году этот фильм назвали пророческой киноклассикой.