Лучший способ прославиться на Украине — публично выразить некую патриотическую озабоченность

С одной точки зрения, человек думает о судьбе страны — это солидно; с другой — сразу получает информационную поддержку в местных СМИ; в-третьих, демонстрирует благонадёжность самого заявителя

По поводу назначенного врага сомнений тоже быть не может, поскольку это Россия, русский язык, русскоязычные и русские. При удачном стечении обстоятельств западными кураторами «патриотический» прогиб будет засчитан сразу либо ляжет необходимым дополнением в досье.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Итак, на Украине существует непрерывно генерируемый поток русофобской чуши, за которую никто не несёт ответственности. Чушь востребована профессионально науськивающими Украину на Россию политиканами, но она имеет весьма малое отношение к реальной жизни — скорее, к психиатрии. Ее смысл — по-живому рассечь украинскую историю на «неправильную» (имперскую, советскую) и «правильную» — бандеровскую, майданную. Прикладная задача — стать условным рефлексом жителя Украины, привычной частью антирусского воспитания, нового «патриотического» этикета, частью самой Украины.

В своём усердии слуги западных правительств легко доходят до абсурда, по принципу «кашу маслом не испортишь». Вот, например, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица публично обвинил Советский Союз в «оккупации Украины», притом что сама УССР являлась одним из учредителей СССР, в качестве его неотъемлемой части боролась с нацизмом и стала одной из стран — основательниц Организации Объединённых Наций, где как раз и несёт свою чушь пан Кислица, старый проверенный друг Соединённых Штатов Америки.

Или вот зоркая нардеп от фракции соросят «Голос» Соломия Бобровская забила тревогу, что документы Верховной Рады публикуются (о, ужас!) шрифтом Peterburg. Бдительная Соломия указывает, что использование шрифта, созданного в 1992 году, после получения Украиной независимости, цитата, «в условиях российской агрессии с символической точки зрения нецелесообразно и недопустимо». Прогиб засчитан.

Украинская скуковыжималка. Гробовых дел мастера культуры © bykvu.com

Хороший слуга обязан усвоить привычки хозяина, стать его тенью и незаменимым помощником, и такую прислугу надо воспитывать с детства. Министр образования Украины Сергей Шкарлет озабочен не жутким уровнем оснащения украинских школ или мизерной зарплатой учителей, а новомодной борьбой с «гендерными стереотипами» и внесением соответствующих корректировок в школьные учебники. Например, в букварях не только мама может мыть раму, но и папа — потому что наиважнейшая проблема европейской Украины — это «гендерное равенство». Прислуге необходимо не хорошее образование, а «нужное».

А в том, что украинский поток живого товара за границу будет лишь нарастать, сомнений нет: под непрерывным воздействием безумных «патриотов» Украина становится всё менее пригодной для жизни, даже в части самой элементарной потребности человека — его личной безопасности. После так называемого Евромайдана Украина оказалась наиболее опасной страной Европы (возможно, и не только Европы).

«Среди 198 государств земного шара Украина на 47-м месте по уровню преступности. То есть мы входим в 25% самых чудовищных государств. Рядом с нами стоят некоторые злодеи Латинской Америки, где наркокартели, и африканские страны, — в эфире YouTube-канала InterVizor рассказывает эксперт по безопасности Сергей Шабовта. — Мы стали одним из стойких транзитёров оружия, наркотиков. По синтетическим наркотикам Украина вообще первая в Европе, по их производству… Мы лидеры по производству детской проституции. И, кстати, Украина вообще страна проституции, но эта тема стыдливо замалчивается».

Но это естественно: борьба с уголовной преступностью в значительной степени подменена борьбой с политическим инакомыслием, поскольку уголовные преступники находятся у власти. Характерно, что для ещё большего нагнетания «патриотической» истерии, которая должна отвлекать общество от настоящей уголовщины, руководство СБУ запросило дополнительные средства для укрепление сети доносчиков. По сведениям украинских СМИ, в запросе спецслужбы говорится, что «именно благодаря тайному сотрудничеству с украинцами-патриотами СБУ обеспечивает полный контроль за внутренней политической обстановкой на территории Украины», а сети осведомителей созданы в каждом населённом пункте Украины.

«Выложенные гестапо данные говорят о том, что репрессии никак не закончились, о чем говорят 288 открытых уголовных производств по госизмене, терроризму, — констатирует оппозиционный журналист и бывший политический заключённый Павел Волков. — Из 92 приговоров лишь 7 человек приговорены к тюремному заключению. Из этих 7 один — китайский шпион, а трое отправлены в ЛДНР в рамках обмена заложниками, то есть не сидят. То есть из 92 приговоров реальный срок смогли дать только троим "путинским агентам". А что же остальные 85 приговоров? Несложно догадаться, что это самооговоры под давлением, в результате которых люди получили условные сроки, а эсбэушники — награды и премии, то есть не доказанные в суде преступления». Нацисты-СБУ-полиция. Адвоката Гожего на Украине подвергли уголовному преследованию © Facebook, Андрей Гожый | Facebook, Андрей Гожый | Перейти в фотобанк

Главным аргументом СБУ для увеличения финансирования сети сексотов стало падение «показателей» раскрытия всяческих преступлений. Следовательно, для усиления этой работы Незалежной необходима ещё более разветвлённая сеть профессиональных стукачей (с добровольными как раз проблем нет). Вот их и взращивают по всей Украине — попутно рассказывая, как насколько плохо жилось в чудовищном СССР и как хороши были головорезы из ОУН.

Известный украинский политик Василий Волга на своей странице в ФБ опубликовал очерк «Юные бандеровцы» — о том, как он оказался на похоронах погибшего в зоне АТО украинского солдата.

«Никакое социологическое исследование не передаст вам того, что вы сможете увидеть и понять, стоя в толпе людей, пришедших на похороны молодого человека, погибшего в АТО, среди людей, которые уже семь лет живут в отравленном информационном облаке "российской агрессии", как заключённые Маутхаузена в газовой камере. А тут ещё труп, награды, священник и вопль несчастной матери… — пишет Василий Волга. — Выступали школьники. Читали стихи Шевченко про "москалей" и про "Борите поборите", одна девочка из старших классов держала речь про Бандеру и освобождение Украины, и вообще поведение школьников старших классов было больше похоже на клятву верности делу Бандеры и его подельников. Священник новой украино-стамбульской церкви, также, как оказалось, бывший ветеран АТО, отслужил панихиду на украинском языке, сказал короткое слово о том, что душа каждого воина, защищающего свою родину, будет в раю, а его русские убийцы попадут в ад, и завершил церемонию прощания…»

Это не шрифт «Петербург», не проституирующие из украинского Союза писателей, это надолго — если не изловить и публично не осудить истинных преступников, сознательно и специально толкнувших украинский народ на братоубийство. Пять уголовных дел, доказывающих, что на Украине деспотия © Андрей Лубенский

Василий Волга констатирует: «Начальная школа, средняя школа, высшая школа, все без исключения СМИ, Минкульт, Минсоцполитики, Минобразования, все до единого музеи, более уже трёхсот тысяч ветеранов АТО, публичные похороны "героев, погибших от рук российских оккупантов", отдельные стипендии и гранты более чем от двухсот благотворительных гуманитарных фондов Запада, действующих сегодня на Украине, которые выплачиваются каждому талантливому студенту и учёному, лишь бы он писал о вековечной борьбе с Россией и о нашей, украинской, принадлежности к европейской цивилизации — всё это при полном отсутствии хоть какого-то, хоть малейшего сопротивления с противоположной стороны — всё это направлено на малороссийские души и действует крайне эффективно. Медленно, но прочно».

Пока мы весело хихикаем над Зеленским, призывающим жителей Донбасса перевести стрелки часов на киевское время и собирающегося что-то там написать на «песке ялтинских пляжей», с Украиной круглосуточно работают профессиональные лгуны и стукачи, холуи иностранных держав и убийцы без страха и упрёка — без малейшего упрёка со стороны «наших партнёров», без страха реального возмездия.