Казалось бы, за многие годы все вашингтонские политики (а особенно демократы - отцы-основатели геополитического недоразумения в Киеве) должны были бы намертво усвоить - связываться с Украиной себе дороже. Неважно даёте вы ей кредиты или обкладываете санкциями, устраиваете там государственный переворот или управляете президентом через его зятя

Как только вы коснулись затхлой поверхности этого болота хотя бы кончиком пальца (даже палкой, которую держите в руке) оно забурлит, забрызгает вас грязью, и начнёт затягивать в свою мутную трясину. Вырваться из вонючих объятий украинского болота почти невозможно — затянет или одного, или с командой, или со всей вашей страной.

Тем не менее, не успев отудивляться и отвозмущаться штурму Капитолия, не успев ещё даже окончательно оформить свою победу над Трампом и добить Республиканскую партию, демократы, вместо того, чтобы укреплять едва захваченную ими власть внутри страны (в первые дни и недели после переворота путчисты наиболее уязвимы для внезапного контрудара) решили ввести санкции против украинских политиков, «вмешивавшихся в американские выборы». Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Пострадали» Андрей Деркач, Александр Дубинский, Константин Кулик, Александр Онищенко, Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Пётр Журавель, а также информационные ресурсы, ООО «Эра-Медиа», ИА Only News, интернет-ресурс Nabuleaks и ООО «Скептик» («Бегемот Медиа»). Подборка интересная.

Сам Деркач — политик с неоднозначной репутацией, начинавший в команде Кучмы, но стабильно остававшийся на плаву при всех сменах властей, органично и незаметно перетекая из команды в команду. Его политическому нюху надо отдать должное — сменить политическую ориентацию всегда успевал вовремя, без скандала и со своими предыдущими коллегами не ссорился. Если о ком-то из оставшихся на Украине политиков можно сказать, что они обладают чем-то отдалённо напоминающим репутацию, то первым в списке будет Деркач. Не случайно именно его, как пользующегося доверием, привлекли к легализации записей телефонных переговоров Порошенко и Байдена. За это он попал под американские санкции ещё при администрации Трампа.

Уши Коломойского из мероприятий проводившихся Деркачём торчали не особенно скрываясь, об этом писали и на Украине, и за её пределами. Аналогичным образом с Игорем Валерьевичем связывают народного депутата Александра Дубинского и прокурора Константина Кулика (возбудившего, накануне завершения президентских полномочий Порошенко уголовные дела против президента и ряда членов его команды). Александр Онищенко, бежавший с Украины в 2016 году и обвинивший Порошенко в попытке отобрать у него бизнес, открыто встречался с Коломойским в Европе в 2017-18 годах и не скрывал, что координирует с ним свою антипорошенковскую активность. Санкции - блюдо, которое Байден подает теплым © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

ООО «Эра-Медиа» принадлежит Андрею Деркачу. Забавно, но основной актив «Эра-Медиа» — радио «Эра» FM является едва ли не единственным проевропейским ресурсом среди контролировавшихся Деркачём СМИ. Остальные — почившая в Бозе газета «Киевский телеграф», всё ещё работающий сайт «Версии», телекомпания «Эра», прекратившая вещание в 2017 году, были либо вполне пристойными, либо, как ТВ «Эра» соблюдали формальный баланс.

И только радио «Эра», начиная с 2004 года существовало исключительно как филиал майдана (независимо от того, стоял ли майдан в данный момент или нет). Такого количества радикально русофобствующих и галицийствующих журналистов на метр квадратный я лично не знал ни в одном киевском СМИ, включая одиозные «Зеркало недели», «День», «Украинскую правду» и «5-й канал». И вот теперь, против этого передового отряда абсолютно проамериканских журналистов США вводят санкции. Чудны дела твои Господи!

Впрочем, Гитлер тоже за сутки до самоубийства приказал расстрелять группенфюрера СС, женатого на сестре Евы Браун Германа Фегелейна, так что всяко бывает. Но всё равно интересно.

Три остальных медиа-ресурса не относятся к числу давно и широко известных на Украине. Думаю, что они были специально созданы командой Коломойского под распространение легализованного Деркачём компромата на Порошенко-Байдена.

Были бы демократы умными, они бы удовлетворились уже введёнными против Деркача санкциями. В крайнем случае дождались бы укрепления своей власти, оценили бы реальные возможности и риски, и только после этого без шума и пыли начали бы расширять санкционные пакеты — можно даже на сообщать за что — пусть бы жертвы сами догадывались.

Но демократы глупы, а сопутствовавшая им на первом этапе государственного переворота в США удача, добавила им самоуверенности. Они всё ещё чувствуют себя властителями мира, хоть на деле неизвестно сколько им ещё властвовать в США. В лучших традициях старой Америки (которой больше нет, ибо демократы её уничтожили) они посылают сигнал (они это называют "мэсэдж") своим холопам на Украине. Указывают кто провинился и должен быть сурово покаран. Заодно власти бантустана должны догадаться, кто в санкционные списки не внесён, но также подлежит наказанию, как враг США и организатор антиамериканских акций на Украине. Понятно, что если уж в Вашингтоне против каких-то украинских политиков решили ввести санкции, то на Украине их должны посадить, а лучше сразу утопить в Днепре, в назидание другим. Под санкции Минфина США попали холопы. За что Байден мстит Украине? © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Но тут-то и возникает проблема. Как я уже писал выше — политическое чутьё у Деркача отменное. Если бы он год-полтора назад опасался, что американцы способны нанести ему серьёзный ущерб, он бы никогда не принял участие в легализации плёнок. Жизнь одна и крайне обидно терять её на чужой войне. То есть, основания сомневаться в способности США дотянуться до него на Украине у Деркача были уже тогда.

Коломйскому, с которым прямо или косвенно связана значительная часть подсанкционной команды, терять давно уже нечего. Он невъездной в Россию и все его попытки договориться не привели за эти годы ни к чему. После того, как Коломойский украл долю «Татнефти» в «Укртатнафте» (конфликт начался ещё в президентство Ющенко) ухудшить к нему отношение Путина вряд ли смогло даже его участие в подавление «Русской весны» в Днепропетровске — просто ухудшать дальше было некуда. А это значит, что даже те российские чиновники, которые в другой ситуации помогли бы Игорю Валерьевичу решить его проблему (возможно небескорыстно) в данном случае ничего делать не будут, чтобы не пострадать самим.

В США против Колмойского возбуждены уголовные дела, которые ему тоже не удалось закрыть. Он слишком амбициозен. Демократы подобной амбициозности даже коренному американскому миллиардеру Трампу не прощают, что уж говорить о странноватом туземце из далёкой и дикой страны. Они его стремятся наказать не за то, что он воровал, в том числе и американские деньги, и даже не за то, что он пытался стать хозяином Украины не получив на это предварительного согласия Вашингтона, а за то, что Коломойский возомнил себя равными им. Он может быть богаче семейства Клинтонов, умнее Байдена и красивее Пелоси — это они переживут, но за претензию на равные права, даже высказанную случайно (по незнанию) жестоко покарают. Не для того белые господа пришли на Украину, чтобы местные вождишки и купчишки с ними за один стол лезли — должны знать своё место. Три версии. Санкции против украинцев и политическая борьба в США © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Именно поэтому Коломойский понял, что американцы достанут его и в любимой им Швейцарии, и в нелюбимом, но не выдающем евреев Израиле (для него Израиль может сделать исключение). Не достали бы только в России, но туда он сам себе давно и надёжно дорогу закрыл. Осталась только Украина, где Коломойский тем надёжнее себя чувствует, чем ограниченнее там американское влияние. Он, по наивности своей не оставляет надежды убедить американцев, что может принести им много пользы (много больше, чем кто-либо другой на Украине). Но для них публичное жестокое наказание «возомнившего о себе бродяжки» важнее, чем любые бонусы — они уверены, что со всеми проблемами справятся сами. Зря, конечно, уверены, но долгие годы отрицательного отбора сыграли свою роль — американская элита выродилась не хуже, чем украинская.

Таким образом, удар по группе подсанкционных политиков, при всей их внешней малозначимости — прямой удар по Коломойскому. Андрей Портнов не случайно сразу среагировал на это известие, хоть он среди «пострадавших» и отсутствует. Три версии. Санкции против украинцев и политическая борьба в США © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В свою очередь, Коломойский не один не может поладить с американцами (особенно с демократами). В аналогичной позиции находится Медведчук, который тоже почему-то уверен, что его идея возвращения к многовекторности должна быть поддержана Кремлём и Белым Домом только потому, что это выгодно самому Медведчуку и той Украине, которую он представляет. Поскольку Медведчук также как и Коломойский пытается реализовывать самостоятельную (не согласованную с демократами) политическую концепцию, он тоже подлежит наказанию. Это, а также общие политические оппоненты из числа украинских политиков, сближает его с Коломойским.

Также периодически возобновляется союз Колмойского и Авакова (недавно он в очередной раз был обновлён). И тоже на антиамериканской основе. Не потому, что Авакову США не нравятся. Просто он резонно считает, что может разобраться с украинскими проблемами лучше, чем очередной посол США или какой-нибудь уполномоченный Белого Дома по делам Украины. Он готов реализовывать русофобскую политику, но пусть американцы оставят за собой стратегические вопросы, вроде борьбы с «Северным потоком — 2», а кого и как убивать и грабить на Украине Аваков может решить сам.

Медведчук, Аваков и Коломойский очень разные — стратегический союз между ними невозможен, они могут дружить только против кого-то и то временно. Но американцы (демократы) добились того, что эти три политика вынуждены постоянно поддерживать друг друга, находясь в неформальном ситуативном союзе. Если не поссорятся, то трое сразу — это слишком много для сегодняшних США. Этим троим вполне по силам произвести полную зачистку соросовской поросли на Украине, на которую опираются демократы. Байденовская команда просто не представляет себе, насколько фрагментировалось украинское государство, насколько глубоко реальная власть ушла в регионы и насколько трудно сейчас управлять Украиной опираясь лишь на соросовских мартышек и попугаев, обученных только повторять хозяйские жесты и слова.

Медведчук/Аваков/Коломойский не могут спасти Украину, но они могут отнять её труп у американцев и самостоятельно решать как делить шкуру, кости и копыта не пережившего американские эксперименты животного. Главное же, только так они могут обеспечить свою личную безопасность.

Как минимум один из них (Колмойский) достаточно умён, чтобы понять, что сдача первого (деркачёвского) эшелона подсанкционных политиков, быстро приведёт американских клевретов под его собственную дверь. И он умеет быть достаточно убедительным, чтобы остальные двое его поняли.

И вот уже мелкие политические фигурки далёкой и нищей колонии (даже Деркач никогда не был на первых ролях, максимум на вторых, а уж остальные и вовсе никто) громко и нагло заявляют, что им плевать на американские санкции и намекают, что времена внешнего управления Украиной прошли.

Теперь демократы должны либо втянуться в борьбу на уничтожение наглецов, которая далеко не обязательно приведёт к успеху, либо, проигнорировав их ответ, они дадут понять всем туземным политикам, что так можно, что белому господину можно плюнуть в его демократическую физиономию, и он тебе ничего не сделает.

Как жить? Оставить всё как есть — в мире последняя собака уважать перестанет (они станут «людьми, которых посылают даже на Украине»). Начать войну против группы Деркача, так не ко времени (их должны были наказать сами украинские политики), к тому же высока вероятность проигрыша, а это ещё хуже. И в это болото, из которого нет выхода, демократы затащили себя сами, по собственной глупости и амбициозности.

За всё время, что работают на Украине, они так и не поняли, что это не они захватили Украину, это украинские элиты сдали им своё государство в надежде на то, что их самих примут на Западе как своих (в этом они ошиблись). Без туземцев американцы на Украине беспомощны, как беспомощна любая другая страна. Туземцы же пока подчиняются своим вождям. С наиболее влиятельными демократы поссорились.

Посмотрим как теперь будут выкручиваться — это им не законопослушного Трампа третировать. Один только Коломойский всю эту банду тех, кому за 70, продаст, купит и снова продаст, но уже дороже. А Коломойский не один.