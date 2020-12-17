Даты, отмечаемые на государственном уровне, являются отражением государственной политики. Украина в этом отношении не является исключением. Тем интересней анализировать, что в наступающем году украинское государство предлагает своим гражданам праздновать некие важные вехи отечественной истории

Список соответствующих памятных дат был утверждён Верховной Радой в среду, 16 декабря, согласно особому законопроекту, соавторами которого стали нардепы Владимир Вятрович, Николай Княжицкий, Никита Потураев, София Федына (что само по себе обещало разнообразные национал-сюрпризы в качестве острой приправы). И ожидания оказались не напрасными — украинское государство на официальном уровне будет отмечать множество прелюбопытных годовщин. Есть ли на Украине фашизм? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Начнём с того, что — согласно списку — в украинской истории не было ни российского, ни советского периода. Этих слов авторы законопроекта избегали, словно чумы. И если коммунисты запрещены на Украине законодательно, то период Российской империи в законе деликатно избегается в инициативном порядке. То есть люди и даты были, а где, при каких обстоятельствах жили люди и происходили события, — неясно. Что же касается персонажей УНР, УПА и прочих националистов, то их принадлежность сознательно подчёркивается.

Например, два имени юбиляров, расположенных в списке рядом: «12 апреля — 140 лет со дня рождения Николая Капустянского (1881-1969), военного и политического деятеля, генерал-хорунжего Армии УНР, участника борьбы за независимость Украины в ХХ веке». И «15 апреля — 100 лет со дня рождения Георгия Берегового (1921-1995), военного лётчика, участника изгнания нацистов с территории Украины, лётчика-космонавта, генерал-лейтенант авиации».

Как-то само собой «выпало», что Капустянский был активнейшим членом ОУН, гитлеровским коллаборационистом, бежал с нацистами, а советский лётчик Береговой гитлеровцев и их союзников громил, награждён за участие в боевых действиях Красной армии двумя орденами Красного Знамени, Богдана Хмельницкого, Александра Невского, был советским космонавтом. УНР в украинском дискурсе существует, а Советского Союза нет.

Тщательное умолчание касается многих других событий и персон, особо подчёркивается, что разделяло, и нарочито игнорируется, что объединяет. Скажем, предлагается особо отметить 425 лет со времени создания Берестейской унии — то есть появления Украинской греко-католической церкви, и ни одной даты из жизни канонической православной церкви. При всём уважении к чувствам искренне верующих, всё же надо напомнить, кто в те годы являлся отступниками от истинного православия и именно в таковом качестве безжалостно истреблялся казаками Запорожской Сечи. Торжественное празднование раскола в традициях Украины, но добиваться национального единения на почве раскола — это, безусловно, украинское ноу-хау. «Газовые камеры для мигрантов». Погребинский рассказал, как украинское государство поддерживает нацизм © Владимир Трефилов

Чествование столетия со времени «Второго Зимнего похода Армии УНР» [так высокопарно по тексту документа] официально продолжает стыдливую летопись разгромов украинских националистов, но, судя по всему, тоже будет отмечено весьма пафосно. Как и день рождения командующего той авантюрой Юрия Тютюнника, который загубил своё войско, потом сдал всех с потрохами (чем обеспечил себе на некоторое время пощаду от советской власти) и даже успел поактёрствовать в советских фильмах.

Впрочем, если верить авторам законопроекта, украинского советского кинематографа — как и советской науки, культуры, промышленности — тоже не существовало. Все упомянутые в списке советские деятели безличны, поскольку не УНР, не ОУН, не УПА. Нет и русской имперской истории.

Например и дословно: «290 лет со дня рождения Андрея Гудовича (1731-1808), военного и политического деятеля» (а какого подданства был этот любимец императоров Петра III и Павла I?); «270 лет со дня рождения Дмитрия Бортнянского (1751-1825), композитора, дирижёра, певца» (а где жил, при каком дворе творил этот без сомнения выдающийся композитор?).

Из новейшей истории — «110 лет со дня рождения Марка Бернеса (1911-1969), актёра, певца». Скромно, очень скромно говорится об иконе советского патриотического стиля. Заодно на государственном уровне предлагается чествовать ОУНовца Ивана Литвиненко, «військового діяча, полковника Армії Української Народної Республіки, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті». Хотя умалчивается то, что он был награждён гитлеровцами Железным крестом за разведывательные операции против СССР.

Приходится признать, что, стараясь отсечь от себя совместное прошлое, Украина неуклонно скатывается в смысловую ловушку. 90 процентов её достижений связано с Российской государственностью, а оставшиеся 10 либо «преданья старины глубокой», либо летопись разгрома банд различных националистов, либо присвоение чужих имён — «свои», к сожалению, слишком замараны сотрудничеством с гитлеровцами, и таких юбиляров в списке немало. В частности, художник Леонид Перфецкий, который служил в дивизии СС «Галиция», или сотрудник немецкой вспомогательной полиции Владимир Щигельский. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Особенно смешна попытка обойти реалии советского прошлого в предполагаемом праздновании, дословно, «30-летия утверждения Верховной Радой Украины Акта провозглашения независимости Украины». Вообще-то, тогда действовал Верховный Совет не Украины, но Украинской Советской Социалистической Республики, однако — молчок, «декоммунизация».

Подобных передёргиваний, умолчаний, подтасовок в официальном документе десятки, и смысл их очевиден: фальсифицирование истории Украины — с галицийской субъектностью и отсутствием прошлого русской Украины (некоторые даты внесены, но тщательно обходится вопрос их исторического контекста).

В общем, ни рыба ни мясо — не история.