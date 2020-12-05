Одиозная депутатка предлагает жестко наказывать за задолженности по коммунальным тарифам

В Верховной Раде рассмотрят законопроект о выбивании коммунальных долгов — а, как известно, они имеются сегодня у значительной части жителей Украины. Его зарегистрировала глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова — та самая одиозная патриотическая либертарианка, которая публично обещала дискриминировать наемных рабочих, продвигала антисоциальный проект Трудового кодекса и рассуждала на тему мирового опыта стерилизации бедняков.

Это далеко не полный перечень скандальных высказываний Третьяковой, однако ни одно из них не стоило ей депутатского кресла — несмотря на возмущение профсоюзов. Депутатка обычно высказывает вполне реальные планы правящих кругов, которые зондируют общественное мнение Украины, проверяя его реакцию на самые непопулярные законодательные инициативы. Чтобы затем принять их в турборежиме, под самый конец года — когда люди больше переживают насчет праздничного салата и коронавирусного локдауна.

Скандальный законопроект, который предлагает жестко наказывать за задолженности по коммунальным тарифам, как раз и относится к потенциально взрывоопасным законам, способным не на шутку взбудоражить украинское общество. В частности, он вводит огромные штрафы за накопившиеся долги, а также предусматривает серьезные репрессивные меры — включая арест и конфискацию имущества должников. Больше того, государство получить возможность не выпускать таких людей за границу — как сейчас принято поступать с особо злостными неплательщиками алиментов. А эти меры закроют в стране огромное количество жителей Украины. Ведь они годами не платили совершенно неподъемную для них коммуналку. Не катаньем, так битьем. «Слуги народа» придумали, как выбивать из народа долги за ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В чем же состоит фактическая часть грядущего коммунального рабства? Все украинцы, которые накопили коммунальные задолженности по состоянию на 1 октября 2020 года, обязаны подписать договор о реструктуризации своего долга, и немедленно приступить к его погашению — причем, для этого больше не понадобится решение украинских судов. Помимо стандартной пени — 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки или 3,65% годовых — они должны будут заплатить штрафы — 20% от просроченных за год платежей, 30% от общей задолженности за два года, и половину суммы долга после трех лет просрочки.

Конечно, никто не захочет отдавать государству такие деньги. Многие украинцы не в состоянии обеспечивать выплаты по текущим коммунальным счетам, и они тем более не смогут оплатить драконовские штрафы от Третьяковой. Согласно исследованию Киевского международного института социологии, которое проходило в разгар прошлого отопительного сезона, только 42% украинцев тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи — а каждая пятая украинская семья вынуждена отдавать на оплату коммуналки уходит больше половины своих доходов.

Поэтому против должников планируют применять целый комплекс принудительных мер и санкций. В частности, власти смогут взыскать с должника половину его зарплаты, до 20% от суммы на его депозите, или существенную часть доходов от продажи движимого и недвижимого имущества. Кроме того, законопроект против неплательщиков предусматривает наложение запрета на управление транспортным средством или выезда за границу. А также дает возможность арестовать или даже конфисковать у гражданина его квартиру или авто.

Все это может напрямую ударить по миллионам простых людей. По данным представленная Государственной службы статистики Украины, общий уровень задолженности украинцев за жилищно-коммунальные услуги в октябре текущего года превысил сумму 56 млрд грн. В частности, задолженность по оплате за поставки и распределение природного газа составила 22,4 млрд, за поставки тепловой энергии и горячей воды — 16,7 млрд, за централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,7 млрд, за управление многоквартирным домом — 5,1 млрд за поставки и распределение электрической энергии — 5,1 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд. грн.

При этом, проект реструктуризации этого огромного долга не дает желаемых результатов. В октябре 2020 года власти заключили с населением всего 4,8 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности — а сумма реально внесенных платежей составила 24 млн грн. То есть, меньше половины от общей суммы долгов.

Нетрудно понять, что они будут расти — поскольку падение экономики и локдаун на глазах лишают доходов огромное множество украинцев. Сам факт наличия таких долгов говорит о том, что взвинченные в результате «реформ» тарифы не соответствуют реальной платежеспособности населения — говоря проще, людей поставили в ситуацию, когда они не могут платить коммуналку, чтобы не умереть с голоду. В таких условиях логично списать неподъемные для народа задолженности, как это предложили сделать некоторые украинские депутаты. Однако такая благотворительность в корне противоречит установкам международных финансовых организаций, которые являются кредиторами Украины.

«Проект написан на выполнение обязательств Украины перед МВФ, которые прописаны в меморандуме — решение вопроса с долгами по коммуналке» — говорит о законе Третьяковой глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. А это значит, что власти всерьез настроены выбивать из народа деньги — чтобы обеспечить получение жизненно необходимых для них кредитов.

Такие примеры уже были в новейшей украинской истории. Так, житель Луцка Александр Швейгер остался без квартиры из-за взыскания задолженности в размере 50 тысяч гривен — причем, ему даже не вернули разницу между суммой долга и стоимостью жилья. Подобные расправы носили избирательно-точечный характер — чтобы запугать остальных украинских должников. Однако теперь они получат законодательную базу, что поставит карательную практику на поток.

«Надо понимать, что долги ЖКХ — это не долги населения государству, это частные долги людей коммерческим предприятиям. Выбивать их с помощью государства — гадко. И мерзко то государство, которое суёт свой нос в гражданские правоотношения не с позиции защиты людей, а с позиции защиты коммерческих интересов бизнеса. Которое создаёт проблемы, вместо того, чтобы решать их. Долги — это следствие, причина — грабительские тарифы и беспредел в ЖКХ. Даже если погасить сегодня все долги в ноль, уже через год новые долги будут измеряться миллиардами. Пытаться решить проблемы в ЖКХ путем выбивания долгов — это как «мазать вавку», когда вскочил герпес, вместо того чтобы убивать его вирус. Только государство виновно в том, что возникли причины, повлекшие долги. А не люди, которых теперь государство хочет сделать крайними. Вместо того, чтобы навести порядок в ЖКХ, снизить тарифы для всех и разобраться со злостными неплательщиками, у Зеленского пошли иным путём: непомерно повышать тарифы, принуждать всех к их оплате и выбивать долги со всех без разбору» — описал эту ситуацию Александр Скубченко.

Увы, власть только ужесточает свою политику в вопросе коммунального долга. А это значит, что на границе страны может появиться барьер, ограничивающий передвижение должников — прежде всего, отправившихся на заработки мигрантов. Киев будет погашать внешние долги до последнего украинца — экономист © Facebook, Jarosława Tiupka

По иронии судьбы его поставят украинские патриоты и либералы — то есть, те самые люди, которые столько лет кричали нам о железном занавесе «совка».