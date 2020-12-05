В Верховной Раде рассмотрят законопроект о выбивании коммунальных долгов — а, как известно, они имеются сегодня у значительной части жителей Украины. Его зарегистрировала глава комитета по вопросам  социальной политики Галина Третьякова — та самая одиозная патриотическая либертарианка, которая публично обещала дискриминировать наемных рабочих, продвигала антисоциальный проект Трудового кодекса и рассуждала на тему мирового опыта стерилизации бедняков.

Это далеко не полный перечень скандальных высказываний Третьяковой, однако ни одно из них не стоило ей депутатского кресла — несмотря на возмущение профсоюзов. Депутатка обычно высказывает вполне реальные планы правящих кругов, которые зондируют общественное мнение Украины, проверяя его реакцию на самые непопулярные законодательные инициативы. Чтобы затем принять их в турборежиме, под самый конец года — когда люди больше переживают насчет праздничного салата и коронавирусного локдауна.

Скандальный законопроект, который предлагает жестко наказывать за задолженности по коммунальным тарифам, как раз и относится к потенциально взрывоопасным законам, способным не на шутку взбудоражить украинское общество. В частности, он вводит огромные штрафы за накопившиеся долги, а также предусматривает серьезные репрессивные меры — включая арест и конфискацию имущества должников. Больше того, государство получить возможность не выпускать таких людей за границу — как сейчас принято поступать с особо злостными неплательщиками алиментов. А эти меры закроют в стране огромное количество жителей Украины. Ведь они годами не платили совершенно неподъемную для них коммуналку. 

Не катаньем, так битьем. «Слуги народа» придумали, как выбивать из народа долги за ЖКХ
Не катаньем, так битьем. «Слуги народа» придумали, как выбивать из народа долги за ЖКХ
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В чем же состоит фактическая часть грядущего коммунального рабства? Все украинцы, которые накопили коммунальные задолженности  по состоянию на 1 октября 2020 года, обязаны подписать договор о реструктуризации своего долга, и немедленно приступить к его погашению — причем, для этого больше не понадобится решение украинских судов. Помимо стандартной пени — 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки или 3,65% годовых — они должны будут заплатить штрафы — 20% от просроченных за год платежей, 30% от общей задолженности за два года, и половину суммы долга после трех лет просрочки.

Конечно, никто не захочет отдавать государству такие деньги. Многие украинцы не в состоянии обеспечивать выплаты по текущим коммунальным счетам, и они тем более не смогут оплатить драконовские штрафы от Третьяковой. Согласно исследованию Киевского международного института социологии, которое проходило в разгар прошлого отопительного сезона, только 42% украинцев тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи — а каждая пятая украинская семья вынуждена отдавать на оплату коммуналки уходит больше половины своих доходов.

Поэтому против должников планируют применять целый комплекс принудительных мер и санкций. В частности, власти смогут взыскать с должника половину его зарплаты, до 20% от суммы на его депозите, или существенную часть доходов от продажи движимого и недвижимого имущества. Кроме того, законопроект против неплательщиков предусматривает наложение запрета на управление транспортным средством или выезда за границу. А также дает возможность арестовать или даже конфисковать у гражданина его квартиру или авто.

Все это может напрямую ударить по миллионам простых людей. По данным представленная Государственной службы статистики Украины, общий уровень задолженности украинцев за жилищно-коммунальные услуги в октябре текущего года превысил сумму 56 млрд грн. В частности, задолженность по оплате за поставки и распределение природного газа составила 22,4 млрд, за поставки тепловой энергии и горячей воды — 16,7 млрд, за централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,7 млрд, за управление многоквартирным домом — 5,1 млрд за поставки и распределение электрической энергии — 5,1 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд. грн.

При этом, проект реструктуризации этого огромного долга не дает желаемых результатов. В октябре 2020 года власти заключили с населением всего 4,8 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности — а сумма реально внесенных платежей составила 24 млн грн. То есть, меньше половины от общей суммы долгов.

Нетрудно понять, что они будут расти — поскольку падение экономики и локдаун на глазах лишают доходов огромное множество украинцев. Сам факт наличия таких долгов говорит о том, что взвинченные в результате «реформ» тарифы не соответствуют реальной платежеспособности населения — говоря проще, людей поставили в ситуацию, когда они не могут платить коммуналку, чтобы не умереть с голоду. В таких условиях логично списать неподъемные для народа задолженности, как это предложили сделать некоторые украинские депутаты. Однако такая благотворительность в корне противоречит установкам международных финансовых организаций, которые являются кредиторами Украины.

«Проект написан на выполнение обязательств Украины перед МВФ, которые прописаны в меморандуме — решение вопроса с долгами по коммуналке» — говорит о законе Третьяковой глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. А это значит, что власти всерьез настроены выбивать из народа деньги — чтобы обеспечить получение жизненно необходимых для них кредитов.

Такие примеры уже были в новейшей украинской истории. Так, житель Луцка Александр Швейгер остался без квартиры из-за взыскания задолженности в размере 50 тысяч гривен — причем, ему даже не вернули разницу между суммой долга и стоимостью жилья. Подобные расправы носили избирательно-точечный характер — чтобы запугать остальных украинских должников. Однако теперь они получат законодательную базу, что поставит карательную практику на поток.

«Надо понимать, что долги ЖКХ — это не долги населения государству, это частные долги людей коммерческим предприятиям. Выбивать их с помощью государства — гадко. И мерзко то государство, которое суёт свой нос в гражданские правоотношения не с позиции защиты людей, а с позиции защиты коммерческих интересов бизнеса. Которое создаёт проблемы, вместо того, чтобы решать их. Долги — это следствие, причина — грабительские тарифы и беспредел в ЖКХ. Даже если погасить сегодня все долги в ноль, уже через год новые долги будут измеряться миллиардами. Пытаться решить проблемы в ЖКХ путем выбивания долгов — это как «мазать вавку», когда вскочил герпес, вместо того чтобы убивать его вирус. Только государство виновно в том, что возникли причины, повлекшие долги. А не люди, которых теперь государство хочет сделать крайними. Вместо того, чтобы навести порядок в ЖКХ, снизить тарифы для всех и разобраться со злостными неплательщиками, у Зеленского пошли иным путём: непомерно повышать тарифы, принуждать всех к их оплате и выбивать долги со всех без разбору» — описал эту ситуацию Александр Скубченко.

Увы, власть только ужесточает свою политику в вопросе коммунального долга. А это значит, что на границе страны может появиться барьер, ограничивающий передвижение должников — прежде всего, отправившихся на заработки мигрантов. 

Киев будет погашать внешние долги до последнего украинца — экономист
Киев будет погашать внешние долги до последнего украинца — экономист
© Facebook, Jarosława Tiupka

По иронии судьбы его поставят украинские патриоты и либералы — то есть, те самые люди, которые столько лет кричали нам о железном занавесе «совка».