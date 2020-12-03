То, о чем в своё время говорили украинские политэмигранты - о госперевороте, о гражданской войне, о воровстве заказчиков и исполнителей Евромайдана, сегодня на Украине звучит из каждого утюга

Пребывая на вынужденной удаленке, мы кажемся пресными и беззубыми по сравнению с некоторыми «внезапно прозревшими» резидентами. И это хорошо: в конце концов, главный потребитель информации находится именно в Украине.

Конечно, попадаются и зоологические экземпляры, которые считают весь мир глупее себя. Недавно я цитировал в одной из статей, но снова повторю слова главного редактора журнала «Тиждень» Дмитрий Крапивенко, уверяющего, будто изложение истинного положения дел на Украине транслируется исключительно с целью «в корне изменить повестку дня, сказав, что у нас идёт гражданская война, что независимости нет, что страна под внешним управлением, что Майдан был переворотом…».

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Романа Ващука, который детально рассказал о механизме иностранного управления украинской колонией, взять бы господина Крапивенко и заставить пропеть интервью канадского дипломата под бандуру, а потом гордую рамочку «участник государственного переворота» от Зоряна Шкиряка (который украсил ею свой Фейсбук) на голову натянуть — для лучшей запоминаемости простой истины, что врать людям — нехорошо.

Если отставить эмоции в сторону, сейчас у майданного режима действительно большие проблемы в информационной сфере. Надо быть абсолютным неадекватом, чтобы утверждать, будто дела на Украине идут в правильном направлении, и в то же время власти необходимо изыскивать объяснения, почему так получилось. Ссылки на «папередников» уже не работают, мантра «Россия — агрессор» шумит громко, но не кормит народ, не лечит, не греет.

А списать украденные на мемориале «революции гидности» десятки миллионов гривен на «происки Путина», конечно же, можно, однако не слишком убедительно.

Рейтинги формально объединяющей Украину фигуры президента летят в тартарары — вместе с его правящей партией, которая вынуждена брать на себя ответственность за всё более и более непопулярные решения. Так, один из наиболее заметных народных депутатов от «Слуг народа» Максим Бужанский с горечью рассказывает, как их используют для реализации губительных для Украины решений.

«В процессе переговоров с МВФ весной была чётко озвучена позиция. Условием получения кредита есть принятие двух законов, о рынке земли и о банках, — пишет Бужанский. — И вдруг выясняется, что для получения второго транша нужно сделать ещё уйму всего, не пойми чего. Причём условия фантазируются на ровном месте и выглядят уже не как политическая смерть тех, кто готов за них голосовать, а как окончательная отмена независимости государства. Уже через пару дней по парламенту будут бегать добрые люди с честными глазами, убеждая, что в этот раз всё обязательно получится. Спросите у них про законы о земле и о банках, как так вышло, что они приняты, а нас банально кинули на второй транш?.. Красиво вышло, зеркальце дали, а бусы нет, согласитесь, обидно».

Битва за землю: в чьих интересах Киев проводит земельную реформу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Принять новый цензурный «Закон о медиа» украинскую власть подталкивает американская поверенная в делах Кристина Квин (американцы плотно мониторят ситуацию на Украине и чутко улавливают тенденции), готовится репрессивный законопроект о «коллаборантах», усиливается тотальное давление на русский язык и любые проявления симпатии к России или СССР. То есть — поскольку реальных успехов не имеется — стараются зачистить информационное пространство.

Параллельно идёт наступление не только на оппозиционное общественное мнение, но и на традиционные семейные ценности (в чём можно усмотреть и накат на позиции канонической церкви). Так, проект «Закона о медиа» устанавливает штраф до 354 тысяч гривен за критику сексуальных меньшинств, гей-парадов и ЛГБТ. Чрезвычайно необходимая инициатива на фоне последствий пандемии, непосильных тарифов, кризиса экономики и пустой казны…

Нарастающее внутреннее напряжение необходимо обратить в некие радикальные шаги, которые помогут власти разрядить обстановку. Но какие: дефолт, новый Майдан, «маленькая победоносная война»?

Недавно на Украине побывал командующий ВВС Турции генерал армии Хасан Кючюкакюз, посетивший бригаду тактической авиации воздушного командования «Центр» ВВС Украины; обсуждалось обучение украинских операторов турецких БПЛА Bayraktar TB2 и опыт боевых действий ВСУ в Донбассе.

«В это же время в Украине, по сообщению некоторых СМИ, состоялись секретные военные учения, связанные с "освобождением" Крыма и Донбасса. Не исключено, что эти маневры продолжаются и могут перерасти в реальные боевые действия», — в комментарии «Независимой газете» говорит военный эксперт, полковник запаса Владимир Попов.

Киев и ЛДНР не договорились об открытии КПВВ в Донбассе © РИА Новости, Максим Захаров | Перейти в фотобанк

Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов пишет: «Увеличилось перемещение военной техники, тяжёлого вооружения, снарядов, боеприпасов, продовольствия, ГСМ и т. д. в так называемую зону ООС. Кроме того, увеличились поставки ГСМ из других стран, в том числе и из братской Белоруссии. По прогнозам компетентных специалистов, противник планирует завершить подготовку к наступательным действиям к началу февраля».

Поток подобной информации нарастает, и даже обычные люди сообщают в социальных сетях об усилении бомбардировок вдоль линии соприкосновения.

Приход к власти администрации Джо Байдена даёт киевскому режиму надежду на спасение — в первую очередь финансовое. Но это же потребует от украинской стороны выполнения безоговорочных и необсуждаемых указаний. Учитывая, что Байден считает главным противником США именно Россию, а украинские «ястребы» вдохновлены победоносной кампанией Азербайджана, опасность вооружённой провокации на Донбассе возрастает.

При этом провокация может иметь не столько военное значение (вмешательство России купирует широкомасштабное наступление), сколько пропагандистское измерение, продиктованное надеждой получить максимальные финансовые преференции в критический для Украины период. Киеву очень нужны реальные деньги и иллюзия очередной перемоги.