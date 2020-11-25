Трамп продолжает чисто академическое сопротивление, утверждая, что намерен дойти до Верховного суда в борьбе с фальсификациями на выборах. Но после того как Пенсильвания, Мичиган и Невада подтвердили победу Байдена, а сам Трамп распорядился начать процедуру передачи власти, его шансы остаться на посту стали стремиться к нулю

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Трамп косвенно признал победу своего оппонента (хоть и не заявил об этом прямо). Команда действующего президента, активное бегство из которой началось на прошлой неделе, поучила от своего лидера отчётливый сигнал: упираться больше не надо, пора каждому подумать о своём будущем.

Судя по тому, что Байден заявил об отказе от судебного преследования Трампа после ухода последнего с поста президента, о своём будущем Трамп уже подумал и некое неформальное соглашение с демократами заключил.

Похоже, что демократы, пытаясь стабилизировать ситуацию в стране и избежать массовых протестов недовольных исходом выборов сторонников Трампа, вынуждены были пойти с ним на компромисс. Не уверен, что им это поможет, в конце концов, противоречия, разрывающие Америку, являются противоречиями не между Байденом и Трампом, не между республиканцами и демократами, а между финансовым (глобальным, компрадорским) и промышленным (национальным, производственным) капиталом.

В принципе, несмотря на практически признанное поражение, Трамп может быть доволен результатами своего президентства.

Пару недель назад с большим программным материалом в американской прессе выступила Хиллари Клинтон. Очерченные ею приоритеты внешней и внутренней политики администрации Байдена во многом повторяли программу Трампа. Теперь же сам Байден, выступая перед сторонниками, заявил, что его политика будет коренным образом отличаться от политики администрации Обамы, которую он же на пару с Хиллари и определял.

Мотивировал такое изменение приоритетов Байден просто. Трамп, по его мнению, коренным образом изменил политический ландшафт, и теперь речь идёт об «Америке в первую очередь», или «Америке в одиночестве». Практически это перефразированный лозунг Трампа «Сделать Америку вновь великой».

Американские выборы как промежуточный финиш © AP, Ted S. Warren

Но они, безусловно, попытаются на российском направлении перейти от свойственного Трампу режима давления с целью достижения договорённости на американских условиях к режиму конфронтации с целью разрушения России и ликвидации её как одного из глобальных центров силы. Для демократов не будет приоритетом возвращение американской промышленности на американскую землю. Их будет куда больше интересовать создание финансовому капиталу благоприятных условий для дальнейшего расширения банковских спекуляций.

Кроме того, Байден заявил о намерении принять новый закон о мигрантах, который обеспечит американским гражданством 11 миллионов нелегалов. Трамп планировал их выслать за пределы США. Можно не сомневаться, что данный законопроект вызовет куда более упорную борьбу республиканских и демократических законодателей, чем все внешнеполитические проблемы, вместе взятые. Ведь речь идёт об одиннадцати миллионах потенциальных новых избирателей, которые будут поддерживать облагодетельствовавших их демократов.

Если Байдену удастся провести закон, то республиканцам будет крайне трудно вернуться к власти законным путём в ближайшие пару десятилетий. Страна расколота пополам, а одиннадцать миллионов голосов — солидный перевес, который республиканцам будет нечем перебить. Особенно в условиях, когда сторонники Байдена заявляли, что проголосуют за него, даже если он окажется серийным убийцей и насильником и совершит что-то ужасное с ними самими или с их детьми.

Очевидно, что такой подход будет распространяться и на других демократических кандидатов. Равно как республиканские реднеки будут голосовать за своих, какие бы преступления они ни совершили.

«Америка вернулась!»: Байден решил бросить вызов противникам © REUTERS, Jonathan Ernst

Они пытаются избежать дальнейшего развития противостояния в расколотом американском обществе, обещая отказаться от расследования деятельности Трампа на посту президента (впрочем, это обещание столь расплывчато, что может быть легко нарушено без ущерба для репутации нарушивших — Байден обещал лишь от своего имени, а демократическое большинство в палате представителей Конгресса может придерживаться иного мнения.

Кроме того, демократы признали, что значительную часть инициатив Трампа в области внешней и внутренней политики они уже не могут отменить. Они попытаются их видоизменить под свои нужды, формально оставив наследие Трампа в неприкосновенности.

Всё это свидетельствует о том, что борьба глобалистов и консерваторов в США не закончена. Наоборот, она вступает в наиболее опасную фазу. После прошедших выборов и взаимных обвинений значительная доля американцев прекратила верить в силу закона и уверовала в закон силы. Если Трампу дадут спокойно уйти на покой в обмен на отказ от продолжения борьбы, то его сторонники (половина Америки) на время будут парализованы и разочарованы поражением и предательством лидера.

Но Трамп был лишь лицом трампизма. Харизматичным, неординарным, но всего лишь лицом. Как уже говорилось, противоречия между левыми либералами и правыми консерваторами, определяющие повестку дня практически во всём мире (далеко не в одной только Америке), слишком системны и неразрешимы для того, чтобы их можно было нивелировать, просто избавившись от Трампа.

Есть последовательный враг леволиберальных глобалистов Руди Джулиани. Он был их врагом до Трампа, был вместе с Трампом и останется после Трампа.

Джулиани является вполне самостоятельной в финансовом, профессиональном и политическом смысле фигурой. Более того, как политик он значительно опытнее Трампа. Но и Джулиани не одинок. За ним стоят те же люди (и те же деньги), которые стояли за Трампом. Главное же, что как демократы (леволиберальные глобалисты) ни изворачиваются, какие ни придумывают поводы и методы для сохранения власти в своих руках, они обречены. Обречены не потому, что глупее или хуже своих консервативных оппонентов (возможно, и умнее, и лучше: такие оценки всё равно субъективны).

США и концепция «ограниченного лидерства» © CC0, Pixabay

В условиях глобального системного кризиса (причём кризиса именно системы леволиберального глобализма, представители которой провозгласили в начале 1990-х «конец истории», но ошиблись) количество доступного для привлечения американцами внешнего ресурса постоянно падает, будет также постоянно падать дальше. Так что любая победа демократов в США лишь продлевает агонию системы и уменьшает шансы Америки как государства на оперативное возрождение.

Кстати, Байден уже заявил, что первые месяцы своего правления будет сосредоточен на мигрантах и борьбе с ковидом. Достойное занятие, главное, очень далёкое от ожидаемой частью европейцев и украинцами разморозки внешнеполитической активности США на Старом Континенте.

Не знаю, чем закончится противостояние «двух Америк» для Трампа и Байдена лично, но США с каждым днём всё больше теряют шансы вернуть былое величие, зато шансы потерять пока сохраняющуюся субъектность постоянно растут.