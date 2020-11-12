Украинцев ожидает долгий системный кризис

Организация Объединенных Наций опубликовала прогноз о социальных последствиях коронавируса, отмечая, что по итогам пандемии за чертой бедности окажутся более девяти миллионов украинцев. Согласно только что опубликованным данным Управления ООН по координации гуманитарных действий (UN OCHA), 80% украинских семей уже сейчас потеряли доходы в результате коронавирусного кризиса, медицина становится недоступной, а социально-экономическая ситуация на Донбассе становится еще более тяжелой для его жителей.

Социальные контуры грядущей катастрофы просматриваются уже сейчас. По состоянию на начало ноября украинские клиники переполнены, а медицинская система перегружена до отказа, что ежедневно приводит к драматическим ситуациям. Так, 11 ноября жительница Черкасской области родила ребенка прямо на пороге больницы, куда ее не пустили из-за перегруженности пациентами с коронавирусом. Перед роженицей, у которой уже начались схватки, просто закрыли входные двери. Эксперт: Украинская медицина находится в состоянии агонии © РИА Новости Украина Евгений Котенко

«У меня уже доходило до истерики: кричать не было смысла, здесь никто не открывает. Мы звонили, я трижды бегал к девушкам на другой вход в больницу, они также ничем не помогли. Я просил о помощи, у меня жена рожала», — рассказывает об этом ее муж Александр Киркич, которому пришлось принимать роды самому.

В комментариях к этой новости говорят, что подобный случай не является чем-то необыкновенным и врачи на Черкасчине прямо рекомендуют женщинам оставаться для родов дома — как это было в далекие дедовские времена. А главный санитарный врач Украины официально отменил в больницах все плановые операции, за исключением неотложных. Что очевидно указывает на коллапс супрунизированного здравоохранения.

Такой же коллапс ожидает в будущем украинскую экономику, в первую очередь малый и средний бизнес. Они станут жертвами так называемого локдауна выходного дня, который вводится сейчас украинским правительством. Большинство предприятий сферы услуг, торговли и общепита будут закрыты на выходные и праздники как минимум до апреля, что приведет к массовому разорению магазинов или кафе. Это не поможет борьбе с болезнью, однако украинское государство не в состоянии ввести полноценный карантин, компенсируя гражданам его экономические потери, и просто-напросто имитирует борьбу против опасной инфекции.

Впрочем, украинская ситуация является одним из крайних проявлений общих глобальных трендов. Она как бы указывает на то, чем может закончится для человечества кризисная зима. ВОЗ констатирует, что ковид распространяется по планете рекордными темпами, хотя на деле они еще выше, поскольку большинство случаев заболевания не учитывается практически повсеместно.

Нагрузка на клиники растет каждый день, коек не хватает, лекарств и защитных средств — тоже. И все это приведет в ближайшие месяцы к самым драматичным последствиям — для мировой экономики, для различных государств и для миллионов людей.

Жизнь будет стремительно меняться, постепенно форматируя окружающую нас повседневность. Вчерашние ковид-диссиденты начнут спорить о сравнительной эффективности антикоагулянтов — точно так же, как раньше они обсуждали теории вирусного заговора. Медики, которые борются сейчас за спасение задыхающихся людей, столкнутся с огромной армией страдающих «постковидным синдромом», до которых сейчас просто не доходят руки, и на ближайшие годы это станет главным направлением развития мировой медицины.

А сами представления об инфекции COVID-19 тоже претерпят серьезные изменения — особенно в сравнении с первыми представлениями об этой болезни, которые начали бытовать в начале 2020 года и до сих пор укоренены в сознании масс.

Но главные перемены могут произойти именно в социальной сфере, что очень хорошо заметно на примере украинского кейса. Коллапс системы здравоохранения, которая разваливается сейчас из-за постоянно растущей нагрузки, приведет к тому, что эту систему постараются полностью демонтировать — чтобы в будущем бедные боролись с болезнями дома, исходя из принципа «каждый сам за себя», сражаясь за выживание без помощи равнодушного к их судьбе государства.

Заветы Ульяны Супрун будут внедряться в жизнь еще быстрее, чем раньше, а экономия на здоровье нации окончательно превратится в норму для патриотических политиков и чиновников.

В свою очередь, это приведет к попыткам уничтожить остатки пенсионной системы. Неолиберальные эксперты уже рассказывают о том, что в тяжелых условиях пандемии общество не может и не должно содержать честно отработавших всю свою трудовую жизнь стариков. Социальная поддержка со стороны государства тоже уйдет в прошлое — потому что Украина заканчивает год с рекордными показателями внешнего долга, так что бюджетных денег будет хватать только на выплаты долгов по кредитам и поддержу патриотического кино. А каждое новое поколение молодежи начнет свыкаться с тем, что ему придется жить хуже, чем жили его родители: без качественного образования, которое постепенно сменится дистанционными курсами по зуму и скайпу.

Все это указывает на очевидную несостоятельность общественного строя, который господствует сейчас на большей части планеты. Это предельно атомизованный мир, нацеленный на извлечение прибыли, где все озабочены своими частными интересами — так, что это делает невозможным даже нормальную организацию медицинского карантина в условиях беспрецедентного вызова пандемии. Современная Украина, превратившаяся в полигон неолиберальных реформ, служит ярким подтверждением кризиса, с которым столкнулся сейчас глобальный капитализм, предостерегая своим печальным примером другие страны. Лесев: Работающая на последнем издыхании украинская медицина все равно обслуживает только элиту © Facebook, Игорь Лесев

Однако проблема в том, что этот строй не собирается умирать. Он бодрится, стараясь выглядеть вечно молодым победителем в бесконечном поединке истории — словно Джо Байден, выигравший сейчас президентскую гонку в главном капиталистическом государстве планеты. Его адепты хотят, чтобы умирали миллионы простых и бедных людей — от болезней, войны, бедности, криминала. И призывают питать этими жертвами буксующую систему, удешевляя труд и сбрасывая расходы на социалку, которую планируют демонтировать в течение жизни нескольких поколений.



Украинцев даже не спрашивают, согласны ли они с таким будущим. Их просто ставят сейчас перед фактом, оставляя за чертой бедности, без работы и захлопывая двери в больницы.