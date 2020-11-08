В последнее время господин Зеленский теряет остатки самообладания, что можно объяснить диким, животным страхом перед своей грядущей судьбой. Которую, впрочем, он выбрал себе сам

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байдена сулят ему мало хорошего. Резкое усиление влияния байденского подельника Порошенко означает переток аморфной массы набранных по объявлению «патриотов» из «Слуги народа» под более надёжную крышу.

Отчаянно стараясь перехватить «патриотическую» повестку дня, до одури опасаясь уличных и кабинетных майданщиков, Зеленский каждый шаг вынужден предпринимать, оглядываясь на эту стаю. Даже не посмел толком поздравить завоевавшего чемпионский титул Александра Усика (поскольку среди майданщиков у Александра дурная слава «ватника»), зато рассыпался мелким бесом перед убийцей итальянских журналистов Виталием Маркивом.

Ладно, допустим, итальянский Апелляционного суд оправдал Маркива, не найдя достаточного количества явных улик или из-за процессуальных нарушений. Но телефон-то бравого «добровольца» с его фотографиями издевательств и пыток людей на Донбассе существует, и отвратительные фото давно являются достоянием общественности. Но это, как сообщается, не помешало израсходовать на защиту Маркива 35 миллионов 86 тысяч бюджетных гривен, оплатить чартерный авиарейс за почти 836 тысяч гривен и встречать Виталия почетным караулом в киевском аэропорту.

Названа сумма, в которую обошлось Авакову возвращение Маркива © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк Сергей Шабовта. — Вероятно, для господина Авакова и его окружения это нормально, когда человек себя связывает с нацистской символикой, фотографируется с пленными, которых он пытает и прочее. Маркив сам по себе — патологическая личность, и такие люди не украшают нашу страну».

Но президент Украины придерживается прямо противоположного мнения.

«Вы молодец, круто, что у нас такие бойцы. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться», — сказал Владимир Зеленский Виталию Маркиву во время личной аудиенции и особо подчеркнул, что освобождённый добробатовец является на Украине «примером для многих».

Интересно, хотел бы господин Зеленский, чтобы человек, участвовавший в жестоких пытках и бессудных убийствах, стал примером для его собственных детей?

Освобождение нацгвардейца Маркива в Италии: болезненное прощание с иллюзиями © REUTERS, Gleb Garanich

Но Владимир Александрович занят исключительно собственным выживанием и потому стал рабом тех, кто ему действительно угрожает, и наглядным воплощением связанного с майданом абсурда нашей действительности. Абсурда тотального, повсеместного, вошедшего в привычку.

Вот недопосаженный за свои многочисленные преступления и коррупцию Пётр Порошенко с трибуны Рады выставляет ультиматум, который правительству нужно выполнить в течение 72 часов: «Немедленно открыть ведомственные больницы, включая „Феофанию", где решение должен принять Зеленский. И поместить туда тех, кому не хватает места в больницах». Какой заботливый радетель о народном благе, оказывается, этот организатор кровавой братоубийственной войны, ограбивший до нитки миллионы своих соотечественников.

Аваков лично сопровождает на Украину оправданного итальянским судом убийцу Маркива © avakov.com

Если бы знали русскую литературную классику, вспомнили бы знаменитый рассказ Константина Паустовского «Фиолетовый луч» — как в Киеве хозяйничали петлюровцы: «Особенно веселило киевлян то обстоятельство, что в первые дни петлюровской власти опереточные гайдамаки ходили по Крещатику со стремянками, влезали на них, снимали все русские вывески и вешали вместо них украинские». Но русское образование благодаря Зеленскому на Украине ликвидировано.

Вот украинская пресса с триумфом рассказывает, что изобличена огромная сеть, генерирующая «российские фейки».

«Треть этих фейков касается Украины. Самый популярный тезис — "Украина — это failed state". В постах подчеркивалось, что Украина — коррумпированное государство, где при власти находятся неонацисты, — рассказывает о кознях Москвы украинский портал Liga.net. — Однако были случаи, когда фейки достигали своей цели. В 2016 году российская сеть распространяла фейки против оппонента Дональда Трампа Хиллари Клинтон и ее мужа Билла Клинтона. Хиллари обвиняли в коррупции, а ее мужа — в супружеской неверности».

Алло, гараж (как говорит в таких случаях Игорь Коломойский), а как насчёт того, что против неверного мужа Хиллари в 90-х годах шло официальное расследование Конгресса США, едва не закончившееся импичментом, а сам Билл Клинтон публично каялся в своей супружеской неверности. Как и получившие широкий резонанс расследования СМИ по деятельности фонда Клинтонов. Но «борцы с российскими фейками» такие…

Зеленский отреагировал на освобождение украинского нацгвардейца Маркива © пресс-служба президента Украины Ульяны Супрун и ее мужа Марка StopFake, который от Facebook получил право блокировать неугодный контент на Украине. И получили эту привилегию супруги Супрун от Екатерины Крук, которая раньше сама работала в StopFake, а теперь возглавляет украинское представительство Facebook (хотя офис почему-то находится в Польше).

Транснациональные корпорации, к которым относится и милейший Facebook, могут скрутить шею даже самому могущественному человеку в мире, которым формально является президент Соединённых Штатов Америки, — куда уж сопротивляться провинциальному актеру из Киева. И неонациста подрастающему поколению Зеленский в пример поставит, и чужим холуям угождать будет, и землю украинскую продаст кому надо, а именно американским, британским и прочим европейским латифундистам.

В обещанную Европу мы отправляемся по частям, словно расчленённый труп в мусорных баках. Для начала — заоблачными тарифами. Так, цены на электроэнергию составляют в Норвегии 4,19 евро/МВт-ч, в Швеции 4,09 евро/МВт-ч, в Дании 4,17 евро/МВт-ч, во Франции 26,7 евро/МВт-ч, в Германии 23,4 евро/МВт-ч, в Австрии 28,08 евро/МВт-ч. А на Украине — бинго!!! — 42,63 евро/МВт-ч.

Как загадочно выразился глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов, «Украина займется построением устойчивой орбитальной экономики». И признался, что в первый же день работы был вызван в посольство США, где ему «дали понять, с кем дружить, а с кем — нет».

Привет, инопланетяне, незалежность заказывали?