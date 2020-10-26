Украинские избиратели разочаровались в несостоявшемся президенте Голобородько

Выборы в местные советы стали для президента Зеленского эпизодом известной сказки — когда часы бьют полночь, и карета превращается в тыкву, а сказочная принцесса вновь принимает облик невзрачной Золушки.

Предварительные результаты народного волеизъявления, засвидетельствовали два основных момента: рекордно низкую явку избирателей и провал партии «Слуга народа», которая досрочно проиграла выборы мэров во всех крупных городах Украины и заняла неприлично низкие результаты на выборах в местные советы.

Внутренняя связь этих факторов очевидна. От Зеленского отказалась основная часть его электората. Все те, кто поддерживал его в надежде на изменение политического курса Евромайдана, сформулированного в виде емкой формулы «армія, віра, мова» — к которой, впрочем, стоило бы добавить повышение тарифов и постоянное падение уровня жизни.

Увы, минувший год подтвердил наши скептические прогнозы, озвученные во время апрельской эйфории 2019 года. Из Зеленского так и не вышло героя сериала «Слуга народа» Голобородько — он послушно продолжает линию своего одиозного предшественника, и это лишило его массовой поддержки разочарованных избирателей. Они предпочли вновь проголосовать за бывших «регионалов» или вообще не пришли на выборы — справедливо полагая, что их результат не сможет существенно повлиять на жизнь простых «маленьких» украинцев.

Причем, от голосования отказалась и якобы настроенная за Зеленского молодежь — несмотря на то, что ее бесхитростно пытались заманить на участки фиктивным опросом по поводу легализации марихуаны. Эксперт объяснил, чем Зеленский похож на старый iPhone © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Конечно, это убийственный удар по личному имиджу Владимира Зеленского — потому что, на самом деле, именно он тянул на себе рейтинг партии власти. Получив беспрецедентную поддержку людей, президент цинично обманул надежды поддержавших его украинцев — надежды на мир и восстановление ликвидированных гражданских прав, надежды на независимость от внешнего управления и изменение социально-экономической политики. Как показали выборы, избиратели оценили этот обман в полной мере, сделав из него конкретные выводы», — справедливо говорит об этом известный правозащитник и бывший депутат парламента Владимир Чемерис.

«Нынешние выборы — это такой себе референдум о доверии Зеленскому. И, что-то мне подсказывает, его результат Зеленскому не понравится. На участки дошли пенсионеры, фанатики и несколько процентов зевак. Делать на основании результатов данных «выборов» какие-то выводы по политическим раскладам в масштабах страны довольно бессмысленно. Кроме одного — у Зеленского электората больше нет. Есть те, кто к нему еще нормально относится, «поняв и простив», но электората — нет», — вторит Чемерису киевский журналист Вячеслав Чечило.

Активное голосование пенсионеров, которые предсказуемо голосовали за «крепких хозяйственников», за кандидатов с социальными лозунгами и условную Партию мира уже вызвали настоящую истерику у профессиональных украинских патриотов. Это особенно заметно в Киеве, где представитель ОПЗЖ Александр Попов проходит во второй тур выборов мэра украинской столицы. И «лидеры мнений» из числа местного правого бомонда уже призвали к репрессиям против поддерживающих его избирателей.

«Второе место Попова на мэрских в Киеве согласно предварительным данным экзитполов — красноречивый аргумент в пользу конституционного запрета голосования для пенсионеров», —заявил националистический пропагандист Сергей Иванов.

Его слова являются красноречивым аргументом в пользу конституционного запрета разжигания ненависти. Националисты, которые годами расчеловечивали жителей Донбасса и ненавистную «вату», перешли к травле пожилых людей — при том, что мизерные украинские пенсии и без того не могут обеспечить нормальную жизнь на старости лет.

Стабильно проигрывая на выборах, Партия войны полагается только на уличное насилие, которое помогает ей терроризировать недовольных. И не удивительно, что она мечтает поразить своих оппонентов в гражданских правах, сделав их привилегией правого меньшинства. Просто потому, что остальные украинцы не являются для националистов ни полноценными гражданами, ни людьми.

Впрочем, у Зеленского тоже не будут обращать внимания на настроения большинства украинского общества, которое отвернулось от него по итогам минувших выборов. «Слуга народа» будет продолжать прежний курс — в интересах иностранных кураторов и политического класса Евромайдана — не питая больших надежд относительно своего политического будущего.

Аморфная парламентская фракция «Зе-Команды» начнет рассыпаться по мере дальнейшего падения своих рейтингов — как это случилось в прошлом году с блоком Петра Порошенко. Большинство ее представителей примкнут к лагерю «Европейской солидарности» или «Голоса», а другие начнут заигрывать с «Оппозиционной платформой — За жизнь» или с влиятельными мэрами основных городов страны, которые окончательно превратятся в могущественных региональных баронов.

Эта агония может быть долгой, потому что у Зеленского явно не заинтересованы в проведении досрочных парламентских выборов, не говоря уже о досрочных выборах президента. Однако «слуге народа» придется сживаться с незавидным статусом хромой утки. От него будут убегать потенциальные политические партнеры вроде Кличко — потому что нынешний уровень народной поддержки практически не оставляет Владимиру Александровичу шансов на переизбрание в следующем цикле. Зеленский дал команду не пустить Попова во второй тур - Кличко © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

А ведь самое худшее впереди — коронавирусная пандемия и заведомо проваленный отопительный сезон явно не добавит ему народной любви. И очевидно, что Золушка не сможет снова превратиться в принцессу.

Впрочем, все это мало повлияет на положение большинства украинских граждан, которым предстоит суровая борьба за выживание. Результаты выборов вряд ли внушают им особенный оптимизм, поскольку по их итогам не произойдет никаких существенных политических или социально-экономических перемен. Чтобы добыть эти перемены, нужна продолжительная борьба — как это произошло в Чили, где народ целый год выходил на уличные протесты, и в итоге добился состоявшегося вчера референдума, который позволит покончить с неолиберальной конституцией диктатора Пиночета.

Это вернет людям право на бесплатное образование, медицину и соцстандарты — и украинцам пора перенимать актуальный опыт Латинской Америки, не надеясь на доброго царя, которым представлялся многим разочаровавший страну Зеленский.