Украинские политики стесняются говорить, что киевских евреев убивали нацисты

Годовщина массового убийства киевских евреев в Бабьем Яру прошла в Киеве под знаком дежурных официальных мероприятий, среди которых нашлось место художественной инсталляции Ильи Хржановского — режиссера скандального фильма «Дау», где снимался российский нацист Тесак. Хотя, впрочем, большинство представителей украинского политического бомонда не приехали на место расстрелов, ограничившись краткими траурными постами в социальных сетях.

Эти дежурные выражения скорби объединяла характерная общая черта — практически все чиновники и депутаты, которые поднимали тему Бабьего Яра, не написали о том, кто именно убивал в нем еврейское население Киева. Они проявляли настоящие чудеса изворотливости, чтобы только не назвать имена виновников куреневской резни — германских нацистов и прислуживавших им полицейских коллаборантов из числа Буковинского и Киевского куреней ОУН, которые несут свою долю ответственности за это страшное преступление. Так что несведущему в истории читателю могло показаться, будто жертвы Бабьего Яра погибли от чьей-то таинственной руки или уничтожили сами себя, как любят выражаться в таких неудобных случаях профессиональные украинские патриоты.

«Сегодня Украина чтит память жертв трагедии Бабьего Яра. Масштабы этого бедствия стали болью не только для Украины, но и для всего мира. Только потому, что кто-то считал себя вправе отнимать жизнь, погибли десятки, сотни тысяч людей», — написал на фейсбуке спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. Однако он почему-то не стал уточнять, кто же этот таинственный «кто-то». Таким же образом поступил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По его словам, убийства евреев устроили некие анонимные «человеконенавистники», которые, судя по всему, не имели ни национальности, ни идеологических взглядов. «Холокост-Дисней». Скандального режиссера Хржановского призвали уволить из мемориального центра «Бабий Яр» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Трагедия Бабьего Яра — горькая страница общей истории Украины и Европы, когда более ста тысяч человек стали жертвами ненависти и жестокости», — написала действующая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она тоже не рассказала о том, кто демонстрировал в сорок первом эту ненависть и жестокость, кто отдавал приказ о расстреле невинных людей и кто нажимал на гашетки пулеметов, закапывая потом в песке обнаженные трупы. Ну а прозвучавшее упоминание об общей судьбе с Европой звучит в этом контексте особым цинизмом. Ведь массовые убийства организовали нацистские «евроинтеграторы», которые тащили Украину в «единое европейское пространство» Германского Рейха в качестве зачищенной от «лишних» людей колонии.

Убийцы Бабьего Яра не упоминались в официальном сообщении Службы безопасности Украины и в коммюнике посольства США, где определяется украинская политическая повестка. Кроме того, об этом промолчали большинство топовых СМИ. «Вечером был пятиминутный сюжет в Телевизионной службе новостей на канале 1+1. И там тоже умудрились не сказать о том, кто же убил десятки тысяч евреев. Один раз промелькнуло слово «оккупанты» — но поди пойми сейчас о ком речь. Красная Армия у них тоже оккупанты», — написал об этом на фейсбуке журналист Сергей Гузь, основатель Киевского независимого медиапрофсоюза.

Это ироническое замечание попало точно в цель. Заболевший корнавирусом Петр Порошенко тоже написал большой пост об убийствах Бабьего Яра, ни слова не сказав о нацистах, но зато не упустил случая ввернуть фразу о современной России. «Наша земля уже шесть лет страдает от посягательств агрессора», — сообщил бывший президент Украины. При этом он благоразумно воздержался по поводу осуждения немецкой агрессии против СССР, чтобы ненароком не задеть тонкие чувства Ангелы Меркель.

В том же духе высказалась его соратница по партии Иванна Климпуш-Цинцадзе, делая тонкие намеки в адрес Москвы. «Сейчас, когда по всей планете автократии снова поднимают голову, память о жертвах Холокоста должна побуждать всех нас к более решительным действиям», — рассказывает она в своем блоге. И ни одним словом не упоминает при этом нацистов, которые выступили организаторами кровавого Холокоста.

Все это далеко не случайно — речь идет о целенаправленной политике переформатирования исторической памяти, которую проводят в жизнь представители украинской элиты. Они внушают жителям Украины нехитрый тезис: «враг только один, и он на востоке». Реальные события нашей истории постепенно переделываются в его духе, исходя из оруэлловского принципа: «Остазия всегда воевала с Океанией». Украинская интеллигенция настолько сдвинулась вправо, что не может позволить себе критику гитлеровских союзников из ОУН и не желает лишний раз попрекать Германию Холокостом, опасаясь навредить святому делу европейской интеграции Украины. Антисемитское нападение в Херсоне. Посол Израиля напомнил украинцам, с чего начинался Холокост © Facebook, Гилель Харьков / Hillel Kharkiv | Facebook, Гилель Харьков / Hillel Kharkiv | Перейти в фотобанк

Все это приводит к позорному умалчиванию реальных виновников трагедии Бабьего Яра. Пропагандистские мифы, которые постепенно насаждаются в общественном сознании украинцев, снимают ответственность с настоящих агрессоров и убийц, которые считаются сегодня героями нации или «стратегическими партнерами Украины», перекладывая всю вину на демонизированный образ «коммунистической Москвы». Дальнейшее развитие этой повестки вполне предсказуемо и понятно: «Сегодня не сказали, что убивали нацисты и националисты, завтра скажут, что убили коммунисты», — констатирует на фейсбуке житель Днепропетровска Александр Митрофанов.

Осталось только найти для этого формальный предлог, чем наверняка уже занимаются сотрудники украинского Министерства правды в лице Украинского института национальной памяти.

Все получается так, как предсказал в своем пророческом стихе о жертвах Бабьего Яра ведущий современный украинский поэт Александр Кабанов:

Сбегает дождь в резиновом плаще,

земля шевелится, не разбирая флагов,

а полицаев не было вообще,

примерно так, как не было гулагов.