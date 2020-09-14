«Слуги народа» спешат зачистить информационное поле накануне предстоящих выборов

Репрессивный законопроект об украинских медиа внесен в повестку дня Верховной Рады, и его рассмотрят в ближайшие две недели. Эта новость стала для многих шоком — ведь «слуги народа» обещали отложить в сторону скандальный закон, против которого выступает журналистское сообщество Украины.

Но рейтинги правящей партии неуклонно катятся вниз, а впереди местные выборы, где ее почти наверняка ждут неприятные результаты — если, конечно, акт волеизъявления не отложат под удобным предлогом карантинных ограничений. И у Владимира Зеленского явно намерены зачистить информационное поле страны, и закрывая рот критически настроенным журналистам. Human Rights Watch: Цензура на Украине достигла угрожающего уровня © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

«Есть впечатление, что эти инициативы внедряются не для борьбы с дезинформацией, а для ущемления СМИ и журналистов», — констатирует глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко.

Если называть вещи своими словами, законопроект вводит в медиа полноценную политическую цензуру. И максимально расширяет права и возможности Национального совета по телерадиовещанию, полностью подконтрольного Кабмину и президенту Зеленскому.

После принятия закона этот орган сможет официально применять к нелояльным СМИ несколько видов санкций: денежный штраф и аннулирование регистрации и лицензии. Последнее будет использовано против телеканалов, которые позволяют себе излишне острую критику Зе-команды. А сетевые медиа попросту заблокируют на территории Украины, пополняя обширный список запрещенных интернет-изданий, который постоянно растёт начиная с 2014 года.

Однако Нацсовет намеревается карать нарушителей даже за пределами украинского государства. Законопроект дает ему право обращаться к владельцам международных поисковых систем и социальных сетей с требованием заблокировать и удалить информацию, которая подпадает под запреты согласно законодательству Украины. Таким образом, украинская государственная цензура официально заработает на фейсбуке, в инстаграме и на уютубе.

Впрочем, подобная политика проводится и сегодня — буквально на днях корпорация Apple уведомила российские СМИ о требованиях удалить их мобильные приложения из украинского сегмента AppStore, которые поступили к ее руководству от официального Киева.

За что же будут запрещать украинские медиа? Прежде всего, за идеологическое инакомыслие. Законопроект «слуг народа» запрещает публикацию материалов с позитивными высказываниями в адрес «коммунистического режима» и изображение левой символики. Нельзя будет сказать доброе слово в адрес сотрудников советских органов правопорядка, через которые прошли сотни тысяч людей, боровшихся с преступностью и не причастных ни к какому ГУЛАГу.

Запрещено позитивное упоминание членов Коммунистической партии Советского Союза — начиная от уровня обыкновенных секретарей райкома. А в этот список автоматически попадет множество героев Великой Отечественной войны, а также выдающиеся деятели советской науки, культуры и даже спорта.

Но и это еще не все. Вишенкой на цензурном торте является запрет медийных высказываний и публикаций, которые «показывают пренебрежение к государственному языку», а также «содержат популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций, которые контролируются агрессором, и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной вооруженную агрессию, аннексию, оккупацию территории Украины».

Как отмечают юристы, подобную формулировку можно будет применить ко всем критическим репликам в адрес государственной политики Украины. Любые разговоры о правах русскоязычного населения будут автоматически трактоваться как «пренебрежение» к украинскому, а элементарное упоминание российских политиков сразу же назовут их пропагандистской популяризацией.

Названия российских министерств или Государственной думы нельзя будет упоминать в новостях без ритуальных проклятий — чтобы тебя не оштрафовали и не закрыли. Законопроект цензурирует любые позитивные высказывания о том, что происходит в РФ или на неподконтрольной части Донбасса — писать об этом можно будет исключительно в формате обличительного гневного пафоса.

«Главная цель этой законодательной инициативы — создать институт Инквизиции, которая будет «воспитывать» критикующих власть журналистов, а если надо — сжигать их в костре ненависти провластных ботоферм, лишать журналистского статуса и штрафовать медиа, в которых позволяющие себе критику журналисты работают.

Крупнейшие медиагруппы 1+1 и Украина выпустили совместно заявление против законопроекта «О медиа» — потому что он усиливает Нацраду и расширяет санкции для СМИ. Наконец до телеканалов дошло, что новые полномочия Нацрады поставит их на колени вместе с онлайн-медиа, которые попадают под регулирование. В щекотливой ситуации оказался главный лоббист закона министр Ткаченко. Это же какую диктаторскую ересь надо заложить в законопроект, чтоб против тебя выступила твоя ж родная медиагруппа?» — с иронией комментирует ситуацию журналист Денис Иванеско, директор информагентства «Українські новини». Цензура в действии. Минэкономики Украины разделило журналистов на своих и чужих © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Все эти репрессивные меры, выдержанные в духе политики «сивочолого гетьмана» Петра Порошенко, проталкиваются людьми из окружения Владимира Зеленского — хотя он представлял себя просвещённым либералом, обещая журналистам отстаивать их права и свободы. Но такова логика исторического процесса, который идет в Украине после победы Евромайдана.

Государственные органы исполнительной и законодательной власти контролируют представители нового политического класса, которые последовательно навязывают обществу националистическую и антикоммунистическую повестку.

Чиновники эпохи Зеленского ничем не отличаются от чиновников эпохи Петра Порошенко — зачастую это те же самые люди. И они продолжают гнуть ту же самую линию, внедряя в законодательство политическую цензуру, чтобы окончательно очистить информационное поле от любой альтернативы патриотическому мейнстриму. Хотя оппозиционные журналисты и без того запуганы сетевой травлей и постоянными агрессивными атаками со стороны уличных ультраправых.

«Слуги народа» имеют в этом свой собственный интерес. Они рассчитывают, что цензура защитит их от обвального шквала критики, которая все громче звучит со стороны разочарованных избирателей несостоявшегося «президента Голобородько». Но эти надежды тщетны — новые запреты только озлобят настроенных против власти граждан, которые уже научились обходить сетевую цензуру, и все равно найдут для себя источники критической информации. Причем она будет иметь для них еще большую ценность.

Зеленский становится на белорусские грабли Александра Лукашенко, который ограничил работу оппозиционных ресурсов — но это оказалось совершенно бесполезным в эпоху массового распространения политических телеграм-каналов, которые уже сейчас имеют в Украине огромную популярность.

На Банковой должны понять простую и очевидную истину — цензурные запреты не помогают. Забанить всех не получится, а после чисток все равно останется рупор, из которого призовут к протестам и бунтам.