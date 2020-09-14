Одной из отличительных особенностей нынешней украинской действительности является расщепление исторического сознания нации в попытке совместить очевидно несочетаемые понятия

Известно, что последние три с половиной века большая часть Украины находилась в составе единого государства вместе с Россией. Следовательно, личные достижения выходцев с этой территории в той или иной степени были связаны с судьбами общего великого Отечества.

Хотя само существование Российской империи или Советского Союза трактуется украинскими «патриотами» как инфернальное зло, верно служившие ему исторические персонажи буквально насильно впихиваются в матрицу украинства. Делается это довольно примитивным способом: если человек известный и имеет отношение к территории нынешней Украины, то автоматически записывается в «выдающиеся украинцы». Уродство и спасение современной Украины © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Например, на странице Военно-морских сил Украины в "Фейсбуке" сообщалось, что первым кораблём, который совершил кругосветное плавание в Российской империи, являлся шлюп «Нева», которым командовал как бы украинец Юрий Лисянский — ну чем не повод для национальной гордости майданороссов?

Киевский историк Александр Каревин дотошно препарирует очередной фейк украинской пропаганды:

«Попытка подчеркнуть как бы "национальное" происхождение Лисянского выглядит несколько курьёзно.

Во-первых, никакой он не "украинец" — в то время такой национальности даже в теории не существовало. Малорусы (вместе с великорусами и белорусами) составляли одну русскую нацию.

Во-вторых, Лисянский — русский офицер, участник двух русско-шведских и одной англо-русской войны, между прочим, один из завоевателей Финляндии.

В-третьих, с малой родиной (а родился он в Нежине) Лисянского связывают только детские годы жизни. Даже выйдя в отставку, он поселился не в Малороссии, а неподалеку от Санкт-Петербурга. И путевые записки свои он вёл на русском литературном языке. И с родным братом по-русски переписывался».

И потом Каревин выходит на чрезвычайно важное обобщение, которое касается не только судьбы отдельно взятого мореплавателя, но и всего понимания прошлого Украины.

«Это [кругосветное путешествие] торжество русского флота. Флота того государства, которому современная Украина устами своего президента несколько последних лет старательно говорила "остаточне прощавай!". А раз "прощавай", то следует попрощаться и с Лисянским, и со многими другими выдающимися деятелями малорусского происхождения». Вперёд в прошлое. Гибридная диктатура Украины © REUTERS, Gleb Garanich

Действительно — суть украинского национализма есть идеологизированное желание максимально отдалиться от России, пытаясь при этом прихватить всё мало-мальски ценное для пропаганды и возвеличивания Украины нынешней, хотя к истинной истории это не имеет никакого отношения.

Мифическая «Украина-Русь», «древнеукраинские» князья и «древнеукраинский язык» — такая же чушь, как попытка записать на победный счёт Украины русского мореплавателя Юрия Лисянского, монархиста Игоря Сикорского или коммуниста Сергея Королева (памятник которому в Житомире зачем-то обрядили в вышиванку).

Всё это следствие навязчивой идеи о непременном разделении большого русского народа на составные части и стремлении поставить во главу угла особый украинский этнос — хотя этнонимом «украинцы» не пользовались ни Тарас Шевченко, ни Николай Гоголь; даже в текст песни Павла Чубинского (ставшей основой для государственного гимна) украинцы не попали.

Можно предположить, что насильственное и искусственное разделение могучего народа менее всего привлекало тех, кто был истинным патриотом своего Отечества. Так, автор украинского правописания Пантелеймон Кулиш, прознав о попытках использовать его «кулишовку» в политико-сепаратистских игрищах, раздраженно писал:

«Клянусь, что если ляхи будут печатать моим правописанием в ознаменование нашего раздора с Великой Русью, если наше фонетическое правописание будет выставляться не как подмога народу к просвещению, а как знамя нашей русской розни, то я, писавши по-своему, по-украински, буду печатать этимологической старосветской орфографией.

То есть — мы себе дома живем, разговариваем и песни поем не одинаково, а если до чего дойдет, то разделять себя никому не позволим. Разделяла нас лихая судьба долго, и продвигались мы к единству русскому кровавой дорогой, и уж теперь бесполезны ляшские попытки нас разлучить». Психопатия как обыденность. Украина — королевство кривых мозгов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Разумеется, услышали его далеко не все, а некоторые не хотели слышать и вовсе. В результате мы имеем как бы две украинских истории: академическую, веками связанную с Россией, с ее свершениями и горестями — и историю иную, во многом антироссийскую, галицизированную и политизированную.

Она служит вполне прикладным задачам сегодняшнего дня с их главным приоритетом — «прочь от России»; дескать, ничего общего у нас с ними нет и не было. Соответственно, и герои в этой истории совершенно другие, отнюдь не первооткрыватели-имперцы, писатели-гуманисты или, скажем, советские космонавты.

Глава Организации украинских националистов Богдан Червак (тот самый чиновник, который ведает запретом русских книг и кинофильмов) в своей реплике в "Фейсбуке" даёт список типичных героев современной Украины:

«Очевидно, что ни одно судебное решение не может запретить украинцам уважать своих героев. Имена Мельника, Самчука, Сидора и Галасы, Кубийовича, а также Петлюры, Коновальца, Шухевича, Телиги, Бандеры, Ольжича золотыми буквами вписаны в историю украинского народа. Обязанность государства помнить и чтить героев, отдавших жизнь за независимость Украины. Такое государство украинцы непременно получат… Нам есть на кого равняться!»

Тот редкий случай, когда я позволю себе с паном Черваком согласиться — им есть на кого равняться. И если нынешняя гуманитарная политика будет продолжаться, то Украина таки получит этот пантеон; только имя им не «герои», а резуны, убийцы, насильники. И не надо антикоммунистам напяливать вышиванку на памятник коммунисту Сергею Королёву, антисемитам примазываться к еврею Владимиру Горовицу, националистам-сепаратистам тащить к себе русского монархиста Игоря Сикорского.

Их «герои» перечислены в довольно исчерпывающем списке Червака — пусть с ними и живут (добавив ради актуальности атошников, неонацистов из радикальных группировок и убийц политических оппонентов).

Нынешний украинский национализм с культом Коновальца, Бандеры, Стецько, Кубийовича (с их политическими установками, до сих пор звучащими лозунгами и закулисными хозяевами) есть безусловная производная фашизма в даже в мелочах.

«То, что происходит сейчас на Украине это полная калька с того, что творили в 30-е годы идейные "предтечи" этих самых нынешних украинских властителей, — справедливо указывает известный политолог Владимир Корнилов, - Сейчас многие на Украине повторяют "Слава Украине — героям слава". Знаете, чей это лозунг? Это лозунг, который еще в 20-е годы перед основанием ОУН был лозунгом "Союза украинских фашистов". Это официальное название, а не эмоциональное. И теперь этот лозунг в Верховной Раде звучит». Деревня большого города. Как культура Украины становится посмешищем © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Увы, если бы только в Верховной Раде.

Нельзя быть с Богом и с дьяволом одновременно. Да оно и не получается.

Недавно в Киеве переименовали названную в честь убитого гестаповцами советского подпольщика улицу Ивана Кудри — героя, который ни слова не сказал своим палачам, на американского сенатора Джона Маккейна — в плену у вьетнамцев щебетавшего столь охотно, что враги отпустили его на волю.

В этом маленьком переименовании, словно в капле воды, отразилось истинное обличье нынешней Украины, ничтожество национальной истории в её нынешнем официальном понимании.

Попытки усидеть на двух стульях сразу (приписав себе реальные достижения Великого Государства и тех, кто с эти государством фанатично сражался) приводят к политической шизофрении. И каждый вменяемый гражданин, то есть человек не с расщепленным сознанием, вынужден делать свой личный выбор — истории, современности и будущего.