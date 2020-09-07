Наши западные «друзья и партнёры», а также пытающиеся услужить им постсоветские и постсоциалистические лимитрофы столкнулись с новой санкционной проблемой. Раньше таких проблем было всего две

Во-первых, вводимые ЕС против России санкции приводили к результату, диаметрально противоположному тому, на который рассчитывали страны Евросоюза. Они почему-то укрепляли российскую экономику и наносили урон европейской. Во-вторых, вводимые США против России санкции наносили больший вред интересам стран ЕС, чем России.

Недавно возникла третья проблема. Российские контрсанкции стали постепенно расширяться и углубляться, а после неудачной польской попытки свержения Лукашенко к ним добавилась угроза белорусских контрсанкций.

«Друзья и партнёры», активно угрожая России санкциями по любому поводу, а чаще без повода, начали осторожно выражать надежду на то, что Москва воздержится от ответных шагов, способных доставить мучительную боль цивилизованным европейцам. Все ведь знают, что санкции нужны исключительно для продвижения демократии. Но это же абсурд — продвигать демократию в Европе, которая сама её продвигает по всему миру. А России следует с благодарностью принимать наказания, накладываемые на неё «цивилизованным миром» за недостаточную демократичность, и стремиться, развивая демократию, заслужить поощрение. В Европе рассказали о вводе санкций против белорусских властей © Santa Fe Relocation Services / flickr

К этой светлой мысли «друзей и партнёров» мы ещё вернёмся. Исключительно для того, чтобы показать, что, будучи доведённой до логического завершения, она может оказаться далеко не такой продуктивной, как им кажется. Пока же перенесём внимание с хозяев на слуг.

Вся Прибалтика, в едином порыве, будучи предельно возмущена циничным поведением «кровавого режима» Лукашенко, жестоко подавлявшего «мирные протесты» стремящегося к свободе (от экономики, государственности и здравого смысла) «народа Белоруссии» (точнее, его меньшей, прозападной части, которая и есть настоящий народ, в отличие от находящегося в большинстве ненастоящего народа), решила, что не стоит иметь с «последним диктатором Европы» ничего общего, и начала вводить против него санкции.

Очевидно, эмоции захлестнули прибалтов настолько, что они абсолютно выпустили из вида некоторые сферы совместной с Белоруссией деятельности, забыв, в частности, ввести санкции против белорусских товаров, следующих транзитом, через прибалтийские порты и составляющие от трети до половины их грузооборота. Впечатлённый и пристыженный гневом прибалтов Лукашенко решил помочь им восстановить справедливость и заявил о намерении переориентировать белорусский транзит из прибалтийских портов.

И тут вдруг прибалты заявили, что они рассчитывают на то, что Минск не станет осуществлять планы по переориентации транзита. С одной стороны, их можно понять, ушедший от них транзит пойдёт через Россию. Тут как раз Мишустин к Лукашенко в гости заглянул. Говорят, что среди прочего обсуждали переориентацию транзита. Но ведь это логично, если находящийся под санкциями «кровавый режим» начинает сотрудничать с другим таким же «кровавым режимом», находящимся под такими же санкциями.

Прибалты должны гордиться тем, что ни один евро не примут из рук «врагов демократии». А они почему-то огорчаются.

Аналогичная ситуация на Украине. Россия недавно расширила список граждан Украины, на которых распространяются персональные санкции. Киев разразился заявлением непонятного статуса. Оно размещено на сайте президента Украины в разделе «новости». Текст не подписан никем, имеющим право говорить от имени украинского государства: ни президентом, ни премьером, ни министром иностранных дел. Не указано и авторство Офиса президента или хотя бы его пресс-службы.

В общем, на официальном сайте главы украинского государства кто-то разместил анонимку, выражающую неудовольствие действиями России и ёрнически предлагающую «ввести санкции сразу против всех украинских политиков, а лучше против всего народа».

Анонимным украинцам показалось, что это они так пошутили. Но на деле Украина давно уже ввела санкции против всего народа России. Российский бизнес с Украины изгнан, а большая часть принадлежавших ему активов разграблена. Российских журналистов с территории Украины высылали пачками, а затем просто перестали пускать. Если кто, по недосмотру, заедет, так тут же принудительно и выедет.

Ещё в 2014 году был введён запрет на въезд на Украину российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. И он не отменён. Надо признаться, что эта норма не всегда действует (чаще не действует), но она даёт возможность заблокировать въезд на Украину без объяснения причин любого взрослого россиянина мужского пола. Впрочем, при желании и женщин не пускают (без всяких дополнительных нормативных документов). Просто разворачивают на границе, и «давай, до свиданья».

Кстати, недопуск россиян на украинскую территорию — не самый худший вариант. Хуже, когда впускают, а затем не выпускают, обвиняя в работе на все известные и неизвестные российские спецслужбы, а также на Кремль, Старую площадь и почему-то на РПЦ. Дальше кому как повезёт. Кто-то отделается лёгким испугом и через неделю будет просто депортирован с запретом на въезд. Кому-то придётся провести в украинской тюрьме несколько месяцев, а кто-то может остаться там и на годы. По простому голословному, без всяких доказательств, обвинению в намерении подорвать устои украинской государственности.

На этом фоне граждане Украины миллионами отправляются в Россию на заработки и сотнями тысяч в год получают российское гражданство. Украина редко выдаёт своё гражданство россиянам. Маются без легализации, под угрозой высылки в лапы «кровожадной тирании», даже россияне, воевавшие на стороне Украины против Донбасса.

А что сотням украинских политиков закрыты въезд в Россию и возможность заниматься здесь бизнесом, так они должны гордиться этим. Их теперь ничто не связывает с «государством-агрессором» и они даже случайно не заработают с ним совместно ни копейки. Кстати, Пётр Алексеевич Порошенко, узнав, что на него распространены российские санкции, так и сказал: горжусь, мол, это, мол, признание заслуг в борьбе с Россией. А неизвестный аноним на украинском президентском сайте заходится в истерике, обвиняя Россию в деструктивном поведении только из-за того, что Москва облегчила украинским политикам задачу разрыва всех и всяческих личных контактов с Россией (государственные-то они давно уже разорвали). Конкретно с Вышинским: год свободы, новый дом в России, санкции против Украины © Скриншот из видео Украина.ру

Смотрю я на всё это, и в голову мне приходит крамольная мысль. США вводят против нас всё новые и новые санкции и пытаются стимулировать ЕС к введению всё новых и новых санкций с целью торпедировать строительство «Северного потока — 2» и тем подорвать расширяющееся российско-германское сотрудничество, а также сотрудничество России и ЕС. Наши европейские «друзья и партнёры» проявляют в этом деле удивительную непоследовательность. Санкции против России готовы вводить даже из-за проблем Навального со здоровьем, но проект «Северного потока — 2», из-за которого, собственно, весь сыр-бор разгорелся, отменять не желают.

Может, России им помочь: взять да и заявить, что в случае продолжения разглагольствований о санкциях она сама введёт санкции против «Северного потока — 2» и заморозит его строительство до тех пор, пока не выяснится судьба Скрипалей, включая кота, не будет решена проблема Навального, не закончится судебное разбирательство в отношении рейса МН-17. А если решение хоть одного из этих вопросов не удовлетворит Москву, то строительство и не будет разморожено. И ещё мы подумаем, может, дополнительные претензии появятся.

Ежели же кто в суд какой попытается подать, то введём дополнительные санкции и против подавшего, и против его государства, и против всего руководства этого государства (включая депутатов парламента), и против судей, и против свидетелей, и подумаем, против кого ещё ввести.

Выглядит, конечно, немного конфронтационно, но надо же помочь «друзьям и партнёрам» проявить последовательность и принципиальность. Тем более, действуя в стиле и в духе США, которые, как известно, являются патентованным эталоном мировой демократии, мы вроде бы как тоже приобщаемся к цивилизации, становимся демократичнее, а значит, заслуживаем поощрения в виде снятия с России части санкций.

Ведь так получается в соответствии с западной логикой, я же ничего не перепутал?