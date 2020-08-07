Украину ожидает новая волна декоммунизации в исполнении «слуг народа»

Директор Института национальной памяти Антон Дробович, который отличается от своего предшественника Вятровича только первыми буквами фамилии, раскрыл планы новой кампании декоммунизации украинской столицы. Украинские чиновники намерены демонтировать советские гербы, которые до сих пор украшают первый в мире цельносварной мост имени Патона, и знаменитый монумент «Родина-мать». Кстати, возле этой огромной статуи как раз возводят самый высокий в стране флагшток для самого большого в мире украинского флага — причем по мнению архитекторов, он окончательно изуродует рельеф днепровских холмов, вклинившись в пространство между монументальной скульптурой Евгения Вучетича и колокольней Печерской лавры.

Заявление Дробовича вызвало ропот даже у привычных ко всему киевских обывателей. Тема мостов является особенно болезненной для жителей украинской столицы, потому что власть не может найти деньги на строительство и ремонт этих критически важных инфраструктурных объектов, но зато умело осваивает средства на патриотическом пиар-проекте суперфлагштока и на узаконенном вандализме профессиональных декоммунизаторов.

Реконструкция моста Патона была запланирована еще при премьер-министре Николае Азарове, когда его собирались капитально отремонтировать и расширить с 21 до 38 метров, увеличивая пропускную способность автомобильного перехода. Но после Евромайдана об этом даже не говорят, и в нынешнем году в городском бюджете Киева не выделено никаких средств на ремонт этого сооружения, которое строили еще при Сталине и открыли в далеком пятьдесят третьем. За последние месяцы на мосту Патона дважды прорывало проложенный по нему трубопровод — в результате чего в Днепр изливались кипящие водопады, а Березняки и Русановка на время остались без централизованного отопления и горячей воды. Однако власти заботит исключительно проблема идеологически неправильного декора. Вместо памятника Ленину в Киеве будет Петлюра © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Кроме того, Дробович пообещал разобраться с памятником Николаю Щорсу. Самый красивый из уцелевших киевских монументов давно страдает от постоянных атак со стороны ультраправых. Украинские игиловцы не раз обливали его краской и расписывали оскорбительными словами, а потом отрезали ногу бронзового коня, на котором гарцует легендарный революционный комдив. После чего скульптуру стыдливо спрятали за железной решеткой, украсив ее рекламным плакатом волонтерского фонда.

Глава Института нацпамяти пошел навстречу вандалам, обещая сослать киевского Щорса в далекие степи Херсонщины, где планируется создать гетто для репрессированных памятников советской эпохи. Причем одновременно с этим он анонсировал открытие памятника погромному атаману Симону Петлюре, который, по всей видимости, должен занять место красного командира.



Однако концепция поменялась, и теперь Дробович собирается видоизменить монумент Щорсу, превратив его в объект с загадочным названием «Тёмный всадник». По словам чиновника, этот проект должен «обезличить» памятник, одновременно раскрывая для украинцев демоническую сущность советской власти. Однако киевляне сразу же начали сравнивать комдива с Темным рыцарем — героем популярных фильмов про Бэтмена, который как раз-таки защищал мирных граждан от преступников и злодеев. Они явно намекали на то, что Киеву нужен сейчас подобный герой, способный разобраться с беспределом, воровством, насилием и разрухой. А блогеры насмешливо потребовали декоммунизировать вместо Щорса бывшего президента Леонида Кравчука. Ведь он когда-то позировал скульпторам при создании этого знаменитого памятника, а теперь не возражает против ее сноса, опасаясь навлечь на себя ненависть ультраправых.

Впрочем, у декоммунизаторов хватает насущных дел. Совсем недавно в Киеве декоммунизировали переулок имени писателя-демократа Радищева, который отныне называется в честь не вернувшегося из АТО националиста. Бывшая Российская улица тоже носит теперь имя покойного добробатовца, погибшего когда-то под Иловайском. Кроме того, в украинской столице переименовали улицу академика Кржижановского, заклеймив его как «близкого соратника Ленина, идеолога плановой экономики СССР», а также улицу имени «большевистского террориста» Ивана Бабушкина. Декоммунизированы Саратовская улица, Тверской тупик и переулок Валентины Терешковой, потому что в Киеве хотят извести большинство топонимов, имеющих какое-то отношение к российской географии, истории и культуре.

Все это служит наглядным примером для Белоруссии, где сейчас тоже звучат призывы к «декоммунизации общественного пространства» — путем демонтажа памятников, мозаик и барельефов. Впрочем, этот процесс уже начался. Марина Чапаева, внучатая племянница героя Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева, обратилась сегодня на ютубе к Александру Лукашенко с просьбой передать ей бюст своего легендарного родственника, который находился раньше в городе Гродно. По ее словам, памятник «варварски» демонтировали в рамках реконструкции городского центра, а затем решили не возвращать его на прежнее место под давлением антикоммунистически настроенных патриотов. И теперь Марина Чапаева предлагает отправить каменный бюст в Саратов — с берегов Немана на берега Волги.

«Для Саратова Чапаев — герой, спасший город от штурма белочехов, то есть интервентов. Он еще и символ освобождения нашего государства от иностранного вмешательства. Здесь, в Саратове, есть улица Чапаева, но нет памятника. Бюст героя Гражданской войны занял бы достойное место в нашем городе. Прошу вас сделать великодушный жест и передать бюст Чапаева в Россию», — говорит она сейчас белорусскому президенту. Который пока что не комментирует резонансный видеоролик. Белоруссия не позволит переписать историю и предать память победителей Великой Отечественной войны - Лукашенко © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Эти слова вызвали бурное обсуждение в белорусских пабликах и сетях. Причем многие белорусы уже потребовали вернуть комдива на площадь в Гродно, резонно напоминая о том, что нынешняя Белоруссия никогда не появилась бы на карте без большевиков и их командиров, которые с боями создали эту республику, а затем, спустя годы, освободили ее западные территории от поляков. Они считают, что Республика Беларусь не должна идти по пути постмайданной Украины, а уступки националистам приведут страну к массовому уничтожению памятников и борьбе с неправильными топонимами, не говоря уже о вполне предсказуемых социально-экономических результатах.

Декоммунизация не несет за собой ничего, кроме катастрофы, от которой не спасут потом никакие темные рыцари.