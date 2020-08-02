На фоне реалий украинской независимости многие граждане Украины вспоминают добрым словом времена Советского Союза. И это - невзирая на много лет подряд продолжающуюся антисоветскую кампанию, декоммунизацию и шельмование прошлого всеми возможными способами

Согласно опросу КМИС на вопрос «Жалеете ли вы о распаде СССР?», треть опрошенных (33,5%) ответила утвердительно, а ещё 16,4% респондентов указали вариант «сложно сказать» или вообще отказались отвечать (предположительно, среди них тоже хватает симпатиков СССР, опасающихся говорить о своих предпочтениях). Только половина (50,1%) опрошенных с уверенностью заявили о том, что не сожалеют о распаде СССР. Не трудно догадаться, их основанная масса обитает на Западной Украине, 68,8% «не жалеющих» против 15,3% «сожалеющих». В Центре, включая Киев, 51% и 32% соответственно.

На Юге мнения разделились пополам — 48,1% «сожалеющих» против 50,7% противников Советского Союза (при этом 17% респондентов не ответили на вопрос) На Востоке Украины «противников» 49,3%, «сторонников» 34,6%, затруднились с ответом 16,2% респондентов. На Донбассе жалеют о распаде Советского Союза 41,5%, в то время как «не жалеющих» 36,9%, а не определившихся с ответом 21,7% — очевидный фактор страха. Кроме того, мы имеем элемент социологического лукавства: считать Донбасс отдельно от Восточной Украины не слишком корректно с точки дробления макрорегиона; возможно это сделано специально, чтобы не получить нежелательных цифр по всей Восточной Украине.

В любом случае, очевидно: политика тупого антисоветизма, навязываемого народу (который в массе своей живет в советских квартирах, пользуется ещё советской инфраструктурой и пока может сравнивать реальные достижения) далеко не всегда приводит к желаемым результатам. Та половина населения, которая выиграла в материальном плане после ликвидации социализма (или по причине молодости не имеет реального представления о сильных и слабых сторонах жизни в СССР), вступает в клинч с остальными проигравшими.

Автор этих строк в своё время был настроен весьма скептично и от Советской власти выгребал — вплоть до обысков. Но я не приписываю ей то, чего не было; вижу и положительные черты почившего в бозе государства — в отличие от многих, имеющих представление об СССР по смутному малолетству или вообще понаслышке. Вот известный киевский журналист Сергей Лещенко жалуется, что в детстве кушал, видите ли, только соевый шоколад. Любой коренной харьковчанин расскажет вам про легендарные магазины «Белочка» и «Ведмедик» (существующий ещё с дореволюционных времён магазин кондитера Жоржа Бормана), и я не помню в тамошнем разнообразии доминирования соевого шоколада.

Хотя могу предположить, что Серёжа вырос в очень бедной семье, и если бы он был девочкой — ему совсем нечем было бы играться. Или его мгновенное детство пришлось на тот период, когда возник кратковременный дефицит шоколада. Но было и многое другое, что неразумно изображать исключительно в чёрных тонах — это не соответствует исторической действительности и вызывает законное отторжение у живших в то время людей.

После публикации данных опроса КМИС «Украинская правда» разразилась большой статьей «СССР, который они потеряли» авторства некоего Михаила Дубинянского. «33,5% украинцев, опрошенных КМИС в 2020 году, сожалеют о распаде Советского Союза. 34% не одобряют запрет коммунистической символики. 31% не согласен с осуждением СССР как террористического тоталитарного режима. И эти солидные цифры беспокоят нашу общественность ничуть не меньше, чем кремлевские месседжи», — пишет господин Дубинянский, тотально выдавая за «беспокоящуюся общественность» людей совершенного определённых, промайданных взглядов. А другую часть «украинской общественности», возможно, эти результаты лишь радуют. Именно потому, что господа — подобные Дубинянскому и «Украинской правде» — самовольно узурпировали право на «общественное мнение» и его исключительное, якобы «правильное» толкование.

«Мы насмехаемся над их косностью и старообразностью, — гордо описывает отношение своих единомышленников Дубинянский к другой половине общества, — Мы издеваемся над их предрассудками, сантиментами и обесценившимся жизненным опытом. Мы разбиваем их тоску по прошлому в пух и прах, вспоминая убогий социалистический быт, вечный дефицит и тоталитарный диктат». А потом дубинянские удивляются ответному презрению и ненависти тех, чей жизненный опыт они так легко «обесценили».

Когда распался Совестский Союз маленькому Мише Дубинянскому было 9 годочков; что он мог знать, понимать и «обесценивать» — ещё очень большой вопрос. Но сей молодой человек, который историю СССР знает лишь по архивам и рассказам старших, свой безапелляционный выбор уже сделал: «Ничто не свидетельствует о провале советского проекта ярче, чем современная ностальгия по СССР <…> В XXI веке по СССР тоскуют махровые консерваторы. Граждане, мечтающие спрятаться от политкорректности, гендера, феминизма, мультикультурализма, расового смешения и прочих современных веяний».

Смотрит селянин на разоренную деревню и стыдится «гендера», пересчитывает пенсионер жалкую пенсию и пугается «мультикультурализма», проходит высококвалифицированный рабочий мимо уничтоженного завода и поминает сексуальные меньшинства. Мне сложно судить, какого сорта древесные опилки засыпаны в голову господина Дубинянского, но кем и когда они были засыпаны вполне очевидно. Высокомерное, наплевательское, потребительское отношение к согражданам — отличительная черта всех грантоедов-соросят. То есть управляемых извне существ, считающих себя физически лучше и компетентней иных, поскольку они якобы интегрированы в «западную систему ценностей» и номинированы в долларах.

Соросята полностью уверены в своей «прогрессивности», в отличие от их как бы «реакционных» оппонентов. «В XXI веке по СССР тоскует публика, откровенно не жалующая науку. Православные ортодоксы, ненавистники Билла Гейтса, борцы c ГМО и даже антивакцинаторы», — клеймит «махровых консерваторов» господин Дубинянский. Стоп-стоп, минуточку, остановим этот поток сознания… Это тысячи вынужденных работать на базарах или заробитчанами сотрудников уничтоженных НИИ «не жалуют науку»? Это «православные ортодоксы» молятся на СССР, в котором были физически уничтожены тысячи священников и взорваны сотни церквей? Это «антивакцинаторы» прославляют Советский Союз, где вакцинация была тотальной?

На какой планете живет господин Дубинянский, и почему походя забрасывает мысль о «прогрессивности» продуктов с ГМО — с которыми столь настойчиво борется «цивилизованная Европа» (но которые столь настойчиво впихивают украинскому потребителю и производителю). Читателю навязывается формула: ты либо с Биллом Гейтсом и за ГМО, либо «против прогресса» и с «православными ортодоксами». А если с Илоном Маском, то против советской космонавтики? Хотя Маск, в отличие от Дубинянского, советские достижения охотно признаёт.

Разумеется, как и положено киевскому майданщику, автор статьи в «Украинской правде» неизбежно вкатывается в проторенную колею «вины» Москвы и Путина. «Военный хаос, порожденный Кремлем в 2014-м, ударил по донецким и луганским пенсионерам несравнимо больнее, чем по киевским и львовским пассионариям», — уводит Дубинянский читателя от предшествовавшего трагическим событиям госпереворота. Но по донецким пенсионерам бил не абстрактный «военный хаос», а конкретно украинская авиация и артиллерия. А не страдают «львовские и киевские пассионарии», поскольку рядом текут потоки бюджетных и грантовых средств, выделяемых на войну и пропаганду. Кстати, обратите внимание на это пропагандистское противопоставление — «донецкие-луганские пенсионеры» и «львовские-киевские пассионарии».

Задача пропаганды, в числе прочего, поддерживать боевой дух своего народа, а результаты опроса КМИС, судя по всему, поклонников Майдана не порадовали. Неблагодарный народ не в полной мере оценил радость падения экономики, продолжающейся войны, закрытия русских школ и разгула преступности (недавно Украина признана самой криминализированный страной Европы). Надо растолковать сомневающимся ошибки «примитивного народа», которым призваны управлять «прогрессивные пассионарии», и на скорое светлое будущее проверенным ленинским жестом указать.

Примерно таким же способом бывший министр инфраструктуры Омелян стремился поддержать боевой дух украинцев нелепым проектом гиперлупа, и лишь значительно позже признался о своём обмане: «Идея очень проста. Я просто хотел, чтобы украинцы поверили в себя, что мы готовы смотреть вперед, выбирать новые сверхсовременные технологии». Иных оснований для широко разрекламированного виртуального проекта не было и нет — реальные, настоящие достижения одной из самых развитых когда-то территорий мира остались в далёком прошлом.

Дубинянским всех мастей остается лишь надеяться, что за оставшееся майданной Украине время вымрут все, кто может самостоятельно сравнивать прошлое и настоящее. То есть как раз те, кто имеет об окружающем мире своё собственное мнение.