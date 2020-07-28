Владимир Зеленский является уникальным явлением даже в украинской политике

Во-первых, несмотря на массовую поддержку его лично и его партии на выборах, он не может считаться полноценным президентом. Он не обладает достаточными знаниями, умениями и опытом для полноценной реализации своих властных полномочий. Собственно, люди, которые вели Зеленского к власти, так его и подбирали (напомню, что неудачной предтечей Зеленского в качестве «народного кандидата» был ещё более ничтожный Вакарчук). Им не нужен был президент, им была необходима функция, подписывающая бумаги согласно их указаниям и принимающая на себя ответственность за последствия тех действий, смысла которых не понимает.

Во-вторых, чуть больше, чем через год после инаугурации, количество желающих, чтобы Зеленский ушёл, достигло практически ста процентов, то есть включает и самого Зеленского. Даже те, кто в ходе опросов общественного мнения утверждает, что Зеленскому доверяет, были бы не прочь, чтобы он покинул президентский пост, пока окончательно не обманул их доверие и не разрушил веру в идеалы. «Чем Зеленский отличается от вождя африканского племени? Да ничем» — Владимир Олейник © Алексей Куденко

Конечно, все предыдущие президенты Украины сталкивались с тем, что к концу правления их ненавидела большая часть страны, а измена гнездилась в их собственном окружении, уже сделавшем ставку на следующий «выбор народа». Но всё же это было к концу правления. Кроме того, все они (даже Ющенко) сохраняли более-менее крупную группу поддержки, декларировавшую полное единство взглядов со своим кумиром. Те же, кто ещё не отказался публично от поддержки Зеленского, поддерживают не его лично, а некую абстрактную надежду на лучшее, за которую граждане Украины проголосовали чуть более года назад.

Зеленского просто невозможно поддерживать. У него нет ни программы, ни взглядов, ни убеждений — ничего, что можно было бы с ним разделить. Даже Ющенко, добившийся, что всего через год после его вознесения в кресло президента оранжевым путчем в моду вошли значки с надписью «Я не стоял на майдане!», по сравнению с Зеленским был выдающимся политическим деятелем (хоть на деле не умел руководить не то что страной, но даже своей любимой пасекой).

В общем, Зеленский бы давно удрал с поста, но он настолько непрофессионален, что боится самостоятельно принять даже такое очевидное решение. Ему сейчас любой психиатр легко диагностирует нервное истощение и рекомендует продолжительный отдых, включая полный отрыв не только от политики, но даже от новостей. После чего можно подавать в отставку «по состоянию здоровья», не возвращаясь на Украину хоть с Бали, хоть из Швейцарии. В контексте следующей встречи. Путин и Зеленский обсудили договоренности «нормандской четверки» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Но Зеленский, как неопытный пассажир, боящийся покинуть тонущее судно (с виду всё ещё такое большое и надёжное) ради маленькой спасательной шлюпки. Он держится за президентство, как за гарантию личной безопасности, хоть оно давно уже превратилось в главный источник опасности, как для него лично, так и для семьи. Ну а раз пост президента решено удерживать, то и позиции надо укреплять.

Как же пытается Зеленский решить проблему полной утраты какой бы то ни было поддержки на Украине? Ровно так же, как пытались решить ту же проблемы все его предшественники: при помощи достижения виртуальных внешнеполитических «побед». Практически у всех политиков-неудачников такое хобби — пытаться микшировать внутриполитические проблемы за счёт усиления внешнеполитической активности: видите, мол, какие люди со мной встречаются, значит, уважают, — уважайте и вы. Никому это не помогало, но каждый очередной неудачник, проваливший дома всё что можно и ненавидимый собственным народом, с упорством, достойным лучшего применения, бросается в водоворот внешнеполитических акций. Почему-то все они считают, что на внешнеполитическом фронте (на порядок более сложном, чем внутриполитический) легко компенсируют все внутренние провалы. Возможно, это происходит от того, что, сами ничего не понимая в международных делах, они считают, что и другие также не заметят их ничтожность, которую они неудачно пытаются скрыть за протокольными рукопожатиями с мировыми лидерами.

Правда, и на этом направлении Зеленский столкнулся с серьёзной проблемой. С ним никто не хочет встречаться. Когда-то подобные истории переживали Кучма, Ющенко и Порошенко. Но всегда находился хоть кто-нибудь, к кому можно поехать или принять у себя. Вокруг Зеленского пустота, он не интересен даже африканским диктаторам.

В такой ситуации имитатор президента Украины и его псевдодипломаты вспомнили о нормандском формате. Ведь были же славные времена, когда Зеленский в Париже встречался сразу и с Путиным, и с Меркель, и с Макроном. Не каждому президенту удаётся хоть раз в жизни оказаться четвёртым за столом в такой компании. Вот у Зеленского и вспомнили, что следующая встреча (в Берлине) планировалась на апрель 2020 года. Правда, от Киева требовалось выполнить некое домашнее задание, к которому на Украине даже не приступали. Но на то они и имитаторы. Решили выполнение быстренько сымитировать, смотаться в Берлин и опять сфотографироваться с уважаемыми людьми, чтобы показать собственным неблагодарным подданным, как уважают их клоуна мировые лидеры.

Для этого в контактной группе было быстро принято решение о новых мерах по контролю над прекращением огня. Зеленский тут же назвал его перемирием (кстати, многие российские СМИ непрофессионально использовали этот же термин вслед украинскому президенту, хоть перемирие действует с 12 февраля 2015 года) и призвал закрепить в рамках нормандского формата.

То есть по сути Киев в очередной раз «согласился» не стрелять и отвести тяжёлую технику от линии соприкосновения (сколько раз он уже «соглашался» на это раньше!). Украина пытается продать негодную, много раз ею уже использованную, ничего не значащую тему в обмен на встречу в нормандском формате.

Отмечу, что предсказуемо провокации ВСУ в Донбассе продолжились (несмотря на «новые меры»), а в самом Киеве начались манифестации сторонников «войны до победного конца», и не собралось ни одной акции в поддержку мира. При этом Зеленский и его дипломаты уже обзвонили Москву, Берлин и Париж и начали рассказывать, что встреча в нормандском формате согласована как на уровне президентов, так и (предварительно, но зато уже в следующем месяце) на уровне министров. Зеленский, где мир? Президент Украины не понимает, что подписали в Минске © president.gov.ua

Россия традиционно опровергала измышления Киева вежливо. Мол, никто, конечно, от встречи не отказывается, но ни одно из предварительных условий пока не выполнено, а встреча может состояться только по итогам их выполнения. Давно уже нервничавший, а сейчас похоже окончательно ошалевший от клоунской наглости Берлин был резче. Там заявили, что в Германии никто ничего не знает ни о какой встрече министров иностранных дел (всегда предшествует встрече лидеров) и никакую встречу не планирует, тем более в ближайшем будущем. Париж пока деликатно промолчал, сделав вид, что вообще не заметил украинские потуги. Но это тоже плохой сигнал Киеву — серьёзных игроков замечают всегда.

Своими неловкими телодвижениями в крайне деликатной сфере Зеленский и его команда добились очередного эпического провала.

Внутриполитический конфликт в Киеве они не просто подогрели, но позволили своим политическим противникам продемонстрировать силу на фоне президентской слабости. То, что сила эта была достаточно убогой, лишь подчёркивает насколько слаб президент, если он даже этого боится. Проблему внешнеполитического пиара они не решили. Наконец они повысили уязвимость украинской позиции — теперь от Киева можно требовать не только реального прекращения огня и отвода тяжёлых вооружений (шестой год саботируемый Украиной пункт Минских соглашений), но и подписанных им в контактной группе дополнительных мер контроля.

Не исключено, что теперь Зеленский попытается продать Кремлю и франко-германским партнёрам позицию слабости. Будет упирать на то, что если он уйдёт, то следующий глава Украины будет ещё хуже. Но вряд ли ему удастся кого-то разжалобить. Во-первых, все знают, что он всё равно уйдёт. Во-вторых, все понимают, что чем дальше, тем с Украиной становится хуже в любом случае (реанимация бесполезна, надо думать о некрологе). В-третьих, лидеры нормандского формата давно пришли к выводу, что поддерживай Зеленского или нет, а лучше всё равно не будет, ибо он ни на что не способен и ни на что на Украине не влияет, а ничтожество, оно и останется ничтожеством, хоть в нормандском формате, хоть в любом другом.