Украинские власти находят деньги только на нелепый патриотический самопиар

Киевские власти начали установку самого высокого в Украине флагштока с самым большим государственным флагом. Это сооружение, которое решили воткнуть возле пока еще недекоммунизированной статуи Родины-Матери, будет иметь высоту девяносто метров, поддерживая желто-голубое полотнище размерами шестнадцать на двадцать четыре метра. Причем, его возводят поистине ударными, стахановскими темпами, работая даже ночью — чтобы открыть уже 23 августа, по случаю празднования Дня национального флага.

По словам городских чиновников, они приняли вызов мэра Днепра Бориса Филатова, который построил в Днепре самый высокий в стране 72-метровый флагшток. В КГГА оценили значение и пользу подобных проектов — ведь на гигантском флаге можно эффектно пропиариться перед патриотическим электоратом, что очень важно для Виталия Кличко в контексте предстоящих осенних выборов. А установить длинную палку, потратив на нее около пятидесяти миллионов гривен, гораздо проще, чем вовремя отремонтировать трубы или дороги — не говоря уже о строительстве критически важных объектов инфраструктуры, вроде мостов через Днепр или новых станций метро. На «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло стекло

Кстати, о мостах и метро — столица Украины отмечает в этом смысле одну из знаковых дат. Ровно тридцать лет назад, в июле 1990 года, руководители тогда еще советского Киева буднично утвердили план строительства Подольского мостового перехода, призванного связать транспортными артериями центр города и заречный район Троещину. Тогда его собирались возвести всего за несколько лет — потому что примерно столько времени пришлось на строительство только что запущенного в те дни Южного вантового моста, по которому также перекинули новую ветку подземки.

Увы, эти планы рухнули вместе с разрушившимся СССР. Характерный силуэт недостроенного Подольского моста давно превратился в неотъемлемую часть городского пейзажа, а жители Троещины иногда ездят на правый берег, цепляясь снаружи к переполненным вагонам городской электрички — как это обычно можно видеть в самых бедных странах Юго-Восточной Азии. Городские власти во главе с мэром Кличко взирают на это со стоическим равнодушием, хотя у них нашлись деньги на строительство никому не нужного декоративного паркового моста — который, впрочем, тоже пришел в аварийное состояние на второй день после открытия. Впрочем, то же касается и старых советских путепроводов на основных магистралях столичного мегаполиса. Они сыплются в Киеве каждый сезон, потому что в КГГА не считают нужным тратиться на своевременные ремонтно-профилактические работы.

Еще хуже дела с метро — последний раз его станции открывали в Киеве еще до Евромайдана, в ноябре 2013 года, при личном участии премьер-министра Азарова. С тех пор строительство подземных артерий встало, а работники «Киевметростроя» ударно помогают расширять метрополитен в Москве, не прекращая эти работы даже во время коронакризиса. У Кличко не смогли открыть даже давно готовую платформу «Львовская брама», к которой осталось провести выход со стороны Львовской площади. А бесконечные обещания провести подземку на жилой массив Виноградарь стали для киевлян таким же символом несбыточных обещаний, как и циничные слова про «метро на Троещину», неизменно звучащие в городе перед каждыми выборами.

Не ремонтируются коммунальные сети, в результате чего на столичных улицах то и дело возникают гейзеры взорвавшего асфальт кипятка. Ломается изношенное оборудование электростанций — и 27 июля это привело к аварии на киевской ТЭЦ-5, в результате чего в городе были обесточены целых три района. На улицах остановились троллейбусы, погасли огни светофоров, кое-где прекратилось водоснабжение. А специалисты уже успели предупредить о хроническом характере подобных проблем, которые все чаще дают о себе знать в масштабах украинской столицы.

«Проблема заключается в том, что в Украине огромное множество конструкций, которые уже пережили гарантированный срок эксплуатации. Их надо менять, радикально обновлять. Иначе любая из них может щёлкнуть хвостом в любой момент. А в широком значении эффект «усталости» может быть применён вообще ко всем объектам инфраструктуры. Это данность. С этой данностью надо что-то делать», — говорит об этой проблеме одесский журналист Юрий Ткачев.

«Киев устал». Лента полна дерьма, где люди, которые не понимают массового кошмара, пытаются состязаться в остроумии. Безусловно, радоваться нечему. Но и ржать тоже не стоит. Завтра может «устать» Днепр. Честно. Послезавтра Одесса. Вы разве не курсе, какие проблемы в Южной Пальмире с дамбой? Уже четыре года, каждый Божий день, я кричу хоть Пете, хоть Вове, что жилой фонд изношен на 80 процентов. Что критическая инфраструктура изношена критически. Что обвал подъезда в Дрогобыче — это только начало. Что нужно принять Муниципальный Кодекс. Разделить полномочия местного самоуправления и центральной власти. Что не стоит подменять решение проблем глупыми спорами и роликами в Инстаграм… Четыре года я кричу в пустоту… А ответ Кабмин хочет ограбить местное самоуправление в следующем году на 160 миллиардов гривен. А другие мэры молчат. Затаились. Как мыши. Но я буду кричать. Потому что даже один голос — это уже много», — пафосно писал после одной из аварий мэр Днепра Борис Филатов, обращаясь к своему киевскому коллеге Кличко.

Этот эмоциональный пост весьма точно очертил характер проблем, стоящих сейчас не только перед Киевом, но и перед всей Украиной. Однако, по факту, оба выдающихся руководителям соревнуются друг с другом в строительстве самой высокой мачты для флага.

Все объясняется просто — украинские политики постмайдановского разлива не ощущают никакой ответственности за свои слова и поступки. Они знают, что задавленный бедностью и войной народ послушно простит им все, как он простил бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну феерическое вранье насчет строительства украинского гиперлупа, которое соперничало по масштабу со знаменитым шахматным проектом Великого Комбинатора. Поэтому, киевский мэр Кличко ориентируется исключительно на сиюминутный пиар, прекрасно зная, что зрелище гигантского флага приятно потешит самолюбие прильнувшего к телевизору обывателя, который когда-то умилялся раскрашенным в желто-голубые цвета заборы. Хотя гигантские флагштоки обычно устанавливают в феодальных азиатских деспотиях, вроде Саудовской Аравии, а ветер быстро рвет огромные полотнища — как это символично произошло в США накануне протестов против расизма. «И гораздо быстрее»: Омелян пригрозил Зеленскому повторением судьбы Януковича © Министерство инфраструктуры Украины | Министерство инфраструктуры Украины | Перейти в фотобанк

О чем говорить, если компания «Укравтодор» официально запустила сейчас флешмоб по хоровому пению гимна в ознаменование очередной годовщины независимости страны — вместо того, чтобы строить и ремонтировать вконец убитые украинские трассы. Увы, это до сих пор считается абсолютно нормальным. Так что киевлянам придется смириться, что вместо нового моста метро у них будет возведен рекордный суперфлагшток имени Кличко.