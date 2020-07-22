Почему страна превратилась в автобус, захваченный вооруженными террористами

В течение всего дня 21 июля украинцы следили за событиями в волынском городе Луцке, где разворачивается криминальная драма в режиме он-лайн трансляции. Пассажиры рейсового автобуса, включая беременную женщину и ребенка, одиннадцать часов находились в заложниках у вооруженного человека, который периодически стрелял из автомата по окнам соседних зданий и полицейскому дрону. Они не ели и даже не могли сходить в туалет — а неадекватный преступник с тюремными ходками за плечами выдвигал свои требования властям, наотрез отказываясь вступать с ними в переговоры. И вдобавок угрожал взорвать припрятанную где-то в городе бомбу.

По итогам этой истории возникло много вопросов — неясны мотивы луцкого террориста, который производит впечатление нездорового человека, с безумной мешаниной идей и взглядов. Неясно даже то, действует ли он сам, или опирается на поддержку сообщников — потому что в полицию поступили сообщения о минировании различных объектов в Киеве и других городах страны. А многие усматривают в захвате заложников хитрую игру украинской власти, считая его специально разыгранной постановкой. Или видят здесь очередные происки злокозненного Кремля, без которого в Украине не обходится практически ничего.

К счастью, все это закончилось не трагедией, а чем-то вроде театрального фарса, который напомнил всем сценарий популярного сериала «Черное зеркало». Террорист освободил заложников и сдался в руки полиции — но это случилось лишь после того, как Владимир Зеленский выполнил одно из его требований, публично прорекламировав старый фильм на тему зоозащиты. А у президента был при этом откровенно неважный вид — ведь это видео стало для него унижением, а ситуация в Луцке продемонстрировала глубокий кризис, в котором оказалась сейчас Украина, где импотентная власть противостоит тяжело больному обществу, давно привыкшему к преступному беспределу. В Луцк введены БТР Нацгвардии © konkurent.ua

Спецоперацией по освобождению заложников лично руководил всемогущий глава МВД Аваков, к ней подключили лучшие силы полиции и спецназ. Но украинские правоохранители и чекисты, которые столько раз отчитывались о виртуальных победах над ордами виртуальных врагов, оказались неготовыми к поединку с настоящим террористом — без особых суперспособностей и боевого опыта за плечами. Блестящие успехи на ниве самопиара не помогли компенсировать давно утраченный профессионализм. Накачанные деньгами, наделенные огромными полномочиями силовики привыкли хватать ни в чем не повинных людей, вменяя им в вину посты в соцсетях — чтобы исправно зарабатывать на этом премии и звездочки на погонах. Однако захват в Луцке потребовал реальных действий по защите украинских граждан, вместо которых страна увидела одну только растерянную пассивность. Развязка событий в Луцке. Власти Украины не решились на штурм и уступили террористу © Волинськи новини

Очевидно, что такая власть не способна справиться с постоянно растущей преступностью — притом, что украинские регионы буквально наводнены хлынувшим из зоны АТО оружием и наполнены безработными, которые привезли с войны привычку к безнаказанному насилию. Впрочем, стволами и гранатами располагают не только бывшие «ветераны» — сегодня его могут купить другие украинцы, погруженные в ненависть и отчаяние. Многие из этих людей буквальном смысле сходят с ума, разочаровавшись в пафосных патриотических лозунгах — потому что внезапно поняли, что у них нет средств к существованию и будущих перспектив. Как правило, они трудоустраиваются в рядах ультраправых радикалов или в обыкновенных преступных бандах, и представляют реальную опасность для общества, которое постоянно слышит в новостях об очередных выстрелах и подрывах.

Так, параллельно с событиями в Луцке, очередной бывший атошник угрожал взорвать гранатой расположенный в Запорожской области магазин, предварительно уведомив полицию о теракте. А совсем недавно, в Бердянске, еще один «ветеран» начал стрелять из дома по площадке с играющими детьми — после чего в его квартире обнаружили целый арсенал — пистолет-пулемет, пистолет «Берета», тысячу патронов, гранаты, мины и даже снаряды. Таких случаев полно, и вполне очевидно, что речь идет не о конспирологических заговорах и хитро просчитанных комбинациях. Действительно, украинская власть может имитировать что угодно, прославившись постановкой фейкового покушения на журналиста. Но за луцким терактом, скорее всего, не кроется никакой тайны. Это вполне логичный результат хаоса и террора, который давно является нормой для постмайдановской Украины. Изнасиловали прямо в полиции. В Украине звучит долгое эхо АТО © РИА Новости, Иван Воробьев | Перейти в фотобанк

«После всего, что происходило в Украине на протяжении последних нескольких лет, начиная с евромайдана, подобных терактов, как сегодня в Луцке, следовало ожидать. Огромное количество неконтролируемого оружия на руках у людей и агрессивное общество, накачанное националистическими политиками и СМИ ненавистью, не могут не давать подобных результатов. Вся эта свора во главе с Порошенко и компанией годами повышала градус ненависти в обществе, раскалывая его своими «армовирами», декомуннизацией, ненависть стала в итоге запредельной. Выплёскиваясь уже далеко не только в зоне АТО или вокруг ситуации в АТО, и вообще политики, но и в подобных сегодняшнему, вроде как «бытовых» терактах. И, конечно, безнаказанность. Об этом много мог бы рассказать министр МВД Арсен Аваков с его «понять и простить» по отношению к идейно близким террористам из числа АТОшников и националистов — вспомним ту же историю с минёром моста Метро в Киеве. Но Аваков занят. Он сейчас пиарится, прилетев в Луцк, чтобы засветится перед камерами. В то время как именно его подчинённые обязаны вести профилактическую работу и выявлять подобных сегодняшнему луцкому террористу персонажей, склонных к агрессии, а также наличие незаконного оружия на руках. Тем более, что этот террорист — Максим Плохой-Кривош, уже был дважды судим за насильственные преступления и должен был находиться на особом контроле. Больное, поражённое радикализмом и агрессией общество с полуразваленной системой МВД будет порождать всё новых и новых Плохих. Если срочно не начать лечить общественное сознание и восстанавливать правоохранительную систему», — анализирует эту ситуацию экс-депутат Верховной Рады Евгений Филиндаш.

Увы, за это лечение не берется ни один доктор — ни в форме поддерживающей терапии, ни в режиме хирургической операции. А, между тем, инцидент в Луцке выглядит глубоко символичным. Ведь вся Украина, по сути, превратилась сейчас в гигантский автобус, захваченный вооруженными террористами, которые не собираются отпускать людей по собственной воле.

А это уже не фарс — это подлинная трагедия, до развязки которой пока еще далеко.