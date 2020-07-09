Сегодня, 9 июля, последнему легитимному президенту Украины Виктору Фёдоровичу Януковичу исполнилось 70 лет. Возраст солидный, к тому же Виктор Фёдорович явно не стремится возвращаться к активной политической или общественной деятельности. Так что можно подвести итоги

Украинские противники майдана, да и многие политически активные россияне, клеймят Януковича позором и нехорошими словами за его бегство с Украины в критические дни февраля 2014 года. Расхожее мнение заключается в том, что если бы Янукович не бежал, то майдан ещё можно было бы подавить, и Украина не столкнулась бы с последующим ужасом развала государственности и гражданской войны. Именно поэтому Януковича считают преступником не только «свидетели майдана», но и их оппоненты.

Насчёт преступника спорить не буду. Только вот преступления были им совершены до и после бегства. Само же бегство было, с моей точки зрения, вполне оправданным и даже необходимым шагом как с точки зрения личных интересов Януковича, так и с точки зрения интересов украинского народа. В тех условиях именно бегство открывало последнюю эфемерную возможность избежать гражданской войны. Этой возможностью Янукович преступно не воспользовался. Судя по всему, он был окончательно деморализован событиями предшествующих нескольких дней, хотя для политика, ответственного за судьбы миллионов людей, слабая нервная система не оправдание. «Был невменяем, устраивал истерики». Турчинов рассказал, как Янукович хотел его повесить на Крещатике © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Но вернёмся к бегству. Как мы сегодня знаем, началось оно из Харькова, где Добкин не пустил Януковича на съезд депутатов всех уровней и активистов "Партии регионов", а также иных противостоящих майдану политических сил. Думаю, что уже сам факт невиданной смелости посмевшего перечить президенту всегдашнего лизоблюда Добкина, должен был серьёзно пошатнуть веру Януковича в возможность подавить майдан, опершись на коллективную силу Юго-Востока. Тем более, что смелость эту Добкин проявлял в условиях, когда в Харькове собрались наиболее активные противники майдана, а значит наиболее надёжные сторонники Януковича. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Добкин никогда не пошёл бы на такой шаг не посоветовавшись с Кернесом (настоящим хозяином Харькова и окрестностей). Кернес же всегда играл только наверняка. То есть, если Добкин настолько осмелел, значит, он уверен, что у него есть силы заставить Януковича выполнить волю хозяев Харькова, если не удастся его убедить.

Подтверждение того, что даже в Харькове ситуацию контролирует не он, а его враги, Янукович получил практически тут же. В момент вылета из Харькова его уже пытались не пустить к вертолётам пограничники (охрана пробилась). Силовая структура выступила против своего верховного главнокомандующего. С учётом того, что харьковская полиция была подконтрольна Добкину и Кернесу, сила была явно не на стороне Януковича. Когда вертолёты взлетели, пилотам сообщили с земли, что украинские ПВО готовы их сбить. Обращаю внимание, что, тем не менее, Янукович сделал ещё одну попытку организовать сопротивление. Проще всего ему было перелететь через границу России (никакое ПВО не успело бы сработать — 50 километров до Белгорода вертолёт преодолел бы за 10-15 минут). Янукович полетел в Донецк — более получаса в воздухе. В Донецке он пообщался с Ахметовым, который полностью контролировал ситуацию в регионе. Окажи Ринат Леонидович поддержку Виктору Фёдоровичу, тот бы почти наверняка попытался опереться на свой базовый регион. Однако в Донецке ситуация оказалась хуже, чем в Харькове. Здесь уже к вертолётам пробиться не удалось.

С этого момента начинается не просто бегство, а травля Януковича силами майдана. Его бы и убили, если бы не присланные Путиным под Бердянск вертолёты, которые вывезли его и сопровождавших его лиц на территорию Краснодарского края России. Но и на этом попытки организовать сопротивление майдану не прекращаются. В тот же день, 23 февраля, Януковича переправляют в Крым, где он находится до 26 февраля. Члены правительства Украины и парламентарии от "Партии регионов" получают команду прибыть в Крым для организации сопротивления майдану. Однако в большинстве своём они уже не сумели туда пробиться, а многие, судя по всему, не особенно и пытались. Во всяком случае, большая часть фракции Партии регионов уже исправно голосовала в парламенте за предложенные хунтой постановления и законы (включая решение об отстранении Януковича от президентства и назначении Турчинова и.о. президента Украины).

Таким образом, попытки организовать сопротивление майдану (с опорой на Харьков, Донецк и Крым) завершаются только на пятые сутки после вооружённого переворота в Киеве. Причём крымская попытка предпринимается при недвусмысленной поддержке России (которая, по мнению многих караул-патриотов, якобы «пустила всё на самотёк»). Януковича спасает из-под Бердянска российский спецназ. В Крым он через несколько часов попадает через территорию России. На полуострове он находится на российской военной базе — единственное место где ему могут гарантировать безопасность. Эвакуируют его, когда становится ясно, что сопротивление провалилось, даже не начавшись, тоже в Россию. Если бы Янукович остался на Украине, то повторил бы судьбу Каддафи — Поклонская © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

История бегства Януковича недвусмысленно свидетельствует, что все попытки организовать сопротивление Юго-Востока майдану провалились благодаря массовому предательству верхушки режима, ближайшего окружения президента и ключевых функционеров "Партии регионов". Но это не снимает с Януковича вины за произошедшее. Только, повторю, преступления были совершены им до 22 февраля и частично после 26 февраля. Эти же пять суток он, конечно, не геройствовал, но пытался хоть что-то исправить. Если бы получилось, возможно, сейчас он был бы на Украине народным героем. Не получилось же потому, что сам Янукович, плохо понимая, что именно он творит, пытаясь одновременно перехитрить Россию, США и ЕС, перехитрил сам себя задолго до переворота.

Напомню, что до 2014 года Янукович уже пережил два государственных переворота: майдан 2004 года, отнявший у него законное президентство, и незаконный роспуск парламента Ющенко в 2007 году, в результате чего Янукович потерял премьерство. В обоих случаях Виктор Фёдорович показал себя слабым человеком и никаким политиком. Оба раза, имея достаточный ресурс для победы над путчистами, он не осмелился взять на себя ответственность и в 2004 году повести уже прибывших в Киев шахтёров на разгон майдана, а в 2007 году защитить лояльный ему Конституционный суд и, опираясь на верных силовиков и парламентское большинство, арестовать Ющенко, у которого на первых порах не было никакой силовой опоры. Янукович предпочитал сдаваться, выторговывая право на дальнейшее участие в политике, а не идти на жёсткое противостояние.

В 2010 году звёзды все же сошлись в его пользу, и он стал президентом. Эта счастливая (для него лично) случайность убедила Януковича в том, что его маневрирование с позиции слабости является высшей политической мудростью, что именно благодаря такому подходу он забрался на верхушку украинской политической пирамиды и что ничего плохого с ним уже не может случиться, надо только понравиться Западу, чтобы США и Европа не организовали ему новый майдан. Своих он не боялся — знал, что без поддержки из-за рубежа, они ничего не стоят, потому и не побоялся посадить Тимошенко, как только понял, что в этом случае Запад ограничится вялыми, чисто академическими, протестами.

В отношении оценки Запада Янукович допустил ту же ошибку, что и Кучма. Они оба думали, что Западу на Украине нужен сильный партнёр против России, а Западу нужен был послушный исполнитель во главе колониальной администрации. Огромным пороком и Януковича, и Кучмы, с точки зрения Запада, было то, что они оба выступали с позиций защиты интересов украинского производителя, пытались хоть как-то сохранять и развивать собственную экономику. Запад же хотел провести Украину по пути Восточной Европы — уничтожить национальное производство и открыть этот рынок для западных товаров. Разница заключалась только в том, что Восточную Европу ради этого приняли в ЕС, а от Украины добились добровольной ликвидации экономики даже без обещания перспективы членства в далёком будущем.

Украинские националисты были для Запада желанными партнёрами не потому, что они русофобы (Янукович и Кучма проводили ровно ту же политику), а потому, что они не могли даже мечтать о власти без поддержки Запада. Голоса Юго-Востока всё равно приводили бы к власти более умеренных политиков, отражающих интересы промышленно развитых регионов. Таким образом, националисты были и являются единственной украинской политической силой полностью зависимой от Запада. Без него они не могут ни взять власть, ни долго её удерживать. Так что Запад в любом случае пытался бы сменить Януковича на политика-националиста. Черная страница истории: Янукович подвел итоги «революции достоинства» © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Янукович этого не понимал, а охвостье Партии регионов, пытающееся до сих пор корчить из себя влиятельных политиков в Киеве, не поняло до сих пор. Янукович во время своего президентства окружал себя политиками, экспертами, журналистами, общественными деятелями, декларировавшими приверженность принципам «евроинтеграции». Ни один президент Украины не выполнял свои предвыборные обещания, но он был первым и единственным президентом, который получил официальное разъяснение Конституционного суда, что эти обещания он выполнять не обязан. И не просто его получил, а широко растиражировал. Плюнуть в лицо своим избирателям прицельнее было просто невозможно.

Именно поэтому рейтинг Януковича накануне майдана опустился до 15% и имел устойчивую тенденцию к дальнейшему понижению. Он стал чужим для своих и не стал своим для чужих. Его предупреждали, что проводимая им кадровая политика приведёт его к краху. Но он этим предупреждениям не внимал. Повторю, случайность, вознесшая его к президентству, несмотря на дважды проявленную готовность капитулировать в условиях, когда победа у тебя в кармане, надо только принять на себя ответственность за наведение порядка, убедила Януковича, что позиция слабости является единственно верной и что после того, как он стал президентом, ему уже ничего плохое грозить не может (особенно если он будет поддерживать прозападный курс Украины и прозападные политические силы на Украине).

Когда майдан 2013-14 годов начался, рейтинг Януковича взлетел до 40%. И даже в дни переворота, он всё ещё был самым рейтинговым политиком Украины с поддержкой в районе 30%. Не то чтобы народ полюбил Януковича. Просто люди нутром почувствовали, что именно этот слабый и непоследовательный политик — последний бастион, отделяющий их от кровавой вакханалии гражданской войны. Они надеялись, что чувство самосохранения сыграет в Януковиче хотя бы в последний момент. И оно сыграло. Как я уже отметил выше, после сдачи всего, что было можно и бегства из Киева, Янукович попытался сопротивляться. Со стороны шансы антимайдана задавить майдан казались даже предпочтительными.

Но преступление Януковича против себя лично и против народа Украины в том и заключалось, что, пытаясь понравиться Западу, он не только реализовывал насквозь прозападную политику, но и на руководящие должности выдвигал в основном людей прозападных. Из тех же, кто был не прозападным, только Азаров взял на себя смелость публично требовать силового разгона Майдана. Остальные либо молчали, либо пытались убедить Януковича кулуарно, а в кулуарах галичане и предатели, усилиями самого Виктора Фёдоровича, имели численное и аппаратное превосходство.

В общем, Янукович сам организовал своё свержение, назначив на ключевые посты врагов, предателей и слюнтяев. Редкие исключения роли не играли. В конце концов, в критические дни января 2014 года (меньше чем за месяц до переворота) он уволил даже Азарова — человека, который был с ним на «ты» и которому он доверял, как премьеру, ибо не видел в нём конкурента. Притом что жёсткая антимайданная позиция Азарова была известна, бессмысленное увольнение лояльнейшего премьера деморализовало, дезорганизовало и парализовало и без того немногочисленных сторонников сопротивления майдану в президентском окружении и в правительстве. Те же, кто якобы спасал Януковича от майдана, до сих пор сидят в Киеве и рассказывают городу и миру, как они ведут «борьбу с нацизмом», работая в ставке фюрера.

Вина Януковича заключается в том, что, прежде чем в последний момент (когда уже было поздно) он прозрел и попытался бороться, Виктор Фёдорович не просто расстелил нацистам ковровую дорожку к власти, но и пронёс их по этой дорожке на руках.

Можно, конечно, списать всё на проблемы интеллектуальной и профессиональной недостаточности Януковича, но глав государств, равно как и генералов, командующих армиями, судят, а бывает, что и казнят, не за то, что они искренне заблуждались, а за то, что их искренние заблуждения обходятся в миллионы человеческих жизней, в разрушенные судьбы нескольких поколений. Человека никто не заставляет баллотироваться в президенты — это его личное решение. И если ты такое решение принял, то несёшь полную ответственность, независимо от того, умён ты или глуп. Именно политическая ответственность главы государства, плавно перетекающая в уголовную и личную, является хоть какой-то страховкой «от дурака» (впрочем, дураки редко понимают, во что они вляпываются, соглашаясь занять высокую политическую должность).

В начале статьи я написал, что преступления против украинского народа совершены Януковичем не только до, но и после бегства. Естественно, может возникнуть вопрос: что же он такого сделал после бегства, если не делал ничего?

Вот именно то он и сделал, что ничего не делал. Никому не кажется странным, что как среди оставшихся на Украине «борцов с режимом», так и среди украинских эмигрантов в России, а также «добрых русских людей», есть масса желающих обвинить Россию, как в самом майдане, так и в том, что происходило после него, но никто из них не спрашивает, а что же в это время делал украинский президент?

«Работу» Януковича до и во время майдана мы обсудили выше. Я отмечал, что всеобщее предательство 22-26 февраля 2014 года, с которым Янукович неожиданно для себя столкнулся (хоть сам же расставил предателей на ключевые должности), должно было его деморализовать. Если бы речь шла об обычном гражданине, это было бы достаточным основанием, чтобы заявить об отсутствии к нему каких-либо претензий. Но Янукович был законно избранным президентом, на котором лежала вся полнота ответственности за сорок миллионов граждан Украины.

Да, он находился на российской территории и был ограничен в возможностях. Тем не менее, его никто не прятал от людей и не мешал ему проводить пресс-конференции, давать интервью и рассказывать в их ходе, что пожелается. Человек, искренне переживающий за людей, которые из-за его ошибок оказались в смертельно опасной ситуации, обязан был хотя бы попытаться эти ошибки исправить. Да, его эмигрировавшие в Россию ближайшие соратники не скрывали своей, мягко говоря, нелюбви к Януковичу. Но все их должности (а именно должности придавали какой-то вес их позиции) «освящены» Януковичем. Все они назначены его указами. Только он избран населением и имел право говорить от имени народа (как минимум до тех пор, пока не прошли, хоть и незаконные, но всенародные выборы Порошенко). Поддержать родной восставший Донбасс, призвать народ к сопротивлению, заявить о создании эмигрантского правительства (мандат Януковича формально действовал до 7 июня 2014 года — дня инаугурации Порошенко, Турчинов был никем не признанным самозваным и.о.), всё это Янукович сделать мог, но не захотел.

Сторонники теории заговора скажут, что ему запретил «злой Путин». Но ещё раз подчеркну, что Янукович был ограничен в общении с прессой только собственным желанием. Даже если бы его позиция чем-то пришлась не по вкусу российским властям, его бы не убили, не посадили бы в тюрьму и не отдали бы на растерзание хунте. Максимум, что могли бы сделать российские власти — отмежеваться от позиции Януковича, заявив, что он действует на свой страх и риск. Любые иные меры в его отношении нанесли бы России значительный ущерб. Так что выбор линии поведения был целиком и полностью на совести Януковича.

Он не попытался исправить свои ошибки. Он покорно признал юрисдикцию украинского суда и несколько лет доказывал очевидное — что ни он, ни его подчинённые не отдавали приказ применить оружие против майдана. Между тем, эти его оправдания являются добровольным признанием в государственной измене, поскольку и Янукович, и его силовые министры (особенно министр внутренних дел) обязаны были навести порядок в столице в первые же часы майдана, обеспечить безопасность граждан и не допустить государственного переворота. Если при этом требовалось применить оружие, то полицию и прочие спецслужбы для того и вооружают, чтобы стрелять, если возникнет такая необходимость.

Ну а то, что Янукович фактически признал, что его действия были вызваны давлением Запада, только усугубляет его вину. Это значит, что он отказался от исполнения своего долга не по глупости или наивности, а в интересах иностранных государств, причём полностью осознавая возможные пагубные последствия своего бездействия.

Так что пять суток бегства менее всего можно поставить в вину Януковичу. Как раз в эти дни, он, пусть вяло и непоследовательно, но пытался предотвратить то, что сам же сделал неизбежным. Но эти пять суток отнюдь не искупают всей его огромной вины перед народом Украины, наоборот, они её подчёркивают, демонстрируя, что Янукович изначально знал, каков должен быть правильный алгоритм действий в отношении майдана. Просто ему было всё равно, сколько его безвестных защитников будет убито и покалечено, он попытался действовать, только когда опасность нависла над его жизнью.

В то же время, я думаю, что когда Виктор Фёдорович отправится в лучший из миров, благодарная Россия должна посмертно наградить его орденом. Не самым высоким, но и не самым низким. Например, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. В конце концов, если Украине Янукович принёс много вреда, то России его деятельность, в конечном итоге, пошла на пользу. Займи Янукович в 2011-12 годах (когда решался вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз, от чего Янукович всеми силами отбивался и таки отбился) более конструктивную позицию — и Украина сейчас находилась бы в положении Белоруссии. Только количество и объём торговых и финансовых преференций были бы в разы большими, а лояльность украинского «союзника» на порядок меньшей. И освободиться от этих обязательств России было бы совсем не просто. И Крым был бы украинским, а «хозяева Донбасса», при поддержке влюблённого в новый стадион, донецкий «Шахтёр» и новый аэропорт народа, по-прежнему хвастались бы направо и налево, что они не пустили на свою территорию ни одного (даже самого мелкого) российского бизнесмена. А так, благодаря близорукой политике Виктора Фёдоровича, об Украине даже нельзя сказать, что она никогда уже не будет прежней. Слово «прежней» явно лишнее.

Перед Россией же открылось новое пространство возможностей.

Виктор Фёдорович, конечно, ничего такого не хотел. Само вышло. Но и недооценивать его случайный вклад нельзя. Надо как-то отметить заслуги этой неординарной личности, настолько любившей власть и себя во власти, что трижды эту власть умудрилась проиграть, находясь в абсолютно выигрышной позиции. Поэтому «За заслуги» всего лишь 4-й степени и посмертно. Можно даже закрытым указом, чтобы избежать лишней общественной дискуссии. А на Украине, для баланса, ему уже дали 13 лет лишения свободы (заочно). Не думаю, что любая украинская власть (сколько им ещё суждено сменять друг друга) этот приговор отменит.