Когда европейские страны, делили остальной мир, создавая колониальные империи, папуасы жили ещё в каменном веке. Они физически не могли защитить свою землю от белых пришельцев. Но у них всё же была одна опция

Поскольку пришельцев было не так много и контролировать весь остров (несмотря на то, что Новая Гвинея была разделена между тремя державами: Нидерландами, Британской и Германской империями) они не могли, папуасы переместились поглубже в джунгли. Одиночных европейских путешественников и отдельные отряды папуасы исправно ловили и съедали (договориться с ними удалось только Миклухо-Маклаю, но Россия на остров не претендовала), а крупными армиями, для полноценной зачистки огромной территории, европейцы в регионе не обладали.

В результате, в центральной части острова папуасы жили в привычных им бытовых условиях и обсуждали свои папуасские проблемы, совершенно не интересуясь тем, какой именно европейской державе, вместе с реально подконтрольной частью побережья, номинально принадлежат районы их проживания. С другой стороны, европейцы старались не соваться далеко в джунгли и вообще не ходить по одному за пределами прибрежных поселений. Зато в барах и за домашними обеденными столами, они обсуждали глобальные проблемы. Деркач представит аудиозаписи разговора Петра Порошенко и Джона Керри © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Реакция украинского общества, на «разоблачения» Андрея Деркача напоминает мне гипотетическую реакцию папуасов на сообщение о том, что они являются подданными какой-то из европейских монархий. Представляю себе возмущённые лица добрых людоедов, кричащих что-то вроде: «Куда смотрели вожди! Почему мы живём под внешним управлением? Когда белые прекратят нами командовать?»

Но папуасы не знали, что находятся под внешним управлением. Им никто об этом не сказал. С изредка отлавливаемыми белыми они диалог тоже не вели, ибо кто же говорит с собственным обедом. Поэтому они не возмущались, что их остров без них поделили, а их самих приписали к разным европейским государствам.

На Украине и поклонники, и противники майдана всегда прекрасно знали, что государство находится под внешним управлением. Оно начало устанавливаться в эпоху позднего Кучмы (с конца 90-х) и с тех пор только укреплялось, дойдя при Порошенко до апогея. Зеленский бы и хотел, чтобы при нём внешняя опека Украины была столь же плотной, как при Порошенко, но Запад перестал Украиной интересоваться, а Россию Зеленский не сумел собой заинтересовать. То есть, если уровень внешнего управления киевскими политиками незначительно снизился, то исключительно потому, что белым людям стало скучно ходить в украинские джунгли. Они ведут собственные дискуссии в фортах и факториях на побережье, не интересуясь проблемами, раздирающими в украинской чаще общество местных папуасов.

Но для украинской майданной публики снижение уровня внешнего управления — скорее трагедия, чем повод радоваться. Напомню, что заявления: «Зато Америка с нами, весь мир с нами!», — регулярно служили майданному сообществу для оправдания любых внутриукраинских проблем и придания им характера временного недоразумения. Украинцев никогда не беспокоили американские флаги над их правительственными учреждениями, Байден на председательском месте, раздающий указания майданной тусовке и по сути решающий, кто у них будет президентом, кто премьером, а кто, как Юлия Владимировна Тимошенко, останется у разбитого корыта. Не волновал их ни американский этаж в СБУ, ни американский контроль над украинской армией, ни тот факт, что любые принципиальные решения, включая кадровые вопросы, прежде реализации утверждались в американском посольстве. Украиной управляет «глубинное государство» США. Эксперты о «схеме Деркача» © president.gov.ua

И вдруг буря возмущения. Порошенко, оказывается, с Байденом внуриполитические проблемы Украины обсуждал и действия свои согласовывал. А что же вы хотели? Чтобы США вас за красивые глаза поддерживали? Если вы у какой-то страны выпрашиваете, то «Джавелины», то кредиты, то политическую поддержку, она вправе выдвигать вам свои условия, вплоть до неформального ограничения в её пользу вашего суверенитета (в настоящее время колониальный режим не оформляется, чтобы ответственность за проблемы необъявленной колонии несли её собственные политики, а не фактическая метрополия).

Порошенко говорил Байдену, что-то вроде «генпрокурор мой человек» или «я оказываю поддержку главе Национального банка»? А Зеленский не говорил то же самое Трампу? Зеленский, правда, в Рябошапке ошибся, но он тоже рекомендовал его, как «на сто процентов моего человека», и тоже в контексте беседы с иностранным лидером, намекавшим на желательность вполне конкретных действий украинских правоохранительных органов.

Что нового узнали украинцы? Что их так взволновало? Они же ещё недавно гордились внешним управлением, считали, что теперь западные «карго-боги» сами им всё построят и начнут возить их в Венскую оперу пить кофе и в Лувр на круасаны.

Можно предположить, что «разочарование» украинцев во внешнем управлении связано с беспочвенными надеждами на посадку Порошенко. «Крови» Петра Алексеевича желает большая часть населения страны. И я их хорошо понимаю. Но Зеленский никогда не посадит Порошенко по смешному обвинению во введении внешнего управления. Хотя бы потому, что его ввёл не Порошенко, и при Зеленском оно сохраняется. То есть, Зеленского самого можно посадить по такому же обвинению.

Не желает Зеленский сажать Порошенко и по обвинению в коррупции. Просто потому, что при нём в рабочем состоянии остались те же схемы, что действовали при Порошенко и основные выгодоприобретатели те же. Разве, что доля самого Зеленского от реализации этих схем, если не на порядок, то в разы меньше доли Порошенко. Пётр Алексеевич умел заарканить каждый грошик, завалящая копеечка не имела шанса спрятаться от него.

Поэтому против Порошенко и выдвигаются смешные и почти недоказуемые (если, конечно, не принимать во внимание, что украинский суд может доказать что угодно) обвинения, вроде превышения полномочий при назначении руководителя внешней разведки или «государственной измены» в виде беседы с Байденом. На самом деле украинские политики, общество, спецслужбы и даже украинский суд, едва получив информацию о «плёнках Деркача», должны были бы в первую очередь озаботиться вопросами: кто, когда, с какой целью и каким образом записал разговоры украинского президента с вице-президентом США по закрытой линии связи (все беседы начинаются взаимными приветствиями украинских и американских офицеров безопасности).

То, что этот вопрос никого на Украине не интересует, как раз и свидетельствует о том, что пресловутое внешнее управление там никого не волнует, к нему привыкли и им гордятся. Плёнки призваны подогревать общественную ненависть к Порошенко, которая постепенно слабеет и переносится на Зеленского, а также усиливать общественное давление на последнего, с целью если не добиться посадки Порошенко, то хотя бы обеспечить открытие против него всё новых и новых уголовных дел.

Кому всё это надо?

Давайте для начала вспомним, что в качестве бизнесмена и политика Андрей Деркач известен беспринципной осторожностью. Он бодро переходил из лагеря в лагерь, прекрасно чувствуя себя в украинских политике и бизнесе при всех властях. Он всегда был достаточно умерен. Последние лет двадцать не рвался на первые роли в политике, не пытался стать украинским олигархом первого разряда. Тем не менее всегда был при должности и при деле. Думаю, что и будет. При любой следующей власти на Украине и даже после Украины Деркач не пропадёт. Ему всегда найдётся что предложить потенциальному патрону. Вадим Карасёв: "Записи Деркача" показали, что Украиной управляет партия грантоедов, которую никто не выбирал © actual.today

Если такой осторожный человек рискнул высунуться с плёнками Порошенко, да ещё в современной Украине, где за меньшее убивали, значит он получил надежнейшие гарантии безопасности. На Украине в данный момент противостоят друг другу ситуативные союзы Пинчука/Ахметова/Зеленского (за которым маячит мрачная тень Сороса) и Коломойского/Медведчука/Авакова. Подчеркну, союзы именно ситуативные. Координация действий союзников распространяется лишь на борьбу с общим врагом (но и в этом случае они далеко не всегда действуют сообща). Будущее они видят по-разному и готовы в любой момент начать (а иногда и начинают) воевать друг с другом. То есть данные неформальные объединения внутренне неустойчивы, соответственно оппоненты всегда стараются подогреть противоречия и усилить потенциальные раздоры.

Напомню, что по вопросам принятия законов о свободной продаже земель сельскохозяйственного назначения и о невозможности возврата национализированных банков прежним владельцам, Порошенко и его фракция выступали на стороне Зеленского, а значит против Коломойского. Плёнки Деркача стимулируют Зеленского к активизации имитации уголовного преследования Порошенко, к которой последний относится крайне болезненно. Таким образом из антиколомойской группировки удалось выбить одного ситуативного союзника. Теперь его фракция в Раде скорее всего будет голосовать против любых предложений Зеленского, что ослабит позиции последнего.

Кстати, против самого Зеленского принадлежащие Коломойскому и союзные ему СМИ начали кампанию травли, примерно с теми же обвинениями, что и против Порошенко и с явным прицелом на его досрочную отставку. Так что это комплексная кампания и Порошенко — лишь верхушка айсберга.

Не исключаю, что в планы организаторов обнародования «плёнок Деркача» входила также попытка заручиться поддержкой администрации Трампа, обеспечив её компроматом на Байдена. Если так, то она провалилась. Уровень сегодняшнего противостояния между сторонниками и противниками Трампа в США таков, что внутриукраинские дрязги волнуют их не больше, чем государства-участники Первой мировой войны интересовались мнением папуасских племён о международных отношениях. Флойд, война с памятниками, расовый вопрос, проблема «полицейского насилия» и альтернативная ей проблема мародёрства, равно как и катастрофическая рецессия, вызвавшая обвальный рост безработицы, занимают умы американцев не меньше, чем умы европейцев начала ХХ века занимали: Битва на Марне, Верденская мясорубка и Брусиловский прорыв. Решение этнографических проблем (равно как и интерес к ним) отнесены на послевоенный период.

Точно так же, как папуасы сто лет назад не могли повлиять на назначение командующего британскими экспедиционными силами во Франции, сегодняшние украинцы не в состоянии вмешаться в американскую внутриполитическую борьбу — масштаб не тот. Борьба украинских пауков в банке способна привлечь внимание разве, что профессионального энтомолога со специфическим вкусом.