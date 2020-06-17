У каждого времени и каждой страны свои герои. Нацистский боевик, штурмфюрер СА Хорст Вессель 14 января 1930 года был ранен в стычке с членами Союза красных фронтовиков, отказался получить первую помощь у врача-еврея и в результате умер в государственной больнице от потери крови

Песня, в честь Хорста Весселя стала партийным гимном НСДАП. После прихода нацистов к власти его именем назывались улицы, школы, пароходы и даже 18-я моторизованная дивизия СС. Он стал для нацистов символом непреклонности, верности идеи и жертвенности. Кто стоит за спиной у Стерненко. Правые радикалы на службе «соросят»

Прошло 90 лет. На Украине наследники местных нацистских унтерменшей, служивших германским нацистским юберменшам пришли к власти. И занялись поисками своего Хорста Весселя. Вначале эта роль выпала «погибавшей» в российской тюрьме от калорийного питания Надежде Савченко. Но её не вовремя выпустили, а живая в Киеве она оказалась не ко двору — слишком уж самостоятельна и неуправляема.

Следующим пробовался на роль «режиссёр» Сенцов. Тоже сидел в российской тюрьме. Правда и здесь Москва подгадила — не умер в застенках, вернулся на родину посвежевший и упитанный. Вполне управляем, но какой-то не харизматичный. Вроде всё правильно делает, с прицелом на целевую аудиторию, но не заводит. Поэтому Сенцова вывели в резерв, хоть и не задвинули окончательно, как Савченко.

И вот, наконец, украинские наци и их покровители, похоже таки нашли свой идеал. Им оказался одесский хулиган Стерненко. По формальным признакам первым двум он проигрывает. Не воевал, как Савченко, не пытался устроить диверсию в российском тылу, как Сенцов. Не его убили в драке, а он убил. К тому же противник оказался не «красным» или «пророссийским», а вполне респектабельным «героем АТО», в отличие от самого Стерненко, не понаслышке знавшим, что такое «восточный фронт».

Впрочем, какая страна, такие и герои. Хорст Вессель не имел бы ни одного шанса стать иконой украинских нацистов. Как не стал такой иконой никто из пресловутой «небесной сотни», ни один солдат, офицер или генерал ВСУ, из числа погибших в Донбассе и даже на взлёте убитый орлами Авакова Александр Музычко, широко и весело шагавший по постмайданной «планете Украина» в своё «светлое будущее».

Что объединяет всех не ставших украинской иконой и Хорста Весселя. Они погибли. Самые везучие просто оказались маргинализированы, выброшены на обочину политической жизни, отлучены от финансовых потоков. Такие люди не могут быть символом будущего для украинского «патриота». «Патриот» хочет вкусно есть, сладко пить, мягко спать, не напрягаться, жить в своё удовольствие и получать права, льготы, уважение народа и деньги-деньги-деньги за свой «патриотизм». У каждого «патриота» свой ценник. Кому-то достаточно земельного участка. Кто-то рвётся в «национальные герои», с полагающимся такому «герою» «социальным пакетом». Общее у них одно — они не собираются умирать за идею. Ибо их идея заключается в том, чтобы жить, жить хорошо и жить за чужой счёт. Сила радикалов: как Стерненко прогнул под себя суд и что это значит для украинской власти © Facebook, Natasya Nagorna

Стерненко действительно является идеальной иконой для украинских «патриотов». Мелкий одесский хулиган — лидер отделения «Правого сектора» в городе, в котором только явные неадекваты могли примкнуть к нацистскому движению. Без перспективы серьёзного политического роста, зато с хорошей перспективой завершить жизненный путь быстро и трагически. В общем, расходный материал. Таким не платят большие деньги и безжалостно бросают в топку войн и революций — их всегда можно приобрести на рынке политического маргиналитета по рублю ведро.

К тому же парень убивает своего же, да ещё гораздо более заслуженного, боевика. При том, что порошенковская власть не менее, чем зеленковская, была заинтересована демонстрировать миру и стране свою приверженность закону, Стерненко был приоритетным кандидатом на демонстративную посадку. Вот, мол, смотрите — и резонансные дела расследуем, и нацистов сажаем. Закон, мол, превыше всего.

Даже то, что Стерненко работал на СБУ играло против него. Во-первых, как уже было сказано, таких мелких агентов у любой спецслужбы тысячи. Во-вторых, министр внутренних дел Аваков, гораздо более влиятельный, чем СБУ, вел бой со спецслужбой за контроль над нацистскими боевиками, в целом его выиграл и был заинтересован продемонстрировать ещё остававшимся под крылом СБУ маргинальным нацистским группам, что только он, Аваков, способен предоставить надёжную защиту от всех проблем. В-третьих, у Стерненко не было собственной сильной нацистской группировки (пара-тройка одесских маргиналов не в счёт), а известные нацистские лидеры были не заинтересованы в том, чтобы раскручивать (фактически за свой счёт) безвестного маргинала, создавая себе же конкурента. Ресурсной базы и так не хватает на всех, места у корыта заняты, пробившимся и без того тесно. Они бы рады кого-нибудь вытолкнуть, а не принимать новых.

Несмотря на то, что всё было против него, Стерненко не только на свободе, но пробился в первый нацистский эшелон. Окружение Зеленского, исходя из вышеприведенных аргументов, явно назначило Стерненко в сакральные жертвы украинского правосудия. Проще говоря, решило посадить второстепенного нациста, чтобы бросить кость общественности и подпереть падающий рейтинг президента. Неприкасаемые. Эксперты об украинских радикалах и их «крыше» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И тут выяснилось, что совершенно непопулярный в Одессе Стерненко, страшно популярен в среде киевских нацистов. В его защиту без проблем собралась толпа, оказывавшая силовое и психологическое давление на избиравший меру пресечения суд. В результате чего, явному убийце и бандиту, представляющему серьёзную общественную опасность, назначили всего лишь домашний арест. Стерненко не понравилось, что домашний арест назначен в Одессе (он хотел в Киеве). Пара походов возбуждённой нацистской толпы к офисам президента и генерального прокурора, и к концу дня (рабочего, а не светового и не календарного) Стерненко получает желаемое — домашний арест у него уже в Киеве. А среди украинских политиков и экспертов ходят слухи, что Стерненко рассматривается в качестве вождя осиротевшей без Вакарчука украинской партии «Голос», который поведёт её на местные выборы. Сенцова, кстати, то называют его конкурентом в борьбе за эту должность, то прочат в заместители. Так, глядишь, мелкий одесский гопник и в парламент «доизберётся» по какому-нибудь освободившемуся округу. У Семёна Семенченко в своё время получилось стать депутатом, почему не должно получиться у Стерненко?

Вся эта проблема не стоила бы выеденного яйца, если бы касалась только украинского нацизма. Мелкие маргиналы, наследники мелких коллаборационистов, безусловно, обречены дальше мельчать. Но проблема затрагивает всю Украину. Мельчает не только украинский нацизм, мельчает власть в стране. При слабом Януковиче, Стерненко не пускали дальше порога одесского управления СБУ. При «сильном» Зеленском, он ногой открывает дверь в офис генерального прокурора и не сегодня-завтра может оказаться лидером системной политической силы, имеющей своё представительство в парламенте. А тогда и президент никуда не денется, вынужден будет со Стерненко разговаривать и договариваться. Победить Стерненко или отправиться в изгнание. Может ли Зеленский что-то сделать на Украине? © Facebook, Іван Вербицький

Прогоняя слабого Януковича нацисты прятались за толпой «людей с хорошими лицами». Все их Яроши и Музычки начали выползать на первый план после переворота. До этого на авансцене, рядом с «европейскими» Яценюком и Кличко, находился только Тягныбок, но и он к тому времени трижды за десять лет успел побывать депутатом Рады.

Когда будут прогонять Зеленского, Стерненко даже не станет напрягаться лично — просто пошлёт кого-то из своих прихлебателей.

Это очень плохая новость для всё ещё мечтающих вернуться во времена Януковича без Януковича экс-регионалов. Спрос порождает предложение. Украинская политика демонстрирует усиливающийся спрос на нацистских отморозков. А это значит, что никто не планирует получать или отдавать власть демократическим путём. Вербуется пушечное мясо без принципов, готовое перегрызть горло кому угодно за мзду малую. В столкновении дорогих регионалов и дешёвых стерненок, стерненки побеждают всегда. Их просто можно купить больше, они массой и задавят.

Можно было бы обратиться к народу, но он давно и надёжно выведен за скобки украинской политики, постепенно превращаясь в одного огромного и многоглавого Стерненко.