Чиновники продолжают разжигать ненависть, саботируя прекращение войны на Донбассе

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, практически неизвестен широкой публике — особенно на фоне своего печально известного предшественника Александра Турчинова. За время пребывания на своей должности он попадал в топовые новости всего лишь несколько раз, но всегда делал это скандальным образом.

Так, Данилов прославился выражением «мне очень не нравится слово «Донбасс», которое прозвучало в одном из его интервью. Руководитель Совбеза почему-то считает историческое название региона выражением из языка коммунистической пропаганды, направленной на разделение украинцев. В том же интервью он допустил, что украинской власти придется установить на неподконтрольных территориях «тоталитарный режим» с военным положением и без выборов, из чего становится ясно, как относится в местному населению глава СНБО Украины.

Это отношение к Донбассу может показаться удивительным, ведь Алексей Мячеславович родился в Красном Луче, много лет жил и работал в Луганске, был его городским головой, возглавлял местную обладминистрацию и даже состоял в рядах луганского СДПУ(о). Его мать поныне живет в Луганске, и никто не устраивает ей там ужасы тоталитаризма. Но все это не мешает Данилову соответствующим образом высказываться о земляках — только для того, чтобы украинские националисты приняли его за своего, позабыв о дискредитирующем луганском прошлом.

Эта достаточно очевидная мотивация превратила главу Совбеза в одного из ведущих ястребов из команды президента Зеленского. Данилов убедительно подтвердил свою воинственную репутацию в марте, после того как нацисты публично и безнаказанно напали на его советника Сергея Сивохо, попытавшегося представить свою концепцию примирения с неподконтрольными территориями. Секретарь СНБО поспешил решительно отмежеваться от своего пострадавшего коллеги, фактически дезавуировав его активность на миротворческом фронте, чего, собственно, и добивались погромщики из «Нацкорпуса». Сивохо: О примирении на Донбассе и о будущем КВН в Украине © Facebook, Сергей Сивохо

«Хочу подчеркнуть, что Сивохо является одним из моих одиннадцати внештатных советников на общественных началах и никогда не был уполномочен официально представлять позицию Совета национальной безопасности по каким-либо вопросам — то ли ситуации на временно оккупированных территориях, то ли вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любым другим», — заявил Данилов, явно опасаясь стать очередной мишенью для ультраправых. А потом и вовсе уволил Сивохо с должности, перечеркнув этим робкие попытки добиться начала мирного диалога.

И вот сейчас его фамилия вновь замелькала в СМИ — примерно по такому же поводу. В интервью телеканалу «24» глава Совбеза обрушился на Россию, предрекая ей неминуемый конец и распад.

«Я себе четко осознал, что в том состоянии, в котором есть РФ, — это искусственное образование. Я не могу понять, какое отношение к РФ имеет Ичкерия — это Россия? Какое отношение к РФ имеют другие народы? Это искусственное образование, которое в свое время было собрано под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится. Мы так же понимаем, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни, — это сто процентов», — пояснил украинским телезрителям Данилов, явно не осознавая двусмысленной иронии своих слов. Ведь это ему приходится бороться сейчас за восстановление целостности своего собственного государства, не достигая в этом никаких реальных успехов.

Впрочем, в словах главы Совбеза не прозвучало ничего нового, ведь украинские чиновники привыкли делить российские территории, щедро нарезая их в своих выступлениях.

«Я считаю, что, возможно, Керченский мост не такая уж и плохая вещь, если мы после возвращения Крыма сможем спокойно вернуть и Кубань. Далее у нас стоит вопрос деоккупации Кубани», — заявлял министр гиперлупа Владимир Омелян, который вслух мечтал о желто-синем флаге над далеким Владивостоком.

«Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли — Курщину, Брянщину, Воронежчину, Ростовщину и Краснодарский край. Это там, где существует украинская сущность, украинская ментальность», — развивал эту мысль в эфире глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Кубань, Дон, Воронежчина… Российские политики черточку поставили на Крым: «теперь это русская земля». Ну, такие черточки мы можем тоже расставить. Украина имеет потенциал показать, где украинская земля», — вторил ему ультраправый депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош. Украинский министр потребовал Кубань за восстановление водоснабжения Крыма © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Все эти речи приятно ласкали слух национально-сознательной публики, отвлекая ее от грабежа и распила народного достояния. Но доверчивость и наивность украинцев тоже не безгранична. Это показывает реакция на слова Алексея Данилова, которая звучит сейчас в комментариях патриотической «Украинской правды».

«И что, после распада РФ в Украине воровать перестанут?» — насмешливо спрашивает Владимир Крупа. «Лучше бы озаботился делами в Украине, а не мечтал, когда развалится Россия», — написала Ольга Шуляк. «Это так мило… Сидят проворовавшиеся чиновники, ограбившие собственный народ, и с умным видом размышляют о развале соседа… Сюрреализм фантастический», — вторит ей Лидия Павлова. «Интересно, какими критериями руководствовался президент, назначая Данилова на эту должность?» — интересуется в завершении дискуссии Борис Микитон.

Последний вопрос действительно является ключевым. Совершенно ясно: пока люди вроде Данилова, Кулебы и Резникова занимают свои посты, никакого мира не будет, потому что это новое издание партии войны со старой риторикой времен Петра Порошенко. Они сохраняют свое влияние за счет бесконечного продолжения конфликта и совершенно не заинтересованы в его прекращении.

Хотя это наносит стране огромный, а местами непоправимый ущерб.