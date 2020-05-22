Украинская патриотическая элита обустраивает для себя расистскую резиденцию

В интернете появилась реклама коттеджного комплекса «Крымский квартал». Этот свежепостроенный элитный городок расположен неподалеку от Киева, а его владельцами являются украинские и крымско-татарские «активисты», известные своими симпатиями к бывшему президенту Петру Порошенко.

Интернет-ролик «Крымского квартала» представляет собой новое слово в маркетинге, потому что он целиком построен на разжигании ненависти и вражды. Покупателям предлагают «энергоэффективные дуплексы для настоящих украинцев» с надежной защитой от «вируса русского мира». И даже обещают выделить приусадебные сотки для двух ватных рабов, которые полагаются каждому патриоту, сопровождая это оскорбительными картинками.

Но главное — собственники «Крымского квартала» обещают провести специальное собеседование для всех потенциальных жильцов, с вопросами про Крым и про Путина. Чтобы среди соседей не оказались неблагонадежные диссиденты, которые не разделяют идейные взгляды «национальной элиты» или просто не интересуются политическими вопросами, предпочитая не превращать покупку жилья в опереточную пародию на партсобрание застойных времен.

Конечно, подобные ролики стали бы в любой европейской стране поводом для судебных исков по обвинению в нарушении гражданских прав. Но в Украине все по-другому. Расистское видео очень нравится патриотам, которые считают его совершенно нормальным. Больше того, в комментариях к рекламному видео уже рассуждают о спецпоселениях для той самой «ваты», которую надо сгонять в бараки и лагеря. В то время как белые господа должны жить в элитных замкнутых городках, где не будет места совкам, разве что в качестве рабов на садовых участках. И это указывает на продолжение эволюции националистического сознания, которая постоянно радикализируется, уверенно покоряя новые высоты безумия. Стерненко заявил, что вместо подозрения он получил статус потерпевшего © Facebook, Александр Жирносенко

«В 1991 году, чтобы считаться «своим», в Украине достаточно было поддерживать независимость. Язык и прочее значения не имели. Постепенно к списку требований добавились «демократизация» и «европейский выбор». Потом и этого стало мало. В список требований вошла мова и «правильная» концепция истории. Потом — преклонение перед США, поддержка «правильной» церкви и «правильного» кандидата в президенты. В результате, украинский патриот сейчас это человек, который в обязательном порядке голосует за Порошенко, ненавидит Россию, все русское и все советское (включая собственных предков), поддерживает тотальную украинизацию (даже если сам не говорит по-украински), евроатлантическую интеграцию и разрыв с РФ любой ценой (даже если у него бизнес в России). Считает, что имеет право определять, в какую церковь должны ходить верующие. Ненавидит «вату», поддерживает ограничение ее в правах, криминальное преследование и, если нужно, принудительную высылку за пределы страны, силовую зачистку «нелояльных» регионов. Направление движения вполне очевидно. И поэтому немножко жутковато представить, что нас ждет на следующем витке «национального возрождения», — описывает эту динамику киевский журналист Вячеслав Чечило.

&amp;lt;br /&amp;gt;

Впрочем, можно не сомневаться: большинство национально сознательных граждан, которые лайкают и репостят рекламу квартала «для настоящих украинцев», все равно не в состоянии купить в нем даже квадратный метр, учитывая повальную нищету населения Украины. Реальные условия жизни среднестатического патриота очень далеки от элитных. Об этом свидетельствуют данные свежего исследования ЮНИСЕФ, согласно которым треть населения украинских городов до сих пор не имеет горячей воды и элементарных коммунальных удобств и живет в самых скученных и стесненных условиях.

Как показал этот опрос, горячее водоснабжение имеется сегодня у 67,5% жителей крупных городов Украины, а в сельской местности горячая вода есть только у 19,2% жильцов. 33,4% сельских семей с детьми указали на отсутствие водопровода в связи с нехваткой средств, 35,1% респондентов не имеют ванны или душевой комнаты внутри жилья, а 43,8% опрошенных по старинке бегают в туалет на улицу.

Больше половины украинских многодетных семей проживают в квартирах, площадь которых не превышает 40 квадратных метров. Каждый десятый ребенок в городах страдает от крайне недостаточной жилой площади — менее пяти квадратных метров на человека. И если кто-то предложит таким людям ключ от нормальной квартиры в окружении «ватных» соседей, они бы оторвали его с руками, даже если привыкли исполнять по утрам гимн Украины и носить каждый день правоверную вышиванку.

Понимают ли это патриотические бизнесмены, которые создают расистское гетто под Киевом? Знают ли они, в каких условиях живет сегодня большинство их соотечественников? Нет, их положение не вызывает у националистической тусовки ни малейшего интереса. Но зато она с удовольствием пишет об уличных туалетах в российской глубинке, изумляясь ее варварской дикости. Хотя таких туалетов полно во всех украинских регионах — достаточно вспомнить инцидент прошлой осени, когда закарпатский первоклассник провалился в выгребную яму во дворе своей школы. Причем это произошло в каком-то десятке километров от границы с Евросоюзом. Чудеса XXI века: На Украине дети из тысячи сельских школ ходят в туалет на улицу © Søren Rodriguez / flickr

История с «Крымским кварталом», в который не пустили бы большинство «ватных» жителей Крыма, является по-настоящему знаковой. Ведь очевидно, что его создатели хотели бы превратить в подобное расистское гетто всю Украину, понизив и поразив в правах десятки миллионов несогласных с ними людей. Но, по иронии судьбы, эти инициативы пока что приводят к обратному результату. Националистическая тусовка сама отгораживается за забором от всего остального мира. И этот результат явно не огорчает других украинских граждан, которые заняты сейчас борьбой за свое выживание, мечтая не о «ватных рабах», а об элементарных удобствах вместе с горячей водой.

Придет день, и они поймут — элитные кварталы «только для украинцев» строятся за счет украденных у них денег.