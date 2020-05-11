В Твиттере Белого дома появилась запись: «8 мая США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается»

Американцы «потеряли» большую часть победителей. Причём не только Россию, которую они, мягко говоря, не любят, поскольку Москва не признаёт «право» США на глобальную гегемонию. И не только Францию, с которой у Вашингтона сложные отношения, так как Париж, на паях с Берлином, стремится стать хозяином Европы и управлять Евросоюзом без американских рекомендаций. Потеряна даже Польша — надёжнейший союзник США в Европе, активно пытающийся цементировать восточноевропейских лимитрофов как против планов установления франко-германской гегемонии в ЕС, так и против России и её намерения выстроить с Евросоюзом механизм обеспечения конструктивного торгово-экономического сотрудничества. Ярость благородная © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Казалось бы, за что обидели поляков, которые первыми вступили во Вторую мировую войну и, после разгрома собственных вооружённых сил, воевали практически во всех армиях ведущих стран антигитлеровской коалиции? Неужели трудно было написать, что США и Великобритания победили нацизм при посильном содействии Польши? Сразу ясно, кто главный победитель, а кто патроны подносил, но в Варшаве бы оценили.

Очевидно всё же нельзя. Не допускает современная трактовка роли США в мире. Ведь чем в последние десятилетия был занят Вашингтон в роли глобального гегемона? США отыскивали на планете «плохих парней» («страны-изгои») и «просвещали» их при помощи «гуманитарных» бомбардировок и ещё более «гуманитарных» интервенций. Они не ждали, когда «плохие парни» на кого-нибудь нападут или совершат любой другой предосудительный поступок. Бомбить их надо было заранее — просто потому, что они плохие.

Если на этом фоне, подробно рассказывать историю Второй мировой войны (пусть даже в урезанном виде, без СССР, который прохлаждался в окопах Сталинграда, пока американцы надрывались, готовя второй фронт), то у простых не просвещённых Соросом жителей США возникнет вопрос, а зачем Великобритания ждала нападения Гитлера на Польшу, если изначально было ясно, что он плохой парень и его надо бомбить? Тем более, что поначалу нацистский режим был почти безоружен перед британской мощью. И почему США, уже после начала войны, два года ждали, пока Германия сама им объявит войну, вместо того, чтобы немедленно бомбить плохих парней, посягнувших на основы европейской демократии? Попробуй, объясни.

Американские СМИ, конечно, объяснят, но зачем напрягаться. Достаточно написать, что США с Британией победили нацизм и всё в порядке. Ни капли лжи — они, ведь, действительно были среди стран-победителей. И мы, в России, тоже не упоминаем два десятка государств, объявивших войну Германии в конце 1944 — начале 1945 года. Как правило, при перечислении держав-победительниц мы ограничиваемся теми, представители которых участвовали в подписании капитуляции Германии. Американцы же не утверждают, что других победителей не было. Они просто не вошли в перечисление.

Зато американский обыватель, знакомый с историей войны на основании продукции Голливуда, поймёт это сообщение так, что США и Великобритания, возмущённые тем, как нехорошо ведёт себя кровавый нацистский режим (демократию нарушает, евреев холокостит) немедленно организовали против него «гуманитарную» интервенцию и навели порядок, за что неблагодарное человечество должно быть им признательно по гроб жизни.

Но зачем американцам такое издевательство над историей? Раньше же они обходились без него. Даже хорошие документальные фильмы о роли СССР в войне снимали и у себя показывали (например, «Неизвестная война»).

Раньше, в противостоянии СССР, у США были аргументы. Причём не только джинсы и сто сортов колбасы, хоть и уровень жизни западного общества был серьёзным аргументом. В семидесятые годы прошлого века Запад обгонял СССР и в плане обеспечения основных прав и свобод человека. В общем, США было чем похвастаться и чем обосновать свои претензии на право быть примером для всего человечества.

Но прошли десятилетия. Такие понятия, как свобода слова, свобода совести и т.д. давно похоронены процветающим в США (и в целом на Западе) лево-либеральным тоталитаризмом. По количеству сортов пива и колбасы мы давно уже не уступаем, а по качеству обходим США. Прибывавшие на чемпионат мира по футболу в Москву и другие российские города болельщики из США и Европы зачастую с трудом верили, что подобный уровень организации жизни мегаполиса в принципе возможен, а у нас это обыденность, причём москвичи считают, что должно быть ещё лучше. В военном плане мы США не уступаем, а в политическом превосходим. Америка отступает из стратегических пунктов на Ближнем Востоке, pax Americana всё глубже утопает в системном кризисе, из которого уже нет хорошего выхода. И почему в таком случае мир должен равняться на США? Они же проиграли всё, что только могли, а в голливудских фильмах ясно разъяснено, что с лузером не надо иметь никаких дел, а падающего — толкни. Малообразованные люди, с полным отсутствием внутреннего чувства достоинства - Погребинский о «поколении Зе» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В этих условиях приватизация Победы становится едва ли не последним аргументом. Мир должен слушать Америку, потому, что она (пока ещё на пару с Британией — тоже англосаксы) этот мир спасла от нацизма.

Скажете — слабый аргумент, мало ли кто, кого и когда спас. Отнюдь. Особенно если подкрепить его санкциями, а в некоторых случаях ещё и авианосными ударными группами. Американский флот уже не производит впечатления на Россию, Китай и даже на КНДР, но третировать при помощи военной силы Венесуэлу, Ливию или Сирию пока получается — на прямой захват Вашингтон уже не решается, но кровь из слабых пьёт исправно. И ведь не просто пьёт, а объясняет, что так надо ибо они «плохие парни».

Чувствуете, Гитлер был плохим парнем и американцы «спасли» от него мир. Теперь они «спасают мир» от других плохих парней. А миру, который сам за себя постоять не может, остаётся только униженно кланяться и благодарить американцев.

Снос памятников советским воинам проамериканскими восточноевропейскими лимитрофами из той же области. Ни в воевавших против нас Австрии, ни в Германии, ни даже во Франции или в Италии, куда советские войска не доходили, но где наши люди воевали в рядах Сопротивления, памятники не сносят. Им этого не надо, они самодостаточны в качестве успешных европейских государств и не претендуют на глобальную гегемонию. Усердствуют Польша, Чехия, Украина. Почему?

Во-первых, они союзники США и, таким образом, подкрепляют американские претензии на приватизацию победы, зачищая память об истинных освободителях Европы. Во-вторых, у них есть надежда на свой маленький гешефт. Они, хоть мир не спасли, зато сами себя освободили. Украина «воевала» против всех «за свою свободу». Какие тут могут быть советские солдаты? Польша — «жертва нападения» не только Германии, но уже и СССР. Польские власти, теряя финансовую подпитку ЕС, всерьёз намерены обеспечить финансирование собственного государства за счёт репараций с России (за СССР) и Германии за войну. Чехи аккурат на День Победы заявили, что Прагу они сами освободили, а Красная Армия и маршал Конев просто мимо проходили и к чужой славе примазались.

В общем, чем меньше у наших «друзей и партнёров» достижений в настоящем, тем большие они «спасители человечества» в прошлом.